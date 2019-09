El Telecable debuta con nota alta Sara Lolo se va de una jugadora del Bigues, en un ataque de las locales en el partido disputado ayer en Mata-Jove. / JUAN CARLOS TUERO Las gijonesas golean al Bigues i Riells y se acuestan líderes a la espera de los dos partidos que quedan por disputarse hoy J. L. C. GIJÓN. Domingo, 22 septiembre 2019, 01:23

El Telecable Hockey inició la temporada a un gran nivel tras un convincente triunfo ante el Bigues i Riells (5-1) con el que se acuesta líder a la espera de los dos partidos que que quedan para completarse la jornada: Asturhockey-Manlléu y Las Rozas-Palau y Plegamans. Las locales dominaron ante un rocoso conjunto catalán, en un partido con un gran ambiente en Mata-Jove.

5 TELECABLE 0 BIGUES Telecable Hockey: Elena Glez. Lolo; Sara González Lolo, Natasha Lee, María Sanjurjo Sara Roces -cinco inicial-, Vanessa Daribo, Nuria Obeso y Rebeca González Bigues i Riells: Christina Klein; Erika Ghirardello, María Igualada, Marta Borras y Rocío Ailen -cinco inicial-, Gemma Camp, Nuria Canals y Natalia Ylla. Goles: 0-1: m. 6, Erika Ghirardello. 1-1: m. 19, Natasha Lee. 2-1: m. 20, Sara Lolo. 3-1: m. 21, Vanessa Daribo. 4-1: m. 35, Natasha Lee. 5-1: m. 49, María Sanjurjo. Árbitro: Jonathan Sánchez. No mostró tarjetas azules. Incidencias: partido de la primera jornada de la OK Liga femenina de hockey sobre patines disputado en el polideportivo de Mata-Jove.

Comenzó el choque con un Telecable intenso. Al minuto del partido Sara se plantó sola ante Christina Klein, pero no pudo batirla. El Bigues no se achicó y realizó una buena defensa que no permitió llegar con claridad a las asturianas. Sus ataques eran cortos, pero en uno de ellos un disparo lejano fue desviado a puerta y significó el 0-1.

El 'cinco fabril' hizo una defensa abierta y un juego de ataque con muchos pases, pero Christina Klein estuvo acertada y detuvo los disparos locales. El equipo asturiano llegó cada vez con más peligro a la meta rival y Natasha Lee igualó el marcador tras un rechace. Un minuto más tarde, Sara Lolo adelantó al Telecable al rematar a la escuadra un pase diagonal. El conjunto catalán quedó tocado y, tras una combinación entre Natasha y Daribo, que finalizó esta última en gol hizo que las gijonesas adquirieran una venta de dos goles al descanso (3-1).

Tras el paso por vestuarios y con el marcador a favor, el Telecable dio un festival de juego, con multitud de llegadas a portería. En una gran jugada, Sara Roces se fue de su marca y asistió a Natasha Lee, que anotaba el cuarto gol. El Bigues intentaba trenzar acción de ataque, pero el quinteto de La Calzada evitó el peligro con una gran intensidad.

El equipo fabril se encontró cómodo en la pista y dominó a placer. Pero Christina Klein, que despachó un gran partido, impidió que se incrementara la distancia, porque incluso detuvo una falta directa. Parecía que el marcador no se movería más, pero María Sanjurjo se fue en velocidad e hizo el quinto y definitivo gol tras 'picar' la bola y estrellarse la bola en la escuadra. Destacó asimismo el primer gol de Vanessa Daribo en competición oficial tras su regreso al Telecable, así como los primeros minutos disputados por Rebeca González.

Por su parte, el Cuencas Mineras hizo un gran partido en la pista del Girona tras adelantarse en el marcador (0-2), pero acabó perdiendo el partido por la mínima (4-3). Los tantos del equipo asturiano fueron de Alba Garrote, Adrian y Viznia.

Hoy, el Asturhockey se estrena en la OK Liga ante el Manlléu (12 horas, polideportivo de Grado).