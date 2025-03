Sobresaltos en la pista

C. T. T. GIJÓN. Sábado, 30 de noviembre 2019, 01:35 | Actualizado 10:20h. Comenta Compartir

Las cifras de la Liga Amateur de Pádel Interclubes-EL COMERCIO, cada jornada, asustan. Es una disciplina deportiva que engancha, fácil de jugar, que se ha introducido profundamente en el Principado y que cuenta con un componente integrador. De ello pueden dan fe los más de 420 jugadores registrados que saltaron, una vez más, a las pistas para disfrutar de una nueva jornada llena de sorpresas. Tras estos primeros duelos y pese a lo impredicible de algunos resultados, ya hay equipos que empiezan a posicionarse como favoritos para jugar la 'final four'.

Con la competición femenina manteniéndose como la más disputada hasta el momento, la igualdad en los enfrentamientos continúa siendo la tónica general del campeonato, lo que permite a aquellos conjuntos que 'pincharon' en más de una ocasión seguir soñando.

En Segunda Femenina, Pádel Agencia Domingo, líder de la categoría, se impuso por 0-3 al cuarto clasificado, Norpadeleras Xixón, y mantiene así un impacable arranque que deja una estratosférica diferencia de juegos de +115. El primer clasificado se enfrentarán hoy a su perseguidor, Daipadel, que con cuatro puntos menos intentará recortar distancias y colocarse como candidato al título. Las jugadoras de Casa Yoli tendrán que estar muy atentas al encuentro ya que, con un punto menos que Daipadel, aguardarán para dar un golpe en la mesa y ser ellas las que peleen por ese primer puesto.

En Tercera, la quinta jornada no resolvió ninguna duda en una igualada clasificación. Maldita Red, después de ganar 3-0, comparte liderato con A Nuestra Bola, que con 15 puntos no puede permitirse el lujo de perder otro partido. Las jugadoras de A Nuestra Bola se verán las caras contra Cover Padel Team, tercero, con 13 puntos, en un partido que será crucial para ambos equipos. Empatado a puntos, en cuarta posición, aparece Ducks Up Iberpadel, que tendrá que estar atento a ese duelo que puede meterle en la lucha por las primeras plazas para la 'final four'

En Primera Masculina no hubo sorpresas. Los Perrones del Pádel siguen intratables e imponiendo su superioridad cada fin de semana. Ya acumulan 16 de los 16 puntos en juego, solamente un set perdido y una diferencia de juegos de +99, lo que les convierte en una verdadera 'apisonadora'. Norpadel Gijón, segundo, con 5 puntos, intentará mantener la segunda plaza para evitar el duelo entre tercero y cuarto por el descenso.

En Segunda Masculina se mantuvo la intensidad y saltaron sorpresas. Podología Arnaiz Pádel Team supo mantener la constancia y ascendió hasta la primera posición con actuaciones impecables. Buen ejemplo de este buen estado de forma fue la victoria cosechada por 3-0 ante el segundo clasificado, Norpadel Gijón. Los gijonenses cayeron por segunda vez consecutiva y conceden esperanzas a Drive Padel, que va recuperando el nivel que le llevó a ser líder hace un par de jornadas.

La tercera categoría se mantiene como la más poblada, con diez equipos, y a la vez como la más igualada. Cover Padel Langreo continúa al frente, con 18 puntos tras cinco jornadas. Sn embargo, le ha salido un competidor, Parrilla Belmonte, que también se mantiene invicto y a un solo punto de distancia, y que buscara este fin de semana seguir sumando para rebasar a los langreanos.

A medida que las jornadas van transcurriendo, la tensión crece y con las plazas para la 'final four' aún por decidir, no cabe duda que la fase regular seguirá dando mucho de que hablar.