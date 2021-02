TIRO Yerai Noguerol rompe el plato El deportista mierense ha batido, a sus 18 años, varios récords y ocupa actualmente el 'top-5' de la clasificación júnior de España Yeray Noguerol apunta con su escopeta Perazzi, ayer, en las instalaciones del Campo Municipal de Tiro Juan Del Valle, en Mieres. / JUAN CARLOS ROMÁN ÁLVARO FERNÁNDEZ MIERES. Jueves, 4 febrero 2021, 02:11

Huele a pólvora, aunque él dice que está tan acostumbrado ya que no nota nada. A sus 18 años recién cumplidos, Yeray Noguerol se ha convertido ya en toda una revelación de la disciplina de tiro al plato en el Principado de Asturias. Este mierense, que lleva solo dos años compitiendo a nivel profesional, ha batido ya varios récords en la región. Y no solo eso. Compite tanto a nivel internacional como nacional y ocupa, actualmente, el 'top-5' del 'ranking' júnior.

Todo comenzó, cuenta, en una tirada en Migalpiri, un pueblo de Laviana. «Mi padre iba por los pueblos a diferentes tiradas de prao y un día le dije que me dejara probar. A la primera rompí el plato y me dije '¿por qué no?'», recuerda el tirador.

Fue justo después de ese momento cuando Yeray Noguerol decidió sacarse la licencia de armas para poder practicar esta disciplina deportiva. Las primeras veces tuvo que hacerlo con la escopeta que había en casa, la de su padre, pero, con el paso del tiempo, se dieron cuenta que necesitaba un arma propia. «Cada tirador tiene unas medidas. La escopeta es tuya y tiene que ser única para ti. Hay que ser muy estricto con estas cosas», puntualiza el mierense.

Con su nueva arma empezó a practicar más asiduamente en las instalaciones del Club de Tiro Mieres -uno de los pocos que existen en el Principado-. Comentó en la cuarta categoría, la más básica, y, a partir de ahí, ascendió hasta la segunda, que es en la que compite actualmente. Tras ver que sus condiciones eran las adecuadas para el tiro, Yeray probó fortuna en un Campeonato de España. «Mi primer premio fue en Gijón. Concretamente, en la Copa del Rey de foso universal», explica este deportista asturiano. Ya en 2019, logró una marca internacional y se convirtió en el primer tirador júnior asturiano de tan solo 16 años en derribar 118 platos sobre un total de 125.

Yeray Noguerol también estuvo presente en una Copa del Mundo celebrada en Alemania y, más recientemente, conquistó la medalla de bronce en el Campeonato de España Júnior en la modalidad de foso olímpico.

La dinámica del tiro parece sencilla, pero, advierte el mierense, no lo es. Al contrario. «En medio segundo tengo que dar a un plato de 4 centímetros de diámetro y 110 gramos de peso, que sale a una velocidad de 110 kilómetros por hora, porque, si no, se va muy lejos y ya es imposible», señala.

Yeray entrena dos veces a la semana, normalmente los sábados y los domingos, aunque siempre procura hacerlo algún día más para mejorar su técnica y con el claro objetivo de seguir disfrutando, a la par que ampliando su palmarés. Su sueño no es otro que poder estar presente en unos Juegos Olímpicos. Por ello, el tirador mierense ya ha puesto el punto de mira de su 'Perache', su arma, en los que se celebrarán en París en el año 2024. «Es una sueño al que cualquier deportista quiere aspirar. Es una ilusión que tengo desde pequeño. Un chaval de Mieres en unos Juegos Olímpicos es algo impensable, pero quiero ir. Estoy en un buen momento», afirma el deportista.

Su afición por el tiro al plato la compagina con sus estudios de realización audiovisual en el Centro Integrado de Formación Profesional para la Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (CISLAN). El tiro, hace hincapié, es un deporte que «la gente no conoce». «No sabe lo que es el tiro al plato hasta que no lo ve», dice. No obstante, para Yeray, esta disciplina deportiva es mucho más que un deporte: «Es un arte».