HOCKEY PATINES El Telecable se queda sin remontada Las jugadoras del Telecable Hockey, desconsoladas a la conclusión del encuentro celebrado anoche en Mata-Jove. / PALOMA UCHA El resultado de 3-1 al descanso dio esperanzas a las actuales campeonas de pasar la eliminatoria europea de cuartos de final contra el Manlléu J. L. CALLEJA Domingo, 17 febrero 2019, 01:54

No pudo ser. El Telecable Hockey no estará en la 'final four' europea. Los cinco goles del partido de ida en Manlléu hace un mes fueron una renta suficiente para las catalanas, que superaron esta eliminatoria de cuartos de final con un resultado global de 8-4.

4 TELECABLE HOCKEY 0 CLUB PATÍN MANLLÉU Telecable Hockey: Elena; Natasha Lee, Sara Roces, Marta Piquero y Sara Lolo -cinco inicial-, Julieta Fernández), María Sanjurjo y Nuria Obeso. Club Patín Manlléu: María Ballesta; Anna Cassarramona, Nara López, Elisabeth Gurri, María Díez -cinco inicial-, Laura Barcons, María Pujadas y Ona Castellví. Goles: 1-0: m. 2, Sara Roces. 2-0: m. 19, Julieta Fernández. 2-1: m. 21, Laura Barcons. 3-1: m. 23, Marta Piquero. 3-2: Nara López. 4-2: m. 40, Marta Piquero. 4-3: m. 45, Nara López. Árbitro: Claudio Ferraro y Luca Molli (Italia). No mostraron tarjetas azules. Incidencias: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Europa disputado en el polideportivo de Mata-Jove, que rregistró un lleno total.

Nada se les puede reprochar a las jugadoras que prepara Fernando Sierra, que se entregaron al máximo en todo momento. Salieron las fabriles con mucho brío y a los dos minutos Sara Roces abrió el marcador. Poco después, la argentina Julieta Fernández hacía el segundo tanto, lo que puso en pie a los incondicionales del equipo gijonés. Sin embargo, a renglón seguido, Laura Barcons acortó distancias (2-1). Pero las fabriles, por medio de la internacional Marta Piquero, lograron un tercer gol antes del descanso, lo que dio muchas esperanzas al Telecable Hockey para intentar una remontada que hubiera sido histórica.

Pero en la segunda mitad se diluyó el sueño. Nara López obtuvo para el Manlleu el 3-2, pero el conjunto local respondió con un segundo tanto de la joven goleadora Marta Piquero (4-2) que, a falta de diez minutos para la finalización del partido, aún le daba emoción al duelo continental. Sin embargo, las vigentes campeonas de Europa comenzaron a pagar el desgaste del encuentro porque tenían que arriesgar más, con una mayor presión en toda la cancha.

Así las cosas, a falta de cinco minutos para que tocase la bocina, las locales, ya un tanto desesperadas, cometieron su décima falta y Nara López no falló la falta directa (4-3), lo que dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria.

Aun así, el quinteto que dirige Fernando Sierra luchó sobre la pista hasta el último segundo. A la conclusión del encuentro recibió una gran ovación, pese a que el conjunto pentacampeón continental no logró la machada de estar en la final europea. La Copa de Europa dice adiós para el Telecable, pero aún queda la Liga y la Copa.