Vuelve el Hípico a Gijón: todo sobre los abonos y fechas

El Concurso de Saltos Internacional de Gijón continúa perfilando su programa a poco más de dos meses para que el Complejo de Las Mestas celebre una de las pruebas con más solera del verano. 30,60 euros será el precio que cueste el abono individual para asistir a los seis días –del 26 al 31 de agosto– del evento; 6,40 euros, la entrada individual. El director del Patronato Deportivo, Pablo Blanco, presentó este viernes la tabla de precios y las fechas del calendario de ventas y de renovaciones para la cita deportiva.

El listado de precios abarca desde los 475 euros por la asistencia al palco en la tribuna este hasta la oferta más económica reservadas para los asientos diarios en la grada este y portátil, a tres y un euro respectivamente. «Los asientos fueron un éxito el año pasado para regularizar los asientos en la tribuna este y permitían que las personas que acudían pudiesen salir a tomar algo, a ir a los hinchables», justificó Blanco.

El pistoletazo de salida para adquirir las primeras entradas para el Concurso de Saltos de este 2025 arrancará el próximo 1 de julio, con la apertura del plazo de renovación, de forma online, de los palcos y con la puesta a la venta de los abonos con asiento para la tribuna este. El resto de promociones se irán sucediendo, incluidas las ventas en taquilla, disponibles los seis días del propio concurso en los accesos a Las Mestas.

Concepto técnico y artístico

«Desde noviembre se ha hecho un exhaustivo trabajo para mantener el material centrándonos en la reconstrucción y los reparos de los obstáculos». La venta de entradas y abonos fue el primero de los tres anuncios que compartió Blanco desde el salón de actos del Ayuntamiento. La renovación y mantenimiento de los elementos que los caballos deben sortear fue el segundo. «El Concurso de Saltos de Gijón tiene la particularidad de esos obstáculos que atraen tanto a los jinetes y las amazonas», justificó el propio Blanco. Tras ello dio paso al diseñador Víctor Orviz, encargado de estos trabajos de diseño y reparación. «Los obstáculos pueden transmitir un mensaje», defendió Orviz, para quien ser designado para la tarea resultó «satisfactorio» como gijonés que es. «Cuando me trasladaron la propuesta me dejaron claro que no era solo un concepto técnico, sino también artístico», expuso Orviz.

El tercero de los anuncios fue de colaboración, con la línea de ropa Siroko, que será la equipadora oficial de la prueba. Su coordinador de Alianzas, David Liñero, celebró el acuerdo, destacando «la vocación internacional» de la marca, sin olvidar «que tenemos la suerte de ser de Gijón y asturianos».

