El ‘Taxus’ toma el mando en la XXXV Regata Villa de Gijón

C. SÁNCHEZ. La XXXV Regata Villa de Gijón-Trofeo EL COMERCIO volvió a deparar ayer algunos de los mejores momentos de la temporada en su ... primera jornada de competición, en la que el ‘Taxus Medio Ambiente’, patroneado por José Rábano, se situó al frente de la clasificación provisional en la clase I y en la general de la competición.

El Comité de Competición apostaba por programar dos mangas para dar mayor vistosidad a la competición. Así fue, ya que sobre todo en la primera los aficionados pudieron asistir a una prueba tremendamente reñida entre el ‘Bull Box’, de Luis Noguera y el ‘Taxus’, en la que venció el armador avilesino.

No obstante, José Rábano era capaz de vencer en la segunda y conseguir colocarse en los más alto de la clasificación. El ‘Bull Box’ se situó segundo y el ‘Starfighter’, de Jesús Suárez, se hizo con la tercera plaza.

El ‘Universidad de Oviedo-Grupo Isastur’, de Roberto Bucetas, fue el mejor en la clase II. El ‘Bahía de Gijón’, de Alfredo Flórez, y el ‘Aqua’, de Santiago González-Quirós, lo secundaron en la llegada. El ‘Gin Tonic III’, de Fernando Sanz, lidera la clasificación en la clase III. El ‘ITA Dos’, de José Guerra, y el ‘Silfo’s, de José Ángel García, completan lo puestos de honor de la categoría.