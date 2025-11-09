Alejandro Cachón, a las puertas del triunfo en Japón

El automovilismo asturiano está a tan solo seis tramos, los que conforman la última jornada del Rally de Japón, penúltima cita del calendario mundialista, ... de inscribir a un nuevo piloto en los libros de historia regional, como ganador de una prueba del Mundial.

El cangués Alejandro Cachón tiene todo a su favor para suceder en este honor al praviano José Antonio Suárez, quien fuese el último en saborear el champán en lo más alto de un podio del mundial, tras ganar en 2012 el RallyRACC dentro de la categoría WRC Academy, de la que fue subcampeón, y un año más tarde el Rally Acrópolis, en la Junior WRC.

Cachón, guiado a la derecha del Toyota GR Yaris Rally2 por el asturmadrileño Borja Rozada, lidera desde la especial inaugural del jueves el Rally de Japón, dentro de la categoría WRC2.

El dominio sobre el exigente asfalte nipón, se asemeja al que impusieron los de Toyota España en la anterior cita del Rally de Centro Europa, el cual se acabó antes de tiempo para los españoles, tras un toque en el último tramo del sábado.

Después de ganar el viernes cinco de las seis especiales del día, la pareja asturmadrileña volvió ayer a imponer un gran ritmo, siendo los más rápidos en cuatro de los siete tramos cronometrados, lo que les sitúa como sólidos líderes de la prueba.

«Ha sido un muy buen día para nosotros», señaló el 'volador' cangués a la conclusión de la etapa, la cual reconoció que estuvo llena de complicaciones: «Estoy muy contento porque no ha sido un día fácil, sobre todo las primeras pasadas, en las que sabíamos que íbamos a sufrir por ser la primera vez aquí, pero luego por la tarde, hemos tenido un ritmo muy bueno, sin cometer errores, por lo que hay que seguir así».

Los de Toyota España encaran la jornada final, la más corta de todas, compuesto por seis especiales y 72,38 kilómetros de lucha contra el reloj, con una renta de 26,9 segundos sobre los rusos Nikolay Gryazin y Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia RS Rally2). Siendo terceros, a 32,1 segundos, sus compañeros de estructura en Teo Martín Motorsport, Jan Solans y Rodrigo Sanjuán (Toyota GR Yaris Rally2).

Una etapa final que podría estar marcada por las condiciones climatológicas, al haber amenaza de precipitaciones, y con ello la presencia de agua, lo que entrañaría una dificultad añadida a unos tramos nuevos para el piloto asturiano, especialmente el inaugural de Nukata, de 20,23 kilómetros. «Aquí nunca se sabe, tanto puede llover como no, así que hay que esperar a ver lo que nos dicen los técnicos y a partir de ahí, tomar la decisión sobre la monta de neumáticos», comentó Cachón.

La cita nipona está liderada por los franceses Sébastien Ogier y Vicent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), con su compañeros de equipo, Elfyn Evans y Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) segundos, a tan solo 6,5 segundos.