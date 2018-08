«La medalla es algo que no esperábamos ni en nuestros mejores sueños» María López, ayer, tras su llegada a Gijón, con su medalla de bronce mundialista. / DANI MORA «Presta mucho el recibimiento al llegar a Asturias, ves gente que está detrás de ti, que te apoya y te sigue en las buenas y en las malas»María López Jugadora de hockey hierba DANI BUSTO GIJÓN. Martes, 7 agosto 2018, 00:24

Con 16 años, María López (Gijón, 1990) fue hasta Madrid para ver jugar a la Selección Española femenina de hockey hierba un par de partidos del Mundial, que en aquel año, en 2006, se disputaba en la capital. Sentada en la grada, María vio debutar con la absoluta a Gigi Oliva, hasta entonces compañera suya en la selección sub 16. La joven gijonesa soñaba entonces con jugar su propio Mundial y, aunque debió esperar doce años de intenso esfuerzo y dedicación, la recompensa le llegó el pasado domingo en forma de medalla: bronce mundialista, el mayor éxito del equipo nacional femenino.

-Acaba de aterrizar en Asturias y ha sido recibida en el aeropuerto por un montón de amigos y familiares, ¿ya ha asimilado todo lo logrado en el Mundial de Londres?

-Poco a poco, de momento parece que todavía estoy en una nube. Pero presta mucho este recibimiento, porque al final es gente que está detrás de ti, que te apoya y te sigue en las buenas y en las malas. Es un lujo poder celebrarlo con todos ellos.

-El 5 de agosto se ha convertido en una fecha especial para usted.

-Sí, es una fecha ya muy especial. Justo coincide con el debut en los Juegos Olímpicos de Río, hace dos años, y también con el aniversario de boda de mis padres.

-¿Qué balance hace de este Mundial?

-Muy positivo. El equipo fue de menos a más, crecimos mucho, empezamos a creer en nuestras posibilidades y esto nos dio confianza de cara al futuro y ante los próximos retos.

-¿En qué momento se dan cuenta de que la lucha por las medallas es un objetivo alcanzable?

-Lo primero era no quedar últimas de grupo para evitar caer eliminadas. A partir de ese momento, en las eliminatorias, a un partido, todo era posible. Somos un equipo que da mucha guerra, somos agresivas, defendemos bien, y nos lo empezamos a creer cuando ganamos a Bélgica y nos clasificamos para cuartos. Teníamos como rival a Alemania, que nos había ganado en la fase de grupos, pero no iba a ser igual.

-¿Qué recuerda de aquellos partidos de la Selección en el Mundial de Madrid, en 2006, cuando el equipo quedó cuarto?

-Me acuerdo perfectamente. Aquel mismo año habíamos tenido un europeo sub 16 y una compañera mía, Gigi Oliva, debutó después en ese Mundial con la absoluta. Todas las que jugaban en aquel equipo eran mis referentes y pensaba «ojalá yo pudiera jugar un Mundial».

-¿Se imaginaba entonces que llegaría a ser usted protagonista en este tipo de campeonatos?

-Hace cuatro años no pudimos ir al Mundial y lo seguí por la tele junto a varias compañeras de la selección. Nos daba un poco de envidia y pensábamos que ojalá estuviéramos ahí. Para muchas de nosotras este fue nuestro primer Mundial y es algo que no esperábamos ni en nuestros mejores sueños.

-¿Cree que en semifinales ante Irlanda se pudo haber logrado una mayor recompensa?

-Ese partido lo tuvimos para poder ganarlo, pero las ocasiones que tuvimos no quisieron entrar. En el desempate existe la suerte, pero también hay una preparación detrás, y esta vez les tocó ganar a ellas.

-¿En qué ha cambiado esta selección respecto a los Juegos de Río?

-Hay dos claves. Lo primero, hemos ganado experiencia en partidos importantes, como fue el de cuartos y supimos templar los nervios. Algo que quizás en Río no teníamos. Y lo segundo, hemos sido una piña. Llevamos varios años jugando juntas e íbamos todas a una. La entrega dentro y fuera del campo fue increíble y eso se refleja en los resultados.

-¿Cuál es el techo de esta generación?

-No podemos ponernos ningún techo y, teniendo algo tangible, como es esta medalla, hay que mirar para arriba y seguir trabajando. Sabemos que entrenándonos podemos llegar lejos. Hay que mirar a la Copa de Europa y a los Juegos de Tokio. Ojalá allí logremos medalla porque será nuestra siguiente gran cita.

-Esta temporada regresará al Club de Campo, pero ¿qué valoración hace de su año en Holanda?

-He madurado como jugadora. He aprendido otra forma de ver el hockey. Tuve que trabajar más a la hora de pensar las jugadas, los pases, porque el juego es más veloz. Allí va más rápido que en otras ligas y eso me ha dado un plus.