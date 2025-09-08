El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia al término de la REgata Villa de Gijón, Trofeo EL COMERCIO. PALOMA UCHA
VELA

El ‘Taxus’ repite victoria en la Regata Villa de Gijón

La embarcación de José Rábano fue la mejor en la competición, en la que el ‘Universidad-Isastur’ y el ‘Gin Tonic III’ vencieron en las clases II y III

CÉSAR SÁNCHEZ

GIJONÉS.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

El ‘Taxus Medio Ambiente’, patroneado por José Rábano, repitió victoria en la Regata Villa de Gijón, Trofeo EL COMERCIO, que ayer celebró su prueba de ... clausura en aguas de la bahía de San Lorenzo. De esa forma, el velero del Club Bahía de Gijón cumplía los pronósticos tras presentar su candidatura a la victoria en la jornada previa, en la que se situaba al frente de la clasificación en la clase I y en la general del campeonato.

