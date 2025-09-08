El ‘Taxus’ repite victoria en la Regata Villa de Gijón

El ‘Taxus Medio Ambiente’, patroneado por José Rábano, repitió victoria en la Regata Villa de Gijón, Trofeo EL COMERCIO, que ayer celebró su prueba de ... clausura en aguas de la bahía de San Lorenzo. De esa forma, el velero del Club Bahía de Gijón cumplía los pronósticos tras presentar su candidatura a la victoria en la jornada previa, en la que se situaba al frente de la clasificación en la clase I y en la general del campeonato.

El viento ayudó a que la jornada fuese de las que hacen afición y que la flota de cruceros participantes ofreciese el mejor espectáculo en la costa gijonesa.

La competición organizada por el Real Club Astur de Regatas, con la colaboración de EL COMERCIO, por esperada no defraudó dada su intensidad hasta las últimas ceñidas.

El ‘Taxus’ fue el más rápido en la regata que echó el telón en el Trofeo EL COMERCIO. Para él fue la victoria, con la que certificó su triunfo en la que es la competición decana en el calendario de la vela asturiana. El ‘Bull Box’, de Luis Noguera, con Sebastiano Napoli a la caña, volvió a ser su rival más duro en este clásico la programación estival en el Principado, que, finalmente, se hacía con la segunda posición.

El ‘Starfighter’, de Jesús Suárez’, sigue creciendo y mejorando sus resultados y, tras finalizar tercero ayer, se subió al mismo cajón en la competición.

Nuevo triunfo

El ‘Universidad de Oviedo-Grupo Isastur’ aseguraba el triunfo en la competición en la clase II, tras concluir segundo ayer en la bahía de Gijón.

El ‘Aqua’, de Santiago González-Quirós, se hacía este domingo con la victoria y finalizaba segundo en la clasificación. Y el ‘Bahía de Gijón’, de Alfredo Flórez, alcanzaba la tercera plaza en la categoría.

El ‘Gin Tonic III’, de Fernando Sanz, cerraba un excelente temporada estival apuntándose el triunfo en la clase III, en la que el Espumeru’, dirigido por Alberto Tablón, lograba encaramarse hasta la segunda plaza. El ‘Silfo’, de José Ángel García, completó el podio de la categoría.