«Trabajamos para impulsar el deporte femenino» María José Rienda, en la Antigua Escuela de Comercio, donde participó en un coloquio. / HUGO ÁLVAREZ La exesquiadora granadina, la primera mujer al frente del deporte español, centra sus esfuerzos en la nueva Ley del DeporteMaría José Rienda Secretaria de Estado para el Deporte VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:21

El móvil de María José Rienda (Granada, 1975) suena continuamente desde hace tres meses. «Llevo un rato sin mirarlo y no quiero ni pensar en las llamadas que puede tener», asume con buen humor. Rienda se convirtió en junio en la primera secretaria de Estado para el Deporte. Ayer estuvo en la Antigua Escuela de Comercio para participar en el 'Foro Mujer y Deporte'.

-¿Ha tenido tiempo ya para asimilar su nueva vida?

-Me pasan los días volando (ríe). Ha sido un cambio de vida total. Aún me estoy adaptando al ritmo y a las necesidades del cargo porque fue de un día para otro. Yo sabía que estaba en las quinielas por verlo en los medios, nada más. Cuando el ministro se puso en contacto conmigo fue una sorpresa. ¡Casi se me cae el teléfono! Enseguida dije que sí, pero porque viniendo de donde venimos sabemos las necesidades del deporte.

«Me metí en el mundo de la gestión porque el deporte me lo ha dado todo»

-Usted está acostumbrada a los retos deportivos. ¿Qué le animó a aceptar el cargo?

-Me metí en el mundo de la gestión porque el deporte me lo ha dado todo. Ese poquito que yo podía darle es lo que me empujó, sobre todo el poder echar una a los que vienen detrás, para que no tengan que luchar por determinadas cosas.

-¿El recibimiento de los distintos estamentos ha sido como esperaba?

-En general ha sido muy positivo y muy cariñoso. Me he sentido querida. Ya conocía a mucha gente como deportista y también como gestora. Ahora vamos a trabajar por todos para hacerlo lo mejor posible.

-¿En qué estado de forma se encuentra el deporte español a nivel interno?

-Creo que tenemos un sistema asociativo muy potente. Son 65 federaciones, cada una con sus particularidades, que están trabajando para sacar lo mejor de sí mismas. Nosotros intentamos cuidarlas y tutelarlas. Todo es mejorable, pero de cara al futuro tenemos que seguir en esa dirección.

-Desde que asumió el cargo, su prioridad es el anteproyecto de la nueva Ley del Deporte.

-Es la urgencia total, por encima de cualquier otra cosa. Desde el Consejo Superior de Deportes estamos trabajando en el borrador con una mesa de expertos que ha empezado a reunirse hace dos semanas. Queremos sacarlo lo antes posible. Está habiendo mucho consenso por parte de los partidos políticos y estamos muy satisfechos. Además, en la consulta pública previa recibimos 86 alegaciones que estamos estudiando para incorporar lo que se pueda.

-La última revisión data del año 1990. ¿Qué aspectos se van a actualizar?

-Hay tres líneas muy importantes. La igualdad de género ni aparece en la ley de 1990. El hecho de incluirla a nivel normativo sería muy importante. En el deporte inclusivo hay mucho avanzar, de forma consensuada con las federaciones y los agentes implicados. Y hay otra parte muy importante que es el deporte de ocio y saludable. El deporte no es solo competición oficial, sino también aquel que sale todos los días a correr o que tiene unos hábitos saludables. Es un sector muy importante para nosotros porque significa poner el deporte en casa, que puede convertirse en una semillita que va extendiéndose.

-Es la primera mujer secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del Consejo Superior de Deportes.

-Sí, por eso es una responsabilidad doble. Parece que las mujeres tenemos que demostrar más para estar ahí. En ese sentido, la cojo con cariño y con ilusión. Ahora mismo soy noticia, pero el objetivo es que el día de mañana las mujeres no seamos noticia por asumir un puesto así.

-En los últimos años son noticia por sus éxitos deportistas como Carolina Marín o Lydia Valentín.

-En el deporte femenino hemos evolucionado mucho, pero no nos conformamos, todos queremos más. Trabajamos para continuar impulsando el deporte femenino. Tenemos claro cuáles son los objetivos en los que tenemos que hacer hincapié. Ojalá en los próximos años sigan surgiendo nombres que se conviertan en referentes.

-Con tanto deporte en su día a día, ¿aún le quedan ganas de practicarlo en su tiempo libre?

-En estos meses me está costando. Me hace falta, el cuerpo me lo pide. Hago bicicleta, pádel... En la sede del Consejo hay un gimnasio y la gente, antes de trabajar, entrena allí. Respiramos deporte todo el día allí. Yo estoy encantada. Estamos en un centro de alto rendimiento, en la excelencia del deporte. Tener allí a deportistas del máximo nivel es para nosotros una responsabilidad y un orgullo.