Alonso quiere tocar el cielo Fernando Alonso, ayer, durante las pruebas que realizó con su nuevo monoplaza. / MCLAREN «Si gano las 500 Millas no será la 'Triple Corona', sino algo más», reflexiona el asturiano tras un primer test con el nuevo coche J. A. GARCÍA GIJÓN. Jueves, 11 abril 2019, 00:24

Fernando Alonso sueña a lo grande. Razones no le faltan. El piloto asturiano otea en el horizonte las 500 Millas de Indianápolis, que se disputan el 26 de mayo, consciente de que en caso de conseguir la victoria agrandaría aún más su leyenda y demostraría que es uno de los mejores pilotos de la historia.

Las sensaciones tras el primer test son positivas. Alonso afirma que se siente mejor preparado que en el anterior asalto que tuvo lugar en 2017.

«Han sido solo las primeras vueltas con el coche, tomando precauciones y cogiendo poco a poco velocidad. Ha sido bueno volver a rodar en un óvalo, con un reglaje específico para este circuito», destacó Alonso después de la toma de contacto con el coche nuevo. «Es importante empezar a entendernos», profundizó en alusión al equipo y al monoplaza, «son cosas que estamos descubriendo poco a poco, pero llegaremos listos a las 500 Millas».

No oculta el ovetense que tiene entre ceja y ceja la 'Triple Corona'. «Ese es el objetivo», zanja. «Tuve la suerte de ganar Daytona a principios de año, así que si alguna vez gano las 500 Millas no será la triple corona, sino algo más», añadió.

Quiere tocar el cielo y para eso necesita ser competitivo en el óvalo. «Tengo ganas de volver a sentir la magia y la adrenalina que sólo tienen las 500 Millas. Sabemos lo difícil que es ganarla, respetamos la carrera y a nuestros rivales, se necesita suerte, que sea tu día...».

Entiende que la carrera «tiene que elegirte» al igual que hay cosas «que están fuera de nuestro control». Por ese motivo, considera que la prioridad debe ser «centrarnos en lo que depende de nosotros». No descarta en el futuro hacer la temporada completa de la IndyCar, aunque reconoce que con el calendario actual «es muy complicado». Más difícil todavía es planificar su vida en Estados Unidos. «Estoy feliz en Europa. Tras 18 años en la F1 necesito tiempo para estar en mi casa. Ver a mi familia, a mi padres... Incluso la posibilidad de tener mi propia familia. No sé qué pasará en dos o tres años, ni cómo será mi vida. No sé si estará dispuesto a vivir fuera de Europa o no», resume.

Alonso, hombre de retos, asume uno mayúsculo y lo hace «más preparado» que hace dos años por una razón sencilla: «Esta vez parto con el hecho de que ya conozco la carrera y la atmósfera que la rodea».