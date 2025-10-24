Los últimos medallistas del Judo Avilés en el Villa buscan repetir, ahora en categoría cadete

El Internacional Villa de Avilés es una religión para los judocas del anfitrión Judo Avilés y los tres medallistas de la pasada edición lucharán ... por repetir podio este sábado, a pesar del salto de categoría, de infantil a cadete. Valeria Coronado, Nicolás Fernández y Ángel Miguélez son tres de las opciones de medalla del club para una edición muy especial del Villa, la número 25.

Coronado, que competirá en el peso de -44 kilos femenino, afronta el torneo «con muchas ganas de competir en casa en una nueva categoría y poder darlo todo en el tatami». La avilesina llega a la competición «con más ilusión que presión. Aunque sea una nueva categoría competimos en casa y eso ta da confianza sin importar que seas de primer año». Y es que, «después de haber sido oro el año pasado siento que nada es imposible», apunta con esperanza la joven judoca.

Tanto Nicolás como Ángel han dado al salto a -50 kilos, sobremanera el segundo, que el pasado curso compitió en infantiles en -38 kilos. Nico se muestra más ambicioso, mientras que Ángel asume que «quizá esta temporada, teniendo en cuenta el cambio de peso, sea más de transición, aunque lógicamente intentaré hacerlo lo mejor posible».

Ampliar Carlos Fernández durante su discurso en el Desayuno Saludable. Paloma Ucha

Nico tiene «muchas ganas de Villa y de competir. Habrá gente dura en la categoría y eso me motiva más y me pongo metas y objetivos más ambiciosos». Tanto, que «me gustaría subirme al podio. Es difícil, pero he estado trabajando muy duro todo este tiempo, estos últimos entrenamientos me he sentido bastante bien, con buenas sensaciones, y creo que si saco todo el judo que tengo y me lo planteo bien tácticamente lo puedo conseguir».

Ángel reconoce que la competición de hoy será «difícil» para él, pues «el cambio de 38 a 50 kilos se puede notar contra rivales que ya serán de segundo año. Mi objetivo es concentrarme para conocer a los rivales, ver como voy y ya el año que viene pensar más en las medallas, aunque está claro que este fin de semana competimos en casa y trataré de mostrar mi mejor judo».

Desayuno Saludable y encuentro

Si la competición comenzará hoy a las 9 en el polideportivo del Quirinal con la Supercopa de España cadete, para que por la tarde se dispute la competición sub 21, ayer la jornada fue intensa, con el Desayuno Saludable organizado por la Cofradía del Colesterol Bueno por la mañana en el Centro Niemeyer y un encuentro vespertino de hermanamiento entre el Judo Avilés y el Club Mike's Judo de Londres.