Somohano conquista Somiedo La dureza de la prueba se dejó notar en las caras de los participantes. / MANUEL S. CALVO El campeonato se decidió en un apretado final de carrera en el que cruzó la meta junto al canario Cristofer Clemente El cabraliego repite triunfo en el Desafío y se hace con la corona nacional de ultra CÉSAR SÁNCHEZ SOMIEDO. Domingo, 28 julio 2019, 01:41

Tras casi nueve horas y media de competición, en la que los participantes tuvieron que recorrer 83 kilómetros, con un 10,3 de desnivel acumulado, abundante lluvia y bajas temperaturas, la victoria en la prueba trail del EdP Desafío Somiedo se decidió sobre la misma línea de meta. El cabraliego Juanjo Somohano y el canario Cristofer Clemente, vencedor en 2014, cruzaron la línea de meta juntos después compartir la última parte de la carrera uno al lado del otro. Finalmente, los jueces dieron como vencedor al asturiano por una centésima de diferencia y de esa forma el internacional del Principado repetía victoria en la prueba y se hacía con el título nacional de la especialidad. El corredor vasco Ion Aspiroz finalizó en tercera posición, a más de nueve minutos de sus rivales.

La experiencia de Juanjo Somohano en el Desafío Somiedo fue una de las claves para conseguir este éxito ya que supo administrar sus ganas de ser profeta en su tierra y esperar el mejor momento para acumular una nueva victoria y hacerse con el centro español de la especialidad.

De hecho, Ramón Recatalá lideró la prueba junto a Jesús Gil y Jesús Ortega e Israel Cañamero en el primero control de la carrera en La Peral, superado el kilómetro 10, mientras que Juanjo Somohano lo hacía a más de dos minutos. Desde ese momento, el cabraliego comenzó a recortar diferencias hasta que en el siguiente control conseguía ponerse al frente de la clasificación.

El asturiano rompió la carrera y abandonó la compañía de sus rivales. Sin embargo, al llegar a La Farrapona, fue neutralizado por el canario Cristofer Clemente, que había protagonizado una gran remontada.

Ambos corredores cubrieron juntos el resto de la carrera y finalmente cruzaron la meta prácticamente a la vez. Somohano, que se mostró muy satisfecho, explicó que «cuando me alcanzó Cristofer he intentado no perder rueda y él mismo me ha comentado de entrar juntos en meta. Es un compañero para toda la vida»

Victoria con dedicatoria

El asturiano tuvo una dedicatoria muy especial: «Hace diez días falleció mi abuelo y aquí estoy dándolo todo. Estoy muy emocionado».

En cuanto a la categoría femenina, la manchega Gemma Arenas confirmó los pronósticos y se hizo con la victoria tras liderar la prueba desde el mismo pistoletazo de salida. De esta forma, la corredora consigue su tercer título nacional de la especialidad.

Aroa Sio y Mayi Mújika protagonizaron una emocionante lucha por la segunda posición. La corredora gallega se mantuvo siempre en segunda posición defendiendo los minutos de diferencia para que la atleta del equipo de País Vasco no la alcanzará. Sio, con una gran entrega, logró su objetivo y se hizo con el segundo cajón al concluir la prueba con un tiempo de 10h32.59 y conseguir al final una notable diferencia sobre Mújika, que cerró el podio con 10h48.24.

La prueba de maratón completó el programa del Desafío Somiedo. En ella, Iván Camps y Roberto Heras partían como favoritos. Así fue durante los primeros kilómetros, hasta que el primero tomó el mando de la prueba y aumentó el ritmo para acabar haciéndose con la victoria (4h42:07).

Ramón Muiños se hizo con la segunda plaza, lejos de Camps (4h57.27), y Francisco Alonso completó los puestos de honor (4h57.38). Patricia Muñoz, por su parte, tampoco tuvo demasiado problemas para conseguir el triunfo (5h52.12). Cristina Santurino (6h10.12) y Sonia Amat (6h25.20) la secundaron.