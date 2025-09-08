El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las plantillas del Telecable y de Las Rozas, finalista del Torneo de la Manzana, en Mata Jove. PALOMA UCHA
HOCKEY PATINES

El Telecable se mantiene firme

El equipo de Natasha Lee muestra su fortaleza, pese a las bajas sufridas, y levanta el cetro del Trofeo de la Manzana en la final ante Las Rozas

C. T. T.

GIJÓN.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Si alguna duda había sobre la renovación a la que se ha visto sometido el Telecable este verano, con la salida de varias de sus ... puntales, quedó disipada este fin de semana con el estreno y primer test de la plantilla que dirige Natasha, que se llevó ayer el Trofeo de la Manzana-La Montera Picona–ADN Asturias con dos victorias solventes que hablan bien claro de la capacidad, de nuevo, de este grupo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  2. 2 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  3. 3

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  4. 4 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  5. 5 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  6. 6 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  7. 7

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género
  8. 8 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  9. 9 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  10. 10

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Telecable se mantiene firme

El Telecable se mantiene firme