La derrota no empaña la gesta Natasha Lee y Sara Lolo, desoladas tras la derrota en la final de la Copa Intercontinental El Telecable no pudo ante el Concepción y regresa de Argentina con el subcampeonato JOSÉ LUIS CALLEJA Lunes, 17 diciembre 2018, 01:05

No pudo ser. Se escapó el título. El Telecable Hockey no pudo finalmente traerse para Gijón la primera Copa Intercontinental Femenina, el título que encumbra al mejor equipo del mundo de hockey sobre patines, al caer en la final ante el Concepción por 4-2. Pero ni mucho menos esta derrota empaña la gesta de un conjunto pentacampeón de Europa. El club de La Calzada, sin duda, ha hecho historia no solo por su presencia en el torneo más relevante por clubes a nivel internacional, sino, sobree todo, por el apoyo popular e institucional recibido.

Tras unos compases iniciales igualados, con llegadas en ambas porterías, la lenense Marta Piquero anotó tras un rápido contraataque a los cinco minutos de partido. A renglón seguido, el Concepción trató de reaccionar y lo consiguió poco después. En un ataque de las locales, la bola dio en Sara Lolo, que introdujo el balón en su propia portería sin que su hermana Elena pudiese hacer nada. Pero la meta gijonesa, en el minuto diez, detuvo un penalti, que hizo Julieta, a Felamini, lo que dio una gran seguridad a sus compañeras.

El Telecable Hockey trató de imponer su ritmo con rápidas transiciones que acababan la mayor parte de las ocasiones detrás de la portería de las argentinas, muy bien arropadas por sus incondicionales seguidores, que se dieron cita en buen número en el recinto de San Juan.

Darío Guiliani, técnico del Concepción, solicitó un tiempo muerto para intentar que su equipo reaccionase.En dicho parón, el técnico gijonés Fernando Sierra pidió a sus jugadoras una mayor tranquilidad en sus acciones.

La vigilancia entre ambos equipos fue muy estrecha en la recta final de la primera parte. Por un lado, las sanjuaninas ataron en corto las acciones de Marta y Natasha, mientras que las fabriles frenaron a Luchi Agudo. Tras este paréntesis, Nuria Obeso marcó a la media vuelta tras un pase de Marta Piquero en una rápida acción ofensiva.

En los instantes finales de los veinticinco minutos iniciales, las anfitrionas trataron de conseguir el empate, pero de nuevo la portera Elena Lolo detuvo bolas muy peligrosas que pudieron acabar en el fondo de su red.

Tras la reanudación, el conjunto gijonés trató de marcar el ritmo de juego ante un rival muy atento para salir a la contra con Luchy Agudo. Sin embargo, a los tres minutos, Marina Felamini, en jugada individual, se presentó ante Elena Lolo para batirla y poner el empate en el electrónico (2-2). A renglón seguido entró Natasha en la pista poner orden en la pista. Pero de nuevo Felamini, con un gran disparo desde casi el centro, anotó y puso por delante a las argentinas. En plena inercia local, esta misma jugadora puso con una ventaja de dos tantos al Concepción, lo que dejó un tanto desconcertadas a las asturianas, que trataron de nuevo de imponer su ritmo. Pudo ser peor, porque después Elena le detuvo un penalti a Luchi Agudo.

En el minuto 43, Sara Lolo falló un penalti y el rechace, lo que minó definitivamente las opciones de remontar.