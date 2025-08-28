Sira Martínez, amazona asturiana: «Es muy bonito que me hagan este reconocimiento en casa» La hija de Luis Enrique recibe un sentido homenaje de Caja Rural y del Sporting por la Fundación Xana sobre el verde de Las Mestas: «Estamos muy contentos e ilusionados de poder ayudar cada vez a más personas»

«Volver a Gijón, mi casa, y que me hagan este reconocimiento es muy bonito». Agradecía Sira Martínez a la Fundación Gijón Rural (Caja Rural) y al Sporting de Gijón el improvisado homenaje que le rindieron a la amazona en el verde de Las Mestas. Entre prueba y prueba de la tarde de ayer, la hija de Luis Enrique recibió un cariñoso reconocimiento y un obsequio de ambas entidades. Uno de ellos, la elástica sportinguista con el nombre de la Fundación Xana. Además, dos vasos de sidra con los logos de Gijón Rural y la Fundación Xana. «Estamos muy contentos e ilusionados con la Fundación de poder ayudar cada vez a más personas», insistía Martínez.

La asociación de Luis Enrique de la que ella forma parte ayuda a familias que están sufriendo la enfermedad de alguno de sus hijos. Lleva el nombre de Xana, la hija del técnico que falleció en 2019 a causa de un cáncer óseo. «Es un placer, estamos muy contentos e ilusionados», reconocía la propia Martínez desde el circuito del Hípico, al que regresó poco después para debutar como competidora en esta edición . «Traigo tres caballos. Con 'Pipper' voy a saltar el gran premio del domingo y es un poco mi objetivo para esta semana». Ayer se estrenaba con 'Texas', otro de sus equinos y con el que repetirá esta tarde, en la prueba de velocidad. «El objetivo siempre es el de ganar. Vengo con los caballos en forma y con muchas ganas de hacerlo bien», apuntaba sobre sus expectativas para esta edición en una jornada muy especial para la competidora, una de las presencias asturianas en este Concurso de Saltos de Gijón.