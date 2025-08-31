Van Paesschen caza la prueba del día Trofeo Volvo. El belga se impuso en la recuperada competición de velocidad, en la que el asturiano Julio Arias rondó el triunfo y finalizó en una destacada tercera posición

David García Yáñez Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Después de varios años sin celebrarse en el Complejo Deportivo de Las Mestas, se pudo presenciar una prueba de caza. El trofeo Volvo sobre obstáculos de 1,45 metros y puntuable para el ránking de la Federación Internacional (FEI) fue juzgada bajo baremo C, velocidad y manejabilidad. Es decir, si cometes una penalidad se te suma al tiempo con el cual concluyas el recorrido.

Por ello hubo binomios participantes que sin penalidad acabaron la prueba por detrás de otros que cometieron derribo. A este trofeo solo podían competir los 30 mejores de las pruebas celebradas anteriormente en el CSI4*. Una antesala al gran premio del último día. Con esto encima de la mesa y un recorrido sobre 12 obstáculos y 14 esfuerzos con dos dobles en el número 5 vertical – vertical a un tranco y el número 8, otro doble formado por fondo y vertical a un tranco salieron a pista los 30 binomios.

El primero en poner emoción fue el binomio ganador de la edición 2023: el irlandés Harry Allen con 'Calculatus'. Realizaron un excelente recorrido, pero un derribo en el último obstáculo le sumaba segundos al tiempo, dejándolo en 68.57 segundos. Fueron varios los binomios que precedieron sobre el verde de las mestas al irlandés hasta que salió el poleso Julio Arias Cueva con 'Conisha des Forets'. El embajador del concurso 2025 salió a morder y así fue. Con un silencio total en el poblado Complejo de Las Mestas, el tándem asturiano voló sobre el recorrido y concluía sin penalidad sobre los obstáculos y clasificaba con 67.15 segundos que le aupaban provisionalmente en el primer puesto de la prueba. Al final sería tercero en la última prueba del penúltimo día de la edición 2025.

Más de veinte minutos estuvo el jinete poleso en la primera posición hasta que salió el belga Constant van Paesschen con 'Diaz du Thot', que rebajaba el tiempo en dos segundos con un fuerte galope en las calles y unas vueltas para encarar los obstáculos tanto a derecha como izquierda casi sobre el sitio. El belga demostró el nivel que tuvo en la edición 2024 y se llevo la primera prueba para su box en esta edición.

De cara al gran premio ya mostró sus credenciales. Lo intentó posteriormente el número 49 del mundo, el brasileño Yuri Mansur, pero 16 centésimas le impedían arrebatar el primer cajón teniendo que conformarse con la segunda plaza provisional a falta de 16 parejas por salir aunque a la postre acabó en esa posición final. De aquí al final fueron varios los binomios que lo intentaron, pero unos por el ritmo imprimido que no les permitía llegar en menor tiempo que el ganador –como le sucedió a la amazona Sira Martínez Cullel– y otros por la suma de un derribo al tiempo final –como le sucedió al italiano Gaudiano o al francés Orsolini– hacían que no se movieran los principales puestos del trofeo.

Una prueba que trajo consigo la vuelta del sol al complejo de Las Mestas después de una jornada con alguna nube, así como la mayor afluencia de público: 9.814 espectadores presenciaron el penúltimo día de concurso. Unido al mayor volumen de euros jugados en las series de apuestas. Unos juegos que permitieron que 7 boletos acertantes de la triple gemela se llevaran 1.670,40 euros cada uno y en el último día de concurso se parta con un fondo inicial de 1.200 euros.

Las pruebas de hoy darán comienzo a las 12 horas con la disputa de la prueba del CSYH1* para, a continuación, disputarse la prueba mediana del día, a las 14.30 horas sobre 1.45 metros de obstáculos. El punto álgido del día, y colofón del concurso 2025, el Gran Premio de Gijón, dará comienzo a las 17.15 horas sobre baremo de dos mangas donde los 10 mejores binomios del recorrido previo pasarán a un segundo recorrido final.