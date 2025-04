El ski cross se lleva en la sangre

«Empezó a esquiar con dos años cuando aún no hablaba». Andrea González logró el pasado fin de semana proclamarse subcampeón de España en la ... categoría de menos de 12 años en ski cross. «Consiste en una pista como de motocross, pero en nieve, en la que salen cuatro participantes a la vez. Van sumando puntos por cada manga que corren y los mejores entran en una final, que ya se ordenan entre el primero y cuarto», explica David sobre el desarrollo de esta práctica deportiva, que surgió a finales del siglo pasado y está integrada en los Juegos de Invierno.

El pase a la final del Campeonato de España, celebrado en la estación de Baqueira Beret (Lleida), llegó con suspense. «Nos pasó que entraron tercero, cuarto y quinto en la ronda previa a la final empatados a puntos». En esa tesitura, Andrea se hubiera caído de la final por ser el que menor ránking tenía. «Llegó a decir que iba a dedicarse al ajedrez y volverse obeso», bromea el padre. Finalmente, no fue así. «Nos mandaron un 'WhatsApp' de la competición que había habido un error y que finalmente el dorsal 140 (era el de su hijo) sí que pasaba».

Andrea compite con el Club Aller de Fuentes de Invierno y ha sido en su categoría campeón de Asturias. A sus doce años recién cumplidos, es un niño polifacético, casi tocado con una varita para la actividad física. «Le flipa ver y practicar cualquier deporte», insiste el padre. En hockey sobre patines fue campeón de Asturias en categoría benjamín con el Roller Oviedo y en su primera temporada haciendo esquí alpino en línea quedó tercero de España en la categoría de menos de 13 años de la mano del club Sani Sport Roller Line. «Luego en los estudios mejor corremos un tupido velo», continúa su progenitor, consciente de que es en las aulas donde el pequeño tiene más margen de mejora.

«Yo corrí por los años 2000 y, de hecho, mira qué curioso. El chico que gana el otro día a Andrea es hijo de un gran amigo mío argentino», relata Daniel. Él fue uno de los precursores del ski cross en España y Asturias a comienzo de siglo y ha inculcado esa misma pasión a su hijo, aunque reconoce que no es el país que más valora estas prácticas más minoritarias.

«En España no es un deporte muy popular porque el esquí no lo es, pero en regiones de Europa como Francia o Suiza sí lo es y hay gente que se gana muy bien la vida con ello», añade. Una realidad que contrasta con la española. «Salir campeón nacional aquí pues no te sirve de mucho. Él tiene algún patrocinio que nos puede ayudar, pero aún así en este deporte cuesta ir a más», lamenta.

Andrea vive y estudia en Oviedo y quizá de ahí le ha salido su pasión futbolera por el equipo de la capital: el Real Oviedo. Ahí es donde descarrila de la senda marcada por su padre, sportinguista: «Yo soy del Sporting y del Madrid y mira, por no presionarle él eligió Barça y Oviedo». Eso sí, Daniel conserva como oro en paño una foto de su hijo con la camiseta rojiblanca casi a pie de campo en El Molinón. «Me tiene amenazado que no la enseñe a nadie», bromea su padre.