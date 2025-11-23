El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al Sporting se le terminan las excusas
Foto de familia de los representantes del Grupo Corvera de Remo en el Campeonato de España. Juan Carlos Román
Remo

Los veteranos del Grupo Corvera se cuelgan un oro en el Campeonato de España de yolas en Trasona

La embarcación se subió a lo más alto del podio en la categoría mixta, con Rubén y Haydée Álvarez Hoyos, Alberto y Maite Domínguez y Hugo Domínguez al timón

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:58

Comenta

El embalse de Trasona acogió durante el fin de semana el Campeonato de España de yolas, embarcaciones grandes, donde el anfitrión Grupo Corvera de Remo ... consiguió buenos resultados teniendo en cuenta el nivel de la competición, que contó con representación de buena parte de la geografía nacional.

