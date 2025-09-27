'Cohete' y Pin ganan el Villa de Llanes y se acercan al título

Por cuarto año consecutivo, el Rally Villa de Llanes vio coronarse como vencedores a un equipo asturiano. José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Pin ... fueron quienes reeditaron, dos años después, su triunfo a los mandos del Skoda Fabia RS Rally2. Es el segundo en la cuenta particular del praviano y el sexto de su copiloto, quien había conquistado cuatro junto al poleso Alberto Hevia.

Una victoria, la de esta edición, que se comenzó a fraguar en la jornada del viernes, cuando los de Recalvi lograron imponerse en las cinco especiales cronometradas, y que ratificaron durante el día de ayer, cuando sumaban otros cinco scratchs, entre ellos el TC+ de La Franca-Buelna, sumando así un pleno de puntos en la villa llanisca.

Un botín, en su cuarta victoria del año, que permite a los de Skoda auparse al liderato del Supercampeonato de España cuando restan todavía dos citas, pudiendo certificar matemáticamente, dentro de cuatro semanas en el RallyRACC Catalunya, su tercera corona del Supercampeonato.

Con Suárez y Pin destacados al frente, la emoción se centró en las diferentes luchas que se dieron por detrás. Una de ellas fue por conocer el orden de las otras dos plazas de podio. A priori partían con ventaja Pepe López y David Vázquez (Hyundai i20N Rally2), pero Álvaro Muñiz y Néstor Casal (Citroën C3 Rally2), quienes consiguieron los cinco scratchs que dejó libres 'Cohete', mantuvieron la lucha en vilo hasta el último tramo, quedándose finalmente terceros, a cuatro segundos de los de Hyundai.

Más apretada estuvo la resolución de la cuarta plaza, que se decantó a favor de los mundialistas Jan Solans y Rodrigo Sanjuán (Toyota GR Yaris Rally2) por un margen de 1,4 segundos sobre Unai de la Dehesa y Dani Sosa (Citroën C3 Rally2). Destacar la sexta posición, en un rally de menos a más, del tevergano Pepe Álvarez y el llanisco Diego Sustacha (Hyundai i20N Rally2).

La de 'Cohete' y Pin no fue la única victoria asturiana en Llanes, ya que Adrián y Andrés Blanco se anotaron la Copa Hyundai i20N Rally, haciendo lo propio Esteban Vallín e Irene Caso en la Dacia Sandero Eco Cup. Mientras, en la Clio Trophy, el triunfo recayó en Juan Manuel Mañá y David Fernández.

Dentro del Trofeo Ayuntamiento de Llanes, se impusieron Pablo Fernández y Juan María Alonso (Mitsubishi Lancer Evo IX).