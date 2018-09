AJEDREZ Valioso triunfo de Pablo Suárez en Trevías Pablo Suárez. / QUIQUE64 Javier Agüera y Enrique Álvarez, que completaron el podio, parten como favoritos en el regional que arranca este sábado en Gijón ALFIL GIJÓN. Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:23

Finalizó el clásico torneo de San Miguel, decano de las pruebas asturianas de modalidad abierta, con la tan valiosa como sorprendente victoria de Pablo Suárez, que se impuso a los dos principales candidatos al triunfo. El ajedrecista valdesano se mostró mejor que los maestros Fide Javier Agüera y Enrique Álvarez, que ocupaban los dos primeros puestos del orden de fuerza de la competición y que tuvieron que conformarse con completar el podio.

La clasificación quedó de la siguiente manera: 1º. Pablo Suárez, con 5,5 puntos de los siete posibles; 2º-4º. MF Javier Agüera, MF Enrique Álvarez e Iyán Guedes, con 5 puntos; 5º-13º. Berna Blázquez, Fernando García, Luis Gutiérrez, Saúl Pérez, Diego Vergara, MF Antonio Acebal, Adán Álvarez, Antonio Fernández y Abel Crespo, con cuatro puntos y medio, hasta totalizar los treinta y seis participantes. Hay que destacar el buen hacer del prometedor avilesino Iyán Guedes, que empató a puntos en la segunda plaza con dos titulados internacionales, así como las actuaciones del belmontino Diego Vergara y del gijonés Adán Álvarez, tres de nuestras más destacadas promesas.

Por otra parte, el sábado comenzará el Campeonato de Asturias individual absoluto, que reunirá en los salones del gijonés Marieva Palace a 265 ajedrecistas, distribuidos en cuatro grupos. En la máxima categoría, la Primera División del ajedrez asturiano, destacan los maestros de la Federación Internacional Javier Agüera, Enrique Álvarez y David Roiz, tres tetracampeones de Asturias. El último que logró el pergamino fue Enrique Álvarez, que lo firmó en 2016, además de lograrlo en los años 2014, 2013 y 2008. Javier Agüera consiguió otros cuatro títulos en los años 2014, 2007, 2003 y 2002. El más veterano de los tetracampeones es David Roiz, que ya se proclamó campeón regional en el lejano año 1979 y, más tarde, lo hizo en 1992, 1994 y 2001. En los tres últimos lustros, David Roiz logró cinco podios más y luchado por el título como si los años no contaran. La lucha parece que estará entre ellos tres, pero no conviene olvidar a los jóvenes Saúl Pérez, subcampeón año pasado, o Pelayo Quirós, subcampeón en 2016, entre otros. Noticia muy importante y especialmente reseñable es que esta temporada será la primera vez en la historia que un joven de once años se siente en las mesas de la máxima categoría del ajedrez asturiano. El protagonista será el talentoso ajedrecista belmontino Diego Vergara, que ya supera ampliamente los dos mil puntos de ránking internacional, y que, a buen seguro, hará sufrir a más de uno.

Por último, hay que destacar que serán tres los asturianos que intervendrán en el Campeonato de España de veteranos. Los tres lo harán en la prueba destinada a los mayores de cincuenta años. Se trata de Antonio Acebal, José Antonio García y Pedro Méndez. El torneo se disputará en la localidad alicantina de Altea.