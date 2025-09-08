El Telecable se mantiene firme

Si alguna duda había sobre la renovación a la que se ha visto sometido el Telecable este verano, con la salida de varias de sus ... puntales, quedó disipada este fin de semana con el estreno y primer test de la plantilla que dirige Natasha, que se llevó ayer el Trofeo de la Manzana-La Montera Picona–ADN Asturias con dos victorias solventes que hablan bien claro de la capacidad, de nuevo, de este grupo.

El Telecable ‘desnudó’ ayer las carencias del conjunto de Las Rozas, como lo había hecho el día anterior con el Mieres. A base de un mayor ritmo de juego y de calidad, ofreciendo de paso un vistoso espectáculo al público presente en Mata Jove, las gijonesas se impusieron con facilidad (5-0) y se alzaron con el título.

Incisivo desde el primer segundo de juego, el equipo de Natasha logró perforar la portería de Las Rozas a las primeras de cambio. Ainara Anido recibió la bola en la frontal del área y la mandó lejos del alcance de la portera Pau Santibañez. El Telecable, aun viéndose por delante, no pisó el freno, no cambió de planteamiento. Es más, con su juego basado en mucho ritmo de pase y movimientos hacia el interior, lo que generaba buenas ocasiones, volvió a batir a la portera rival. En este ocasión, por medio de María Igualada.

Ahora sí, el equipo madrileño dio un paso adelante y comenzó a coquetear con la portería gijonesa defendida por Aine Pérez, pero esta se mostró firme, segura y no dejó recortar distancias a las visitantes. Y, no solo eso, Laia Juan ejecutó un penalti encarando a la portera y, con gran acierto, puso el 3-0 –su primer gol con la elástica del Telecable– a favor de las locales antes del descanso.

Rematar la faena

El regreso de los vestuarios no evidenció cambio alguno, con el Telecable dirigiendo el partido, desarrollando jugadas colectivas muy trabajadas y cercando la portería visitante, mientras estas se defendían con orden a la espera de coger a contrapié a las jugadoras de Natasha Lee. Pero las porteras Lucía Sala y Cris España, que habían saldo en la segunda mitad, evitaron cualquier gol. El 4-0 llegó en un nuevo lanzamiento de penalti, ejecutado esta vez por Nuria Almeida de fuerte disparo ajustado al larguero. Con el partido sentenciado, el Telecable jugó los últimos minutos a modo de preparación de lo que le espera y anotó el quinto por medio de Ana Catarina tras desviar la bola y engañar a la portera.