Yaiza Novo, piragüista internacional praviana: «Ganar el Sella en categoría sénior es un sueño cumplido, ahora toca descansar»

Yaiza Novo (Pravia, 2006) puso el broche de oro a la temporada 2025 con una victoria en la prueba K1 femenino del Descenso Internacional ... del Sella. Después de ser subcampeona de Europa en K4 y bronce mundial en K4 500 y en 51 5.000 relevos en categoría sub 23 –como juvenil llegó a ser campeona del mundo en K1 5.000–, su buen hacer por tierras parraguesas le hacen comenzar las vacaciones con la mejor de sus sonrisas. «Es un sueño cumplido».

–¿Qué se siente al ganar el Sella por primera vez en categoría sénior?

–La verdad es que sabe muy bien. Fue una gran alegría. Llevo yendo desde pequeña y para mí es como jugar en casa, aunque sea de Pravia. Lo gané en categoría cadete, también el Minisella y esta vez pude conseguirlo también en sénior pese a ser sub 23.

–¿Se lo esperaba?

–A ver, mi objetivo era por lo menos hacer podio, pero siempre es difícil porque es una prueba compleja, todos sabemos cómo es la salida y nunca se sabe lo que puede pasar. Viví la salida con muchos nervios, pero conseguí librar el mogollón de gente y ya pude marcar mi ritmo durante toda la carrera (firmó un tiempo de 1:32:40 por delante de Miriam Vega y Andrea Rodríguez).

–¿Ya está de vacaciones?

–Sí. El Sella fue mi última competición y ya es necesario desconectar. Ha sido un año muy intenso y ahora necesito recargar pilas para volver en septiembre a tope, aunque seguirá remando algo por Trasona para no parar del todo, que podría ser contraproducente.

–Aunque la Federación Española lleva años siguiendo sus pasos, la última temporada ha conllevado muchos cambios. Un nuevo club, vivir en el CAR de Sevilla. ¿Qué tal se encuentra?

–Después de Los Cuervos estuve en Los Gorilas de Candás y esta temporada me incorporé al Piragüismo Rías Baixas de Boiro, aunque entreno concentrada en Sevilla. Era la primera vez que salía a vivir fuera de casa y la verdad es que al principio me costó un poco, pero ahora ya estoy totalmente integrada.

–¿Se dedica sólo al piragüismo?

–No, también estudio TAFAD (Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas) allí en Sevilla.

–¿Qué objetivos se marca para la próxima temporada?

–Bueno, voy a ser sub 23 de segundo año todavía, así que intentaré mantenerme entre las mejores de la categoría a nivel internacional como este año. Además, como sénior fui bronce nacional en 500 metros, así que también tengo ahí una posibilidad de seguir creciendo en la categoría.