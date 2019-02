AUTOMOVILISMO El copiloto avilesino Jandrín López correrá el Campeonato de España Jandrín López, en primer término, antes de comenzar el test de uno de los casi 400 rallyes copilotados desde 2009. / LVA A sus 26 años inicia un nuevo proyecto junto al piloto canario Gustavo Sosa a bordo de un Skoda Fabia R5 SANTY MENOR Jueves, 7 febrero 2019, 00:10

A pesar de la falta de ayudas y a la complejidad del mundo de los rallyes, Avilés sigue siendo una cantera inagotable de pilotos... y también de copilotos. Con su 'paisano' Salva Belzunces como referente, empezando desde cero ha emergido, por méritos propios, la figura de Alejandro 'Jandrín' López, avilesino de adopción que a sus 27 años puede decir que vive del mundo del automovilismo, algo hoy en día al alcance de muy pocos.

Aficionado al motor desde que tiene uso de razón a través de su padre, a los 16 años se inició en el mundo de los rallyes y esta temporada, nueve años más tarde, se ha enrolado en un nuevo proyecto que le llevará a participar en el Campeonato de España de rallyes de tierra y el Supercampeonato de España de rallyes junto al piloto canario Gustavo Sosa, a bordo de un moderno Skoda Fabia R5 del equipo cántabro Raceseven.

«Sé que soy un afortunado por poder dedicarme a esto. El mundo de los rallyes es muy complicado y vivir de lo que te gusta es lo que buscas desde niño. Le he puesto mucho esfuerzo y mucha ilusión diaria a esto y poco a poco voy recogiendo los frutos, aunque esto es un aprendizaje continuo y aún me quedan muchas metas que alcanzar», explica, a tres semanas de comenzar la temporada.

Tras realizar el curso de copiloto con 16 años, su primera experiencia fue participar, junto a Antón Pérez Fojón, en distintos campeonatos gallegos, consiguiendo varias victorias en una competición de promoción llamada Copa Driver. A partir de ahí fue escalando posiciones hasta participar en el Campeonato de España, la Copa Suzuki, Copa Clío, tramos en los circuitos mundialistas de Montecarlo o Cataluña... así hasta casi 200 rallyes junto a 44 pilotos, entre los que se encuentran nombres de la talla de Ángel Paniceres o Cele Foncueva, además de alguna prueba con 'Cohete' Suárez.

El precoz copiloto local desgrana que «vas trazando tu carrera según te van llamando. En mis inicios tuve como gran apoyo a mi padre, que fue quien mi inculcó mi pasión por el motor y el que me animó a realizar el curso de copiloto con 16 años, y también a Salva Belzunces, que me fue aconsejando y hoy en día lo considero un amigo». No en vano, «este año daremos juntos el curso de copiloto de Asturias, que tendrá lugar en Cornellana».

Jandrín tiene muchas ganas de iniciar este nuevo proyecto con Gustavo Sosa, con quien ya ha compartido experiencias en el pasado. «Tenemos un programa entero en el Campeonato de España y participaremos en una prueba del Mundial. El coche es una pasada y tenemos muchas ganas de empezar el primer fin de semana de marzo. Podemos estar en las primeras posiciones y lo intentaremos».

Como no puede ser de otra manera, el avilesino reivindica la importancia de los copilotos, muchas veces relegados a un segundo plano. «Al final el que destaca es lógicamente el piloto, pero nosotros abarcamos mucho trabajo en la sombra. No es sólo tomar notas y dar indicaciones, sino que yo por ejemplo llevo todo el tema de logística. Organizar el viaje, la estancia... son muchas cosas, aunque disfruto mucho con ello».

Jandrín pasa 27 fines de semana al año fuera de casa viajando ya desde el martes, por lo que su agenda es muy apretada. De cara al futuro su sueño sería llegar y «asentarme» en el Mundial y poder copilotar a estrellas como Dani Sordo. «Es mi ilusión y seguiré intentando mejorar día a día sin descanso».