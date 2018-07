«Tuve suerte, me despisté, pero cogí una corriente rápida» David Huszti, tras llegar a la meta. / H. ÁLVAREZ El nadador húngaro se siente «muy afortunado» tras alzarse con la victoria en la categoría de 5.000 metros masculina D. BUSTO NAVIA. Lunes, 30 julio 2018, 00:52

Sonriente, David Huszti no podía disimular su alegría tras llegar a meta en primera posición. El nadador húngaro aseguró sentirse «un gran afortunado» por conseguir la victoria en la prueba masculina de 5.000 metros. Durante un tramo de la carrera, Huszti se separó del grupo de cabeza y encaró el descenso de la Ría de Navia por el centro, mientras sus rivales se mantenían pegados a la ribera de su derecha. «Tuve mucha suerte porque me despisté al pasar junto a una boya, pero lo que creía que iba a ser un error, me salió bien, porque cogí una corriente de agua más rápida», reconoció el nadador húngaro.

Con todo, Huszti reforzó su posición al frente de la prueba, por lo que considera que «fue una buena carrera». Del mismo modo, el joven nadador, de 18 años, valoró el buen nivel que mostraron sus adversarios, como fue el caso de los italianos, durante todo el fin de semana.

Por su parte, la italiana Verónica Santoni, ganadora en 5.000 metros de categoría femenina, afirmó que este descenso es un evento «bello, bellísimo, con un público encantador». La nadadora indicó que en esta carrera se sintió «con buenísimas sensaciones», y aspira a repetir participación «el próximo año». Además, agradeció que la temperatura del agua estaba ayer «mejor que el sábado».

En la prueba de 2.400 metros, el ganador fue Lucas Fernández. El nadador del Villa de Navia explicó que su estrategia pasó por mantenerse en el grupo de cabeza «y sacar todas las fuerzas que tenía para poder remontarles». En un apretado final, matizó que «no sé de dónde saqué las fuerzas, pero se pudo ganar». Cabe destacar que Lucas Fernández fue el vencedor en la pasada edición, en la prueba de 1.100 metros.

Precisamente en esa categoría, este año recogió el testigo Álvaro Zornoza, del Grupo Covadonga, quien indicó sentirse «cansado» al final, pero «bien durante la carrera». Además tratará de repetir éxitos «el próximo año».