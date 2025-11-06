El asturiano Nacho Tuñón se moldea en el primer escalón hacia la F-1

Se desconoce si Fernando Alonso se ha dado cuenta ya de que ha abierto, sin duda, muchas puertas. Buenos pilotos hay y seguirá habiendo en ... el Principado. Sin embargo, a día de hoy, solo hay uno asturiano, al margen del bicampeón, participando en un campeonato de monoplazas. Concretamente, en la F-4 Spain, donde se curten las nuevas promesas camino hacia la F-1.

La F-4 Spain vive un momento de madurez. En su décima edición se ha contagiado de una ambición renovada. Desde sus inicios se ha concibido, bajo el paraguas de la Federación Internacional, como una herramienta para dar el salto del kart a los monoplazas, con un coste acotado y un entorno profesional. Se compite en circuitos de alto nivel, como Aragón, Navarra, Jerez, Valencia y Barcelona, a los que se suman otros dos trazados de proyección internacional como el de Paul Ricard y el de Portimao.

Nacho Tuñón es, en ese sentido, el llamado por algunos a coger el relevo del propio Alonso, aunque el aludido evita las comparaciones. El piloto asturiano cuajó una gran temporada en 2024. No solo brilló en la categoría reina (KZ) del Campeonato de España de Kárting, con una victoria incluida, sino que ofreció un alto rendimiento a nivel europeo. Su rendimiento, su edad y su proyección le han permitido dar el salto a los monoplazas este año, con el impulso, añadido, de la beca que otorga la Federación Española.

«Ha sido un salto grande. El monoplaza tiene dos claves que no existen en el kart: los pesos y la aerodinámica», explica Nacho. «Tienes que entender cómo funciona el balance de pesos en la frenada, por ejemplo, y hay que hacer que la aerodinámica funcione», prosigue el ovetense,

En el Spanish Winter Championship, Nacho demostró un gran ritmo de pista y su capacidad de adaptación al monoplaza –un Tatuus F4 T-421, con motor Abarth de 1.4 litros turboalimentado, que entrega unos 180 caballos de potencia–. «La verdad es que me apasiona totalmente y estoy muy contento de poder estar en F-4», confiesa. Con entusiasmo por este nuevo desafío, el asturiano, que se define en su cuenta de Instagram como 'solo un chico con un sueño', ha afrontado, enrolado en la escudería Tecnicar by Amtog –«es un equipo bastante nuevo y estamos creciendo»– este año su primera temporada en la categoría con el objetivo de adquirir experiencia y competir al más alto nivel.

«En teoría iba a ser el piloto reserva, no iba a correr, pero, en la primera carrera, en Portimao, falló un piloto, me dieron la oportunidad de pilotar en el equipo y salió bastante bien. Quedé el undécimo», explica el asturiano desde Motorland, donde ha acudido a un compromiso deportivo. El pasado fin, en Valencia, se quedó a cuatro décimas de la 'pole' en un gran fin de semana. «Terminé el decimosegundo en las tres carreras entre 36 participantes», hace hincapié.

Nacho, que lleva el número '17' tatuado en su mono de trabajo y en su monoplaza rojo con toques grises y negros –«era el que llevaba la primera vez que me subí a un fórmula y tenía 17 años»–, cuenta con un carácter competitivo que lo une a Fernando. Ahora, ya con 18, ha aprendido a marchas forzadas a entender los entresijos que esconden estos monoplazas y a convivir con la exigencia de los datos y la ingeniería.

Acompañado por sus compañeros de equipo Andrej Petrovic, Wiktor Dobrzanski y Lewis Wherrell –«suelo estar por delante de ellos en casi todas las carreras»– en este primer peldaño de la escalera hacia la F-1, el piloto asturiano ha aterrizado en la estructura valenciana para disputar un Campeonato de España 2025 que, a falta de la cita de Montmeló, ya conoce a su campeón absoluto, Thomas Strauven, y al mejor 'rookie', Ean Eyckmans. La idea es continuar el año que viene en la misma categoría y con el mismo equipo: «Son los que me están ayudando, me han dado la oportunidad y, si todo va bien, podré seguir con su apoyo en 2026».