El avilesino Neizan Granda acaba la temporada a lo campeón

El joven piloto gana la Carrera de Campeones de karting en León con una actuación estelar y piensa ya en el salto al Nacional

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:06

Comenta

Parecía difícil mejorar la excelente temporada que había culminado con el subcampeonato gallego de karting y el tercer puesto en Castilla y León, pero ... el joven piloto avilesino Neizan Granda tenía reservada una gran sorpresa final. El pasado fin de semana despachaba un pilotaje increíble sobre el asfalto mojado para ganar en la última curva la Carrera de Campeones FACYL 2025 en el circuito de El Silvar, en León.

