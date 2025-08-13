El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Yaiza Novo, en una competición representando a la selección española de piragüismo. LVA
Piragüismo

Yaiza Novo, piragüista internacional praviana: «Ganar el Sella en categoría sénior es un sueño cumplido, ahora toca descansar»

«Mi objetivo era por lo menos estar en el podio, pero ganar siempre es difícil porque es una prueba en la que puede pasar de todo»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:26

Yaiza Novo (Pravia, 2006) puso el broche de oro a la temporada 2025 con una victoria en la prueba K1 femenino del Descenso Internacional ... del Sella. Después de ser subcampeona de Europa en K4 y bronce mundial en K4 500 y en 51 5.000 relevos en categoría sub 23 –como juvenil llegó a ser campeona del mundo en K1 5.000–, su buen hacer por tierras parraguesas le hacen comenzar las vacaciones con la mejor de sus sonrisas. «Es un sueño cumplido».

