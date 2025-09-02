Tenis, pádel, petanca y tiro con arco: así fueron los torneos de las fiestas de San Agustín en Avilés

Como dicta la tradición, el programa de las fiestas de San Agustín contó con un epígrafe deportivo, aunque un poco más reducido que años ... atrás, al no haber habido sido incluido ningún partido del Real Avilés ni tampoco del Horizonte Atlética, por citar dos ejemplos recientes. Sí hubo, como es menester, tenis, pádel, petanca y tiro con arco.

El Real Club de Tenis Avilés acogió el XXX Torneo de Tenis San Agustín y el XIX Torneo de Pádel San Agustín. Los ganadores absolutos del primero de ellos fueron Víctor Lasheras e Irene Toraño, mientras que en el resto de categorías hicieron lo propio Lara Sánchez, David Mateo, Valentina González, Lucas Fernández, Óscar Martínez, Silvia Tamés, Alejandro Iglesias, Marcos Trivín y Marcelino Vaquero. Una vez más, la competición fue puntuable para el ránking nacional de la Real Federación Española de Tenis, así como para el ránking TPR, decisivo para la obtención de becas deportivas en Estados Unidos.

Ampliar Daniel Serrano y Sergio de Llano, ganadores del XIX Torneo de Pádel San Agustín. LVA

Por su parte, en el XIX Torneo de Pádel, los ganadores en primera categoría fueron Daniel Serrano y Sergio de Llano. El resto de vencedores en las diferentes categorías fueron Iyán y Hugo, Nerea y Llara, Yago y Jorge, Abel Piñeiro y Miguel, Pablo y Rebeca, y Nacho y Laura Toral.

Ampliar Representantes del anfitrión Arcos de Texu en el XXXVII Trofeo San Agustín de tiro con arco. LVA

El campo de tiro de Santo Domingo, en Miranda, acogió la trigésimo séptima edición de uno de los torneos clásicos de las fiestas de Avilés, el Trofeo San Agustín de tiro con arco, organizado por el Club Arcos de Texu y que un año más contó con participación de jugadores de otras comunidades: Galicia, Cantabria, Madrid y Canarias.

En cuanto al cuadro de honor, el podio en compuesto sénior lo formaron Ysaac Menéndez (Arcos de Texu), oro, Pergentino Pérez (Arqueros San Martín), plata, y Fernando Rodríguez (Arqueros Cántabros), bronce.

En recurvo sénior, Ana Menéndez (Arcos de Texu) fue oro, Marcos García (Arcos de Texu) plata y Pablo Belay (Adarve) bronce. En sénior tradicional, el oro fue para Jairo Fernández (Xitia), la plata para Juan Carlos Díaz (Xitia) y el bronce para Klauss Wolfang (Arcos de Texu). En compuesto alevín, el triunfo recayó en manos de l alocal Inés Alonso (Arcos de Texu).

Ampliar Parte del podio del XXXIII Encuentro Nacional de Petanca Villa de Avilés en la categoría directa. LVA

Por último, también en Santo Domingo se disputó el XXXIII Encuentro Nacional de Petanca Villa de Avilés, organizado un año más por el anfitrión CP Villa de Avilés. En categoría directa, los campeones fueron José María Sarabia y Zico López (CP Mafer Gijón), con Juan José de la Torre y Miguel Balboa (CP Negreira) segundos y los anfitriones Isaac García y Alejandro Morcillo (CP Villa de Avilés) terceros.

En categoría consolación, los vencedores fueron Manuel y Emilio, del CP Foz. En total participaron 32 equipos, procedentes de Galicia, Castilla y León y Asturias. Además, también se disputó el primer Encuentro Nacional Juvenil Villa-Corvera, con la participación de ocho equipos procedentes de las mismas comunidades autónomas.