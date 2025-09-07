El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El conjunto gijonés del Telecable. S. H. C.

El Telecable no da opción al Mieres

El equipo dirigido por Natasha Lee se impone con claridad al recién ascendido a OK Liga y se mete en la final del Trofeo de la Manzana

L. M.

GIJÓN.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

La bola echó a rodar ayer en Mata Jove en el inicio de la pretemporada y lo hizo con una contundente victoria del Telecable ante ... el Club Patín Mieres, recién ascendido a la OK Liga. El partido comenzaba con un Telecable dominador, con ataques muy directos que hacían que las primeras ocasiones no tardaran en aparecer, aunque julieta Rouco bajo los palos se encargaba de mantener su portería a raya durante los primeros compases. No obstante, nada podía hacer para evitar el 1-0 ante el certero remate de Ainara Anido asistida por Nuria Almeida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  2. 2 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  3. 3 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  4. 4 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  5. 5 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  6. 6 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  7. 7 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Telecable no da opción al Mieres

El Telecable no da opción al Mieres