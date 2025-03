Alonso repite cuarto puesto en la segunda etapa del Rally Al Ula-NeomA

E. C. Viernes, 8 de noviembre 2019, 00:10 Comenta Compartir

Segunda etapa del Rally Al Ula-Neom, y segundo cuarto puesto para Fernando Alonso y Marc Coma. La pareja española del Toyota Hilux logró el mismo resultado que el miércoles, en un día en el que sí contó con la potencia total que puede producir el vehículo que llevará al Dakar en enero. El ritmo de Alonso fue bueno, aunque ayer ya tenía mucho trabajado dado que fue el mismo recorrido que el día anterior, si bien volvió a claudicar con los favoritos. No fue un día absolutamente tranquilo, ya que estuvo durante unos minutos parado a poca distancia del tercer punto de control de la jornada por un pinchazo, si bien nada que no le impidiera acabar el día con normalidad. Al final, cedió más de siete minutos y medio con Yazeed Al-Rajhi, que es el hombre en el que se debe fijar dado que lleva un Toyota prácticamente igual al suyo. Después de casi 430 kilómetros, Alonso cede casi doce minutos con el líder, que sigue siendo Yasir Bin Seaidan. El podio está más lejos, pero ese no es, ni mucho menos, el objetivo.