Alonso correrá el Dakar en 2020 Fernando Alonso, durante la prueba del pasado marzo. / F. ALONSO El piloto asturiano se estrenará en la mítica carrera al volante de un Toyota, marca con la que conquistó el Mundial de Resistencia E. C. GIJÓN. Lunes, 29 julio 2019, 00:17

En su afán de agregar versatilidad a su palmarés, inmerso en su búsqueda constante de nuevos retos sobre cuatro ruedas, Fernando Alonso afrontará el próximo año el desafío del Rally Dakar. Después de su incontestable triunfo en el Mundial de Resistencia al volante de un Toyota, el piloto asturiano disputará con la marca japonesa la mítica carrera, que se traslada a Arabia Saudí después de que encontrarse acomodo en los últimos años en territorio sudamericano.

El bicampeón mundial de Fórmula-1 ya probó el pasado mes de marzo en Sudáfrica el Toyota Hilux V8 4x4, el coche ganador de la última edición del rally y, según adelantó la Cadena Cope, no ha querido desaprovechar la oportunidad que le ofrecía la marca japonesa para estar presente ya en la próxima edición de la mítica carrera. «Siempre he elegido dónde y cuándo quería correr, porque me muevo en base a lo que me hace feliz», indicó el piloto ovetense recientemente en su circuito de La Morgal, donde aseguró que su elección de cara al futuro estaba en su cabeza y se conocería «a su debido tiempo».

Con su presencia en el próximo Dakar, tomaría forma un rumor que venía extendiéndose en el mundo del automovilismo y que podría ser oficial en el próximo parón de la Fórmula-1, después del próximo fin de semana. Alonso ya ha tenido sus tomas de contacto con las carreras 'off road' para probarse de cara a una prueba de tal envergadura. Sin ir más lejos , el pasado jueves colgó un vídeo en las redes sociales en el que se le podía ver entrenándose en 'kart cross' una especialidad empleada para ponerse a punto por los pilotos de rallies, como el praviano 'Cohete' Suárez, al que daba las gracias e instaba a repetir «pronto».