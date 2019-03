HOCKEY SOBRE PATINES Sobresaliente en el área Sara Roces, con una sudadera del Telecable Hockey, en el aula del Instituto Santa Bárbara de La Felguera, donde cursa primero de bachillerato. / JUAN CARLOS ROMÁN La delantera tiene claro que ha venido a aprender al club gijonés al lado de «Natasha», su ídolo, y espera vivir más «buenos momentos como este» Sara Roces, la nueva estrella del Telecable, estudia primero de Bachillerato y aspira en el futuro a dar el salto a una ingeniería J. L. CALLEJA Viernes, 1 marzo 2019, 00:28

Sara Roces (La Felguera, 2002) fue la 'estrella' de la final de la Copa de la Reina con sus cuatro tantos, algo que solo ha logrado la argentina Leticia Corrales con el Vilanova en 2009, en el partido por el título del torneo del K. 0. La delantera del Telecable ha vivido su semana más especial después de hacer historia. «No me creía lo que estaba pasando en la pista, me sorprendí a mí misma y me pareció algo increíble desde el primer hasta el último tanto que conseguí», explica.

Estos días se ha sentido más feliz que nunca, porque además fueron «de mucho ajetreo y con celebraciones», apunta. En el Instituto Santa Bárbara de La Felguera, desde donde espera dar un salto a un ingeniería en el futuro, cursa primero de bachillerato y sus compañeros la han felicitado efusivamente. «Se alegraron por mí, porque valoran mucho el sacrificio que hago, y me siento muy contenta por ello», precisó.

Sara Roces compagina sus estudios con los entrenamientos. Algunos días que tiene doble sesión (gimnasio y pista) tiene que pasar el día en Gijón. En los ratos libres, afirma, «toco la guitarra, que es otra de mis aficiones».

Con solo tres años ya tenía unos patines en los pies, pues era un deporte que practicaban sus hermanos «porque siempre te fijas en los mayores», aunque confiesa que «también hice piragüismo y quedé tercera en un Campeonato de Asturias». Su virtud para los deportes no termina ahí. «Me encanta el fútbol y estuve a punto de jugar en un equipo», apostilla con una sonrisa.

Posteriormente se incorporó al Patinalón y al Cuencas de hockey sobre patines femenino antes de fichar hace dos años por el Telecable.

La joven langreana reconoce que vive el mejor momento de sus carrera deportiva, aunque «espero que vengan muchos más». Y añade en este sentido que «ya el año pasado cumplí el sueño de ser campeona de Europa y de la OK Liga». Se define como una jugadora de área a la que le gusta «hacer regates y cosas bonitas, pero sobre todo disparar» y reconoce que resultó complicado hacerse un hueco «en un equipo en el que están las mejores jugadoras del mundo». Pero lo que tiene claro la goleadora del conjunto gijonés es que «vine a este equipo para aprender y 'mola' mucho entrenarse con gente de tantísimo nivel».

Sobre quien fue su ídolo en el hockey no tiene dudas. «Admiré siempre a Natasha y llegué al extremo de que cuando jugaba en el Voltregá, quería incluso que ganase en Gijón. Es un privilegio estar a su lado y ojalá pueda ser internacional como ella».

En referencia a cuál es la clave del éxito del equipo, al margen de la calidad de la plantilla, la nueva goleadora del quinteto fabril pone de relieve que «es la gran unión que tenemos entre todas y el cuerpo técnico».

En otro orden de cosas, Sara Roces señala que este título viene a recompensar el mal trago de la derrota en la final de la Copa Intercontinental en Argentina, la eliminación europea y algunos puntos que se perdieron en la OK Liga. «Entramos en una mala dinámica, porque estábamos acoplando aún el equipo, porque hubo incorporaciones y cambiamos de entrenador, por lo que esta Copa de la Reina es un premio a nuestro esfuerzo que nos va a dar alas ahora para ir a por el doblete».

Sobre la gran diferencia de sueldo entre hombres y mujeres en hockey sobre patines, que denunció el entrenador fabril Fernando Sierra, la nueva 'estrella' del Telecable explica que «no cobro por jugar, pero tengo compañeras de nivel mundial en el equipo que tienen una gran dedicación y merecen una mejor compensación, por lo que me parece muy injusto».