El Telecable no da opción al Mieres

La bola echó a rodar ayer en Mata Jove en el inicio de la pretemporada y lo hizo con una contundente victoria del Telecable ante ... el Club Patín Mieres, recién ascendido a la OK Liga. El partido comenzaba con un Telecable dominador, con ataques muy directos que hacían que las primeras ocasiones no tardaran en aparecer, aunque julieta Rouco bajo los palos se encargaba de mantener su portería a raya durante los primeros compases. No obstante, nada podía hacer para evitar el 1-0 ante el certero remate de Ainara Anido asistida por Nuria Almeida.

La ventaja en el marcador daba tranquilidad a las gijonesas, que eran dueñas del juego, pero con el conjunto negrillo cada vez más valiente en ataque, logrando generar peligro en las transiciones y haciendo trabajar a Aine Pérez, que debutaba hoy defendiendo la portería del Telecable. Ambos equipos rotaban mucho sus jugadoras, por lo que la intensidad no bajaba y pasarían bastantes minutos hasta que se moviera de nuevo el marcador. Una jugada elaborada de las de Natasha Lee finalizaba con un mano a mano de Ana Catarina con la portera, a la que batía por abajo. Con el público aún celebrando el tanto, llegaba el tercero de nuevo de Ana Catarina, que desviaba una bola con sutileza hacia el fondo de la red y poco después era Angy Fernández la que anotaba el cuarto con el que se llegaba al descanso.

En la segunda mitad, el Telecable volvía a saltar a la pista con mucha intensidad y el gol no tardaba en llegar, por mediación de Nuria Almeida al definir con sutileza ante la portera. Un par de minutos después sería María Igualada la que hacía lo propio para anotar un nuevo gol. Con el partido totalmente encarrilado para las locales, llegaba una tarjeta azul para Valentina Domínguez por un claro enganchón sobre Ainara Anido y la superioridad numérica de dos minutos era aprovechada por el Telecable para anotar el séptimo, nuevamente a cargo de María Igualada. El C.P. Mieres no se venía abajo y en una rápida transición llegaba el gol de Valentina Domínguez. En la recta final del encuentro, una nueva tarjeta azul a Valentina Domínguez significaba dos minutos de superioridad para las fabriles, que volvían a aprovechar para marcar el definitivo 8-1 mediante un potente chut de Nuria Almeida que se colaba por la escuadra.

En la otra semifinal el CP Las Rozas se impuso por un ajustado 2-1 al Escola Livre de Azemeis, por lo que las madrileñas serán las rivales del Telecable en la final, que se disputará a las 12.30 horas. El partido por el tercer y cuarto puesto comenzará a las 10.30 horas.