El Telecable no se cansa de ganar Las jugadoras del Telecable celebran la victoria a la conclusión del encuentro. / LUIS VELASCO El conjunto dirigido por Fernando Sierra remontó en la primera parte de la mano de una soberbia Marta Piquero y el acierto de Sara Roces, autora de cuatro goles El 'cinco' gijonés arrasa en la final y consigue su cuarta Copa de la Reina J. L. C. Lunes, 25 febrero 2019, 02:14

Un equipo que no para de ganar. El Telecable Hockey logró a primera hora de la tarde de ayer, en el Pabellón Olímpico de Reus, su cuarta Copa de la Reina tras imponerse al Cerdanyola por un amplio resultado de 3-7 en una final que controló en todo momento, salvo en unos momentos de los veinticinco minutos iniciales en los que el quinteto catalán hizo dos goles. Pero al conjunto gijonés, que ofreció su mejor versión, no le entraron dudas en ningún momento y supo responder en el encuentro por el título a todas las adversidad que se le presentaron. Con esta nueva corona, el club fabril ya tiene doce títulos en su haber. Cinco Copas de Europa, cuatro Copas de la Reina y tres OK Liga femenina posee en su vitrina del polideportivo de Mata-Jove, que parece quedarse pequeña.

3 CERDANYOLA 0 TELECABLE HOCKEY Cerdanyola: Mariona Suros; Joana Xicota, Laia Pera, Macarena Ramos, Gemma Solé -cinco inicial-, Noelie Paredes y Julia Canal. Telecable Hockey: Elena González Lolo; Marta Piquero, Sara González Lolo, Julieta Fernández, Natasha Lee -cinco inicial-, Sara Roces y María Sanjurjo. Goles: 0-1: m. 5, Marta Piquero. 1-1: m. 8, Gemma Solé. 2-1: m. 14, Noelie Paredes. 2-2: m. 19, María Sanjurjo. 2-3: m. 20, Sara Roces. 2-4: m. 21, Sara Roces. 2-5: m. 37, Sara Roces. 2-6: m. 43, Marta Piquero. 3-6: m. 44, Julia Canal. 3-7: m. 47, Sara Roces. Árbitro: Tania Pardo y Oscar Valderde. Mostraron tarjeta azul a María Sanjurjo. Incidencias: final de la Copa de la Reina. 600 espectadores en el Pabellón Olímpico de Reus.

En lo que se refiere al encuentro de ayer, las jugadoras que dirige Fernando Sierra tuvieron las cosas muy claras desde que saltaron al parqué de una de las 'catedrales' del hockey sobre patines nacional.

A los tres minutos abrió el marcador la delantera lenense Marta Piquero, una de las destacadas, a pase de la internacional Natasha Lee. Las asturianas tuvieron un buen control del partido desde el arranque.

Sin embargo, casi a renglón seguido, Gemma Solé, de fuerte disparo, estableció la igualada. Sin tiempo para reaccionar, Noelia Paredes se sacó un trallazo del stick que detuvo en primera instancia en Elena, pero la bola dio en el larguero y luego entró en la meta fabril. Jugada de infortunio. Lejos de generar dudas, el quinteto de La Calzada mantuvo la calma y supo reaccionar con brillantez, porque obtuvo tres goles seguidos, con los que dio un golpe de autoridad de que era el gran favorito.

Primero, de fuerte disparo, María Sanjurjo empató, en una acción personal, y luego Sara Roces, tras un par de jugadas combinativas, puso a las gijonesas dos tantos arriba a cuatro minutos del descanso (2-4). Las fabriles pudieron incluso aumentar la diferencia si María Sanjurjo hubiera transformado una clarísima ocasión, pero el marcador no se movió más.

Tras la reanudación, continuó el dominio asturiano y a los ocho minutos Natasha Lee desperdició un penalti que le habían hecho a la internacional gijonesa en un grandísima jugada personal. Instantes después tras un disparo de María Sanjurjo, Sara Roces logró su tercer tanto en la final y el quinto de su equipo, todo un mazazo para la catalanas cuando apenas se habían consumido diez minutos del segundo tiempo. Las barcelonesas lo intentaron y tuvieron una falta directa que detuvo la meta asturiana Elena muy segura. Además, con una jugadora menos en la pista las de Fernando Sierra, Marta Piquero, en una gran jugada, sentenció la gran final (2-6) cuando quedaba poco más siete minutos para la conclusión.

El Cerdanyola tuvo una tímida reacción, con una contra de Julia Canal que redujo distancias para el Cerdanyola (3-6). Pero de nuevo el 'cinco' gijonés impuso su condición de favorito. Las fabriles no se conformaron y, tras una gran jugada de Julieta, Sara Roces logró su cuarto tanto y el séptimo del Telecable, que se coronó campeón con todo merecimiento , en una competición en la que el resto de favoritos como el Manlléu y Voltregá se quedaron por el camino.