«El trabajo va dando frutos y hemos comenzado mejor que el año pasado» Yolanda Soler, antes de un entrenamiento en el Quirinal, con varios judocas detrás. / OMAR ANTUÑA «Hice una apuesta fuerte viniendo aquí y dejando el equipo nacional tras catorce años, pero el club me ha acogido de una manera fantástica» Yolanda Soler. Medallista olímpica y entrenadora del Judo Club Avilés SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 12 diciembre 2018, 00:31

Yolanda Soler (Madrid, 1971) es historia viva del judo español. Triple campeona de Europa en -48 kilos, su mayor logro deportivo fue colgarse el bronce nada más y nada menos que en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada por el Consejo Superior de Deportes, en septiembre de 2017 inició un nuevo proyecto con su fichaje por el Judo Club Avilés, al cual está potenciando desde su llegada. Poco más de un año después, toca hacer balance.

-Ya ha cumplido un año como entrenadora del Judo Avilés. ¿Qué tal están yendo las cosas?

-Ha sido un año en el que se ha trabajado mucho, se han tenido que ajustar muchas cosas. Cuando llegas a un sitio nuevo que ya está bien estructurado y además funciona, no es fácil hacerte un hueco. Somos dos entrenadores, Carlos y yo, cada uno con su sistema, y ha habido meses de mucho trabajo y muchas situaciones en las que hemos tenido que trabajar duro codo con codo.

-Los resultados de los judocas hablan por sí solos, sobre todo el pasado fin de semana en Pamplona...

-Bueno, en líneas generales esta temporada hemos empezado bastante mejor que la anterior tanto a nivel de resultados como de mejora en todos los niveles. Arrancamos muy bien en casa con el Villa de Avilés y en Pamplona confirmamos el nivel que tenemos, aunque yo siempre digo que esto que hacemos nosotros es una carrera de fondo. No somos ni tan buenos ni tan malos en una Copa de España o en un combate puntual. La trayectoria de los deportistas se ve con los años y Judo Club Avilés tiene una trayectoria y un nivel importante. Espero haber aportado algo, pero esto es un trabajo conjunto.

-Defensora a ultranza de la importancia del aspecto psicológico en el deporte, ¿está viendo una buena evolución en sus judocas, más allá de las medallas?

-Sí. Ahora hay un equipo joven y para mí lo importante es que se vayan formando como judocas y personas. Además del rendimiento en la parcela deportiva, me interesa que vayan cogiendo unos buenos hábitos y corrigiendo cosas. En estas categorías no podemos mirar sólo los resultados y olvidarnos del resto. Todo lo que se haga en las categorías infantil y cadete nos servirá para formar judocas a largo plazo.

-¿Cómo está siendo su adaptación al club y a la ciudad?

-Muy bien, no me puedo quejar en ningún aspecto. En el club, fantástico. Todo el mundo me ha acogido fenomenal y eso es importante cuando vuelves a hacer un cambio como yo hice en mi vida. Estoy muy agradecida a Carlos y a todo lo que conlleva el Judo Avilés.

-La 'joya de la corona' del club es organizar cada año el Villa de Avilés. ¿Cómo se vive desde dentro? ¿Se lo imaginaba así?

-La verdad es que a mí el Villa de Avilés ya me gustaba antes de verlo desde dentro. Es para mí el mejor torneo de España, hecho con muchísimo cariño y criterio y eso se nota. Más que sentir todo el trabajo que se realiza, que es mucho, ha sido un gusto poder estar codo con codo con Carlos en la organización, y ser partícipe de un evento de estas características.

-Ha dejado sus funciones en el equipo nacional para dedicarse única y exclusivamente al Judo Avilés. ¿Fue dura la decisión?

-Dice el refrán que el que mucho abarca poco aprieta y a veces tienes que tomar decisiones. Venir al Judo Avilés fue, como digo, un cambio importante en mi vida y si quería que las cosas funcionaran tenía que estar aquí. En su momento creí que mi implicación tenía que ser al cien por cien y lo mejor era cerrar esa etapa después de más de catorce años. Lógicamente, cuando llegan los grandes eventos echo de menos ese tipo de judo, pero la verdad es que estoy muy contenta en Avilés.

-A pesar de que se acerca la Navidad, el Judo Avilés no para.

-La verdad es que no, pero es nuestra pasión y estamos acostumbrados. Ahora viajamos a Tenerife con la categoría infantil, a ver si continuamos con los buenos resultados conseguidos en Pamplona y Avilés, el día 22 tenemos el Campeonato de España senior con Andrea y Elisa, y luego descansaremos hasta el 4 de enero para disputar el Torneo de Reyes.

-La Liga Nacional también está a la vuelta de la esquina.

-Sí, aunque este año comienza en marzo, un poco más tarde de lo habitual. Antes, tendremos el Campeonato de España junior y la fase sector, donde también tendremos representación y esperamos hacer bien las cosas.