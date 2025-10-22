El avilesino Neizan Granda acaba la temporada a lo campeón

Parecía difícil mejorar la excelente temporada que había culminado con el subcampeonato gallego de karting y el tercer puesto en Castilla y León, pero ... el joven piloto avilesino Neizan Granda tenía reservada una gran sorpresa final. El pasado fin de semana despachaba un pilotaje increíble sobre el asfalto mojado para ganar en la última curva la Carrera de Campeones FACYL 2025 en el circuito de El Silvar, en León.

Tras un sábado de entrenos con la pista completamente seca, Neizan Granda se iba con buenas sensaciones para el domingo de carreras. En cambio, la prueba final comenzaba con una lluvia constante que hizo que las carreras fuesen disputadas durante todo el día con la pista mojada. Neizan conseguía la cuarta posición en una clasificación muy apretada. Tras una gran salida en la pre-final, se colocaba primero, posición que defendió hasta la última vuelta, en la cual un piloto lo echó de la pista haciendo que terminase cuarto, posición en la que saldría a la final.

Neizan Granda, junto a su equipo y en dos momentos de la carrera final sobre lluvia en León.

Otra vez, en la salida de la final rookie pasaría de cuarto a primero, y tras una pelea constante por mantener esa posición, consiguió llevarse la victoria y la vuelta rápida.

El avilesino, que lo celebró a lo grande con su familia y su equipo, tuvo un agradecimiento especial para Iván Riera por su ayuda todo el año, y ya piensa en la Carrera de Campeones de Galicia y en dar la próxima temporada el salto al campeonato nacional para jóvenes valores de la mano de la Racing Karting Academy de Carlos Sainz.