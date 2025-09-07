El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Salida de una de las mangas distadas en la bahía de Gijón. FÉLIX GONZÁLEZ
VELA

El ‘Taxus’ toma el mando en la XXXV Regata Villa de Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

C. SÁNCHEZ. La XXXV Regata Villa de Gijón-Trofeo EL COMERCIO volvió a deparar ayer algunos de los mejores momentos de la temporada en su ... primera jornada de competición, en la que el ‘Taxus Medio Ambiente’, patroneado por José Rábano, se situó al frente de la clasificación provisional en la clase I y en la general de la competición.

