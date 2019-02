«He sufrido dos lesiones que me han lastrado y tengo ganas de aportar más al equipo» Lola Lizuain ejecuta un remate en un partido de esta temporada en Los Canapés / LVA La gallega Lola Lizuain fue en verano uno de los fichajes más importantes de La Curtidora Uni, aprovechando su traslado a la región por trabajo SANTY MENOR Viernes, 8 febrero 2019, 00:19

Tiene apellido vasco pero, que ella sepa, en su familia no hay ninguno. Sin embargo, su conocimiento de la geografía nacional es avanzado: nació en Canarias, se crió en Marbella, creció en Santiago de Compostela y desde el verano vive en Oviedo, hasta donde se trasladó por motivos laborales junto a su pareja, el guardameta del Real Oviedo B Lucas Díaz.

La protagonista responde al nombre de Lola Lizuain y, con 1,78 metros de altura, se incorporó a La Curtidora Universidad de Oviedo en pretemporada con la vitola de convertirse en una de las referentes del equipo a la hora de finalizar las jugadas gracias a su poderoso remate. Sin embargo, una lesión crónica en el hombro y un esguince de tobillo que le tuvo un mes parada han lastrado su rendimiento, por lo que su objetivo de aquí a final de curso no es otro que «poder jugar con regularidad y ayudar al equipo».

Licenciada en ADE, después de realizar varios cursos en Galicia decidió este verano dar el paso de buscar un futuro laboral en Asturias, algo que consiguió al poco de llegar en el departamento administrativo de una clínica especializada en ortodoncia. Aunque tenía pensado 'jubilarse' y dar descanso a su hombro, una llamada de Nieves González, colocadora de La Curtidora y excompañera suya en la selección gallega, le hizo replantearse su futuro.

«La verdad es que tenía prácticamente asumido dejar el voley y realizar deporte por mi cuenta, pero cuando Nieves me comentó la posibilidad pues siempre tienes ahí el gusanillo. Cuando llevas toda la vida jugando en equipo siempre te llama más que salir a correr tú sola y demás, así que no me lo pensé dos veces y la verdad es que no me arrepiento», asegura. «Aquí hay un grupo muy bueno y sólo me queda la 'espinita' de poder jugar con más regularidad».

En lo deportivo, Lola también espera que el equipo mejore. «Hemos tenido bajas importantes y es una competición complicada, porque hay bastantes viajes y es difícil de conciliar con el trabajo, pero aun así el equipo está dando la cara y con la victoria del otro día parece que sacamos un poco la cabeza otra vez. El objetivo tiene que ser conseguir la permanencia con la mayor holgura posible».

Su pasión por el voleibol hace que desplazarse desde Oviedo por las tardes después de trabajar no sea un drama y sí una ilusión, hasta el punto que no descarta continuar en el equipo el año que viene. «Habrá que ver cómo acabo la temporada y qué tal está el hombro, pero si todo va bien me lo pensaré, porque estoy muy a gusto».

También en Asturias, ya que «es cierto que se parece mucho a Galicia. Soy una amante de la comida y aquí se come tan bien o mejor que allí», sonríe. Son palabras de Lola Lizuain, uno de los mejores fichajes de La Curtidora esta temporada que también valora muy positivamente la labor de Fundavi. «Es una suerte contar con una entidad así».