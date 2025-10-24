El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ángel Miguélez, Nicolás Fernández y Valeria Coronado, medallistas del Judo Avilés en el Villa 2024. LVA
XXV Torneo Internacional de Judo Villa de Avilés

Los últimos medallistas del Judo Avilés en el Villa buscan repetir, ahora en categoría cadete

Valeria Coronado, Nicolás Fernández y Ángel Miguélez mantienen la ambición de subirse al podio esta tarde pese al salto de edad e incluso de peso

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:37

Comenta

El Internacional Villa de Avilés es una religión para los judocas del anfitrión Judo Avilés y los tres medallistas de la pasada edición lucharán ... por repetir podio este sábado, a pesar del salto de categoría, de infantil a cadete. Valeria Coronado, Nicolás Fernández y Ángel Miguélez son tres de las opciones de medalla del club para una edición muy especial del Villa, la número 25.

