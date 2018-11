La octava edición de la Gijón Cup, organizada por La Calzada Rugby, contará este sábado con la presencia de equipos de varias de las mejores canteras del norte de España. Participarán los equipos sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16 del Gaztedi, Oviedo, Belenos, Cuenques y Cowper, además de los afintriones. A ellos se unirá el Harpeden inglés que estará presente con dos equipos. El torneo, que se desarrollará en los campos de la Universidad Laboral, se disputará entre las 10 y las 18 horas.