La Travesía de Navidad se adueña del Puerto Deportivo

Lunes, 24 diciembre 2018, 01:11

250 nadadores tomarán parte en la tradicional Travesía de Navidad, que mañana se celebrará en el Puerto Deportivo, organizado por el Patronato Deportivo Municipal de Gijón.

La competición cambia su horario habitual a la una de la tarde para buscar el mejor momento de la marea para que los participantes traten de superar el desafío de cubrir los 220 metros que separan las rampas de La Barquera y de la Antigua Rula, en unas aguas que en algunas temporadas no superaron los 10 grados centígrados. Esta es la última competición del V Circuito de Travesías de Gijón, que esta temporada constó de cuatro pruebas y que de forma simbólica echa el cierre en el recinto náutico gijonés, ya que esta competición no es puntuable para la clasificación final. La organización ha establecido cinco categorías: menores, sénior, máster A, B y C, en masculino y femenino.