Los veteranos del Grupo Corvera se cuelgan un oro en el Campeonato de España de yolas en Trasona

El embalse de Trasona acogió durante el fin de semana el Campeonato de España de yolas, embarcaciones grandes, donde el anfitrión Grupo Corvera de Remo ... consiguió buenos resultados teniendo en cuenta el nivel de la competición, que contó con representación de buena parte de la geografía nacional.

El sábado por la mañana se disputaron las clasificatorias, por la tarde las repescas y el domingo por la mañana las finales, con mucho frío y bastante viento el sábado, y solo viento el domingo, aunque aceptable. En cuanto a los podios, destaca sobre el resto el oro conseguido en la categoría de veterano mixto por el Grupo Corvera, con una yola compuesta por los hermanos Rubén y Haydée Álvarez Hoyos, Alberto y Maite Domínguez y Hugo Domínguez como timonel.

A nivel regional, representando al Club de Mar de Castropol, junto con Remeros del Navia los tres clubes asturianos participantes en la cita, se colgaron el bronce en veterano masculino los excorveranos Ernesto López y Bernardo García, junto con Antón Rodríguez y Juan Carlos Díaz Peña, con Santiago González en el puesto de patrón.

Además, por parte del Grupo Corvera cabe también destacar que la yola que presentó en veterano masculino, compuesta por Eugenio Fernández, José Luis Belver, Bernabé Arias y Pablo Rodríguez, con Aida Santalla como timonel, fue segundo en la final B. Y en la categoría absoluta femenina, fueron cuartas Verónica Rodríguez, Marina Ibáñez, Cecilia Fernández y Cristina Blanco, con Mateo Fuente al timón.

A nivel general, el club más laureado fue el Círculo de Labradores de Sevilla, que también recibió el trofeo Iberdrola por liderar también el medallero en categoría femenina. Asistieron a la entrega de trofeos el presidente de la Federación Española de Remo, Miguel Ángel Millán; la presidenta de la Federación de Remo del Principado de Asturias, Eva Nalda; la vocal de Deporte y Mujer de la Federación Española de Remo, Margaret Berry; y el vicepresidente del Grupo Corvera de Remo, Pepe Gulley. Se guardó un minuto de silencio por los fallecidos en Cangas del Narcea.