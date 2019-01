Entre el tapiz y las pistas Álvaro de la Rosa, a la izquierda, en un entrenamiento de lucha. A la derecha, en las pistas de tenis. / AURELIO Álvaro de la Rosa, que se inició con solo tres años en la natación, cosechó varios títulos regionales de tenis y tres medallas nacionales de lucha libre J. L. CALLEJA GIJÓN. Martes, 15 enero 2019, 00:15

Álvaro de la Rosa Mora (Gijón 1998) disfruta del deporte en el Grupo Covadonga desde su más tierna infancia. Con apenas tres años ya pasó a formar parte de la amplia familia grupista y se inscribió en un cursillo para aprender a nadar. Dos después, empuñó su primera raqueta en las pistas de la entidad de Las Mestas, pero, en edad infantil, también se adentró en la lucha libre olímpica y grecorromana, un deporte que alternó con el tenis buena parte de su amplia trayectoria.

En ambas disciplinas, este joven gijonés, matriculado en el tercer curso de Ingeniería de Telecomunicaciones, ha triunfado a nivel de competición con la conquista de varios títulos regionales y nacionales. Además, sus entrenadores, entre los que destaca Felipe Sánchez, coordinador del Grupo y exresponsable de la sección de lucha, ponen de relieve sus excelentes cualidades para practicar cualquier tipo de actividad que se le ponga por delante.

La filosofía del espíritu grupista se refleja con claridad en De la Rosa porque «desde muy pequeño me gustó hacer deporte y todavía no iba al colegio cuando empecé a nadar». Pero la verdadera pasión de este entusiasta grupista es el tenis. Sus padres, tíos y abuelos lo practicaron. «Creo que lo llevo en la sangre y siempre me gustó, quizá por esa tradición familiar».

Curiosamente pasó a formar parte del equipo de competición del Club Tenis Gijón, pero en 2011 regresó a su casa: al Grupo. Sus primeros logros deportivos se produjeron precisamente en este deporte. «Fui subcampeón de Asturias alevín y por equipos obtuve el título regional en esta misma categoría, en benjamines y en infantiles», dice. Confiesa además que Pablo Carreño es uno de sus referentes pues «es un deportista ejemplar en el que todos nos debemos de mirar por su esfuerzo y dedicación, que le han llevado a lo más alto».

Pero el antiguo deporte olímpico de la lucha llamó a sus puertas en 2013. «Mi padre era amigo de Felipe Sánchez, quien me invitó a probar y la verdad es que me enganché», hace hincapié. Reconoce que tras comenzar sus estudios de Ingeniería tuvo que centrarse en un solo deporte, por lo que actualmente aglutina todos sus esfuerzos batiéndose el cobre en el tapiz y ha dejado a un lado, por el momento, las pistas. «Los dos primeros años de carrera pude compaginar los dos, pero ahora en el tercero solo hago lucha, aunque volveré a jugar a tenis, porque además estoy muy agradecido a esta sección que siempre me acogió con los brazos abiertos».

Ser campeón de España

Con las botas y el maillot, De la Rosa se proclamó subcampeón de España en la modalidad de libre olímpica en categoría júnior en 2017 y debutó con el equipo español de esta categoría en Elche. Hace un año repitió el mismo resultado, que se completó con un bronce en sub 23. Ahora, el objetivo del 'gladiador' de la polideportiva sociedad gijonesa serán los nacionales del próximo mes de febrero en Madrid, donde el grupista intentará «ser campeón pues estoy entrenando muy bien». Asimismo, se muestra satisfecho de haber elegido solo en la lucha este ejercicio. Y es que este deporte mejoró en gran medida «mi psicomotricidad y rapidez», aunque valora también «la fuerza mental que da», sin olvidar otros aspectos como «el respeto al adversario».