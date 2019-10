Vega prepara su gran desafío Los olayistas José Antonio Viesca y Alba Vega, durante una sesión preparatoria, en la pista de la entidad de El Natahoyo. / JUAN CARLOS TUERO La olayista, uno de los más firmes valores del grupo de corredores fabriles, participará en el Medio Maratón de Valencia CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Martes, 8 octubre 2019, 00:29

Alba Vega (Gijón, 1987) es uno de los valores más firmes del grupo de corredores del Santa Olaya. Tras formar parte durante del conjunto de natación del club fabril durante diecisiete temporadas, decidió cerrar esa etapa. Fue entonces cuando comenzó a correr. Sus cualidades no le pasaron inadvertidas a José Antonio Viesca, vicepresidente del Santa Olaya, que pronto fue capaz de enganchar al 'running' a la joven deportista, que desde hace un año comenzó a tomárselo más en serio.

Y los resultados no han tardado en llegar. Ha logrado un buen número de podios en categoría sub 23 en pruebas de larga distancia. «Las carreras en las que más cómoda me encuentro son a partir del medio maratón», admite la atleta olayista.

Esos éxitos son producto de mucho esfuerzo ya que, menos los fines de semana, se prepara a las siete de la mañana: «Como a veces se dice, 'no están puestas ni las calles'». «Es duro, pero merece la pena», reconoce. Eso sí, señala que a esas horas también encuentra a otros deportistas entrenándose, lo que le hace no sentirse tan sola corriendo en El Kilometrín o por el paseo del Muro.

La atleta gijonesa hace hincapié en la tremenda labor de José Antonio Viesca, que se prepara a diario con ella y que le confecciona los planes de entrenamiento, asesorado por nada menos que por el soriano Abel Antón, doble campeón mundial de maratón.

Los buenos resultados la motivan para seguir madrugando «con el fin de entrenarme y seguir aprendiendo en cada carrera». En relación a su pasado en la natación, comenta que «en todos los deportes hay competitividad». «Pero siento más cómoda ahora en el mundillo del atletismo, en el que todos somos amigos y nos llevamos bien», apunta.

Crecimiento imparable

Correr es una de las actividades que cada vez cuenta con mayor número de practicantes en el Santa Olaya. Sus camisetas verdes se ha convertido en un referente numeroso en las carreras asturianas. «Es muy agradable que los aficionados nos conozcan por nuestras indumentarias», afirma satisfecha.

Sus objetivos deportivos son cada vez más exigentes. El Medio Maratón de Valencia, que se celebrará el próximo 27 de octubre, será su próximo gran reto. Allí tratará de acreditar la marca mínima para poder asistir al Campeonato de España de la especialidad la próxima campaña. La corredora olayistas hace hincapié en que «estamos entrenando muy bien». «Nuestras expectativas son acreditar una marca por debajo de 1h30. Me hace mucha ilusión participar en el Nacional la próxima campaña», comenta Vega.