Rugby Tato: «El proyecto del Belenos es muy bueno y era el momento de venir»
El jugador y preparador físico ovetense fue presentado ayer como pieza fundamental del conjunto avilesino
AVILÉS. Jueves, 27 septiembre 2018

Santiago Taboada 'Tato' fue presentado ayer como nuevo jugador y preparador físico del Oxigar Belenos. Uno de los mejores tres cuartos de la historia del rugby asturiano aceptó la oferta del club este verano, una vez asentado en Oviedo después de diez años jugando en la élite lejos de nuestras fronteras. «Es cierto que podía haber venido años atrás, pero sentía que este era el momento, porque el actual proyecto del Belenos es muy atractivo», explica el protagonista.

Tato, con mucha experiencia a sus espaldas, no rehuye responsabilidades. «Va a ser un año exigente para mí, porque ser jugador y preparador físico a la vez no es fácil. Como están viendo los compañeros, los entrenamientos son duros, y yo además de diseñarlos tengo que completarlos. A ver si no acaban conmigo», sonríe. El ovetense se prepara para una temporada ilusionante que comienza este sábado en León. «Creo que hay equipo para hacer bien las cosas. Se mantiene la base del año pasado, que eso siempre es importante, y además han llegado refuerzos que nos pueden ayudar mucho», sostiene.

Tato, que ya coincidió con Mario Copetti en el Real Oviedo, considera «un placer» volver a trabajar a su lado.