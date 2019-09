PATINAJE «Tras mis problemas de salud estas medallas valen aún más» Sheila Posada muestra, en la pista de Moreda, las dos medallas que logró en Pamplona. / PALOMA UCHA Sheila Posada desvela todo el esfuerzo de un año complicado, recompensando en el Europeo con dos preseas J. L. CALLEJA GIJÓN. Martes, 3 septiembre 2019, 00:09

Sheila Posada (Gijón, 1987) se encuentra en Gijón tras lograr una medalla de plata (3.000 metros relevos a la americana) y otra de bronce (500 metros por equipos) en los europeos que se disputaron la semana pasada en Pamplona. La internacional del Club Patín Pelayo valora ambas preseas, porque pasó este año por problemas de salud. Asimismo, esta ingeniera técnica de telecomunicaciones destaca el gran momento del patinaje español y de su gran futuro, con una generación que viene con muchas ganas.

-¿Cómo valora estos dos metales?

-Mucho. Porque se organizaron en España, lo que muy especial la competición, por la dificultad que entraña un campeonato de este nivel y, sobre todo, porque este año tuve problemas de salud, que hacen aún más meritorias estas dos medallas.

-¿Cuántas tiene a nivel continental?

-Ni las he contado. Tengo entre 25 y 30 medallas en los europeos en los casi veinte años con la Selección.

-¿Y nacionales?

-Conseguí 129 títulos, pero cuento también con muchas medallas de plata y de bronce.

-Además participó en un europeo histórico con récord de metales para la representación española.

-Tanto en el europeo como en el Mundial quedó claro el excelente nivel que tenemos y el gran futuro que hay con patinadores muy jóvenes, que vienen con muchas ganas.

-¿Entonces se encuentra el patinaje de velocidad en su mejor momento en nuestro país?

-Vivimos uno de los mejores momentos de los 19 años que llevo en el equipo nacional, porque hemos estado en la mayor parte de los podios de las competiciones más importantes del calendario internacional. Es algo que tiene mucho valor.

-¿Cómo resume su temporada?

-Muy positiva, a pesar de todos los problemas que tuve y que limitaron que me entrenase al 100%. Las medallas en los nacionales y las de este europeo compensan el esfuerzo. Estoy muy contenta por ello.

-No para. Acaba de llegar y está en la pista de Moreda al día siguiente, ¿qué competiciones le quedan hasta acabar el año?

-En realidad, hoy (por ayer) solo voy a dirigir a un equipo de mi club, el Pelayo, que tenemos en octubre, en Galicia, la última jornada de la Liga Nacional en Primera, en la que también competiré.

-Comentó que ya no se entrenaría a gran nivel, porque el trabajo no se lo permite.

-No puedo dedicar tanto tiempo a la preparación de las grandes competiciones. El trabajo y los años pasan y, además, tengo la responsabilidad de dirigir a equipos de mi club.

«No sé cuánto me queda»

-¿Cuándo comenzó a patinar? ¿cuánto tiempo cree que podrá seguir compitiendo?

-Nací casi con patines. Empecé a los tres años. Pero en realidad no sabría decir cuantos me queda. Hasta que la salud y el tiempo me lo permita.

-¿Se puede vivir de un deporte como el suyo?

-Ni Sheila Herrero, que fue quince veces campeona del mundo, pudo ganarse la vida con el patinaje.

-¿Le gustaría que sus éxitos unido al reciente papel que hizo de pregonera de las fiestas locales repercutiera en favor del patinaje?

-Habría muchas cosas que mejorar y a todos los patinadores, como otros deportistas, nos gustaría tener algún tipo más de ayuda.

-Llevan años pidiendo que se cubra el lateral de la pista de Moreda para que no entre el agua, pero sigue todo parado.

-Si se dio algún paso lo desconozco, pero es necesario para la instalación y seguimos ahí esperando a que haya solución.