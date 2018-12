HOCKEY SOBRE PATINES El Telecable le arrebata al Palau el segundo puesto Natasha Lee se prepara para golpear la bola ante la oposición de una jugadora del Palau. / DAMIÁN ARIENZA El conjunto gijonés se impuso ayer en Mata-Jove al quinteto catalán, que aspira a conquistar la OK Liga, y se sitúa a un punto del líder Manlléu J. L. C. GIJÓN. Sábado, 8 diciembre 2018, 01:30

El Telecable Hockey dejó claro que es un claro aspirante a conquistar la OK Liga femenina de hockey sobre patines al derrotar anoche, en un Pabellón de Mata-Jove a rebosar, al Palau i Plegamans, por 3-1 (1-0 al descanso). Las catalanas llegaron como segundas clasificadas a Gijón, pero perdieron dicha posición, que ahora ostentan las jugadoras que entrena Fernando Sierra, que se sitúan a un punto del líder Manlleú. Precisamente ante este equipo perdieron las gijonesas hace quince días el primer puesto liguero, pero ayer volvieron a dejar claro que son las grandes favoritas para revalidar el título.

3 TELECABLE HOCKEY 0 PALAU I PLEGAMANS Telecable Hockey: Elena Lolo; Natasha Lee, Julieta Fernández, Marta Piquero, Sara Lolo -cinco inicial-, Sara Roces, María Sanjurjo. Palau i Plegamans: Laura Vicente; Berta Busquets, Laura Puigdueta, Paula Ferrón, Carla Fontdegloria -cinco inicial-, Aina Florenza y Vanessa García. Goles: 1-0: m. 18, María Sanjurjo. 2-0: m. 26.30, María Sanjurjo. 3-0: m. 30, Sara Roces. 3-1: m. 37, Aina Florenza. Árbitro: Miguel Díaz Cosme. No mostró tarjetas azules. Incidencias: partido disputado en el polideportivo de Mata-Jove ante unos 350 espectadores.

El encuentro requería concentración para este encuentro, ya que el equipo prepara su asalto a la Copa Intercontinental que jugará la próxima semana, y lo consiguió, porque realizó un partido muy serio en todo momento con un juego muy ordenado y las ideas muy claras.

El encuentro comenzó con mucha intensidad. El Palau realizó ataques largos y con muchos bloqueos, pero bien solventados por el Telecable con una defensa muy encima de sus marcas y con rápidas transiciones que a punto estuvieron de aprovechar en dos claras ocasiones: primero Natasha y luego Julieta. Poco a poco el 'cinco' mejoró el ataque estático y, tras varios intentos infructuosos, Marta Piquero asistió a María Sanjurjo, que remató a gol tras salir detrás de portería (1-0). El Palau seguía intentado generar peligro a base de bloqueos, pero las de Fernando Sierra siguieron muy concentradas en defensa y dejando muy pocas opciones de gol al conjunto catalán. Incluso pudo incrementar la ventaja el Telecable, que cada vez se encontraba más cómodo en la pista, pero finalmente se llegó al descanso con victoria por la mínima. En la segunda mitad, el Telecable saltó a la pista con bríos renovados y se hizo con el dominio del partido, fruto del cual vinieron dos nuevos goles, obra de María Sanjurjo y Sara Roces, que hicieron vibrar a la afición.

Pero el Palau i Plegamans no se vino abajo y comenzó a realizar un juego de ataque bastante más directo y una defensa más adelantada. Las jugadoras asturianas no aparentaron sufrir en exceso, pero un gol de Aina Florenza a falta de 13 minutos le puso al partido más emoción, porque además se anuló un gol en cada portería y ambos conjuntos generaron varias ocasiones. No obstante, tras un tiempo muerto en los minutos finales, el Telecable Hockey tranquilizó el juego, con posesiones largas y el marcador ya no se movió. Al final, el quinteto del barrio fabril suma tres puntos vitales ante un rival directo y acumula moral de cara a esa ilusionante Copa Intercontinental de la próxima semana.