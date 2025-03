Cristina Gutiérrez alcanza su madurez en el Dakar

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO MADRID Miércoles, 20 de noviembre 2019, 16:27 Comenta Compartir

La sonrisa de la odontóloga y piloto Cristina Gutiérrez le delata: se siente cómoda. La burgalesa ya no es esa tímida chica que llegaba al Dakar con ganas de demostrarle a todos que podía acabar la prueba más dura del mundo, sino que ya es una miembro integrante de la caravana del raid más mítico del panorama. Poco queda de esa muchacha tímida, que casi se tapaba detrás de su copiloto y de los responsables de Mitsubishi en su primer Dakar, allá por 2018, antes de hablar con los medios de comunicación.

Cristina Gutiérrez empieza a disfrutar de su fama. Ya no tiene miedo en subir a un escenario como el del anfiteatro del Solaruco, uno de los edificios de la Ciudad Financiera del Santander. Y tampoco mira hacia otro lado cuando un periodista mediático como Juanma Castaño bromea con ella, o le tira de la lengua. El locutor asturiano ejerció de presentador, pero fue 'Cris Tortu' quien se comió el escenario. Es la bandera de Burgos, por encima de la morcilla y por debajo de la Catedral, en palabras de Lorenzo Rodríguez, vicepresidente de la Diputación de Burgos y uno de los apoyos de la piloto para su cuarto Dakar.

Ya no es un patrocinador, ahora son varios. Ya no es una 'rara avis' en la que nadie confía para el Dakar. Incluso se atreve a poner fecha para estar luchando por cotas donde una mujer, sólo una, ha llegado: tres o cuatro años para pelear por podios o incluso la victoria, algo que sólo logró la legendaria Jutta Kleinschmidt. La alemana, como Gutiérrez ahora, también pilotaba un Mitsubishi, en este caso un Pajero.

Gutiérrez pilotará un Eclipse Cross, un vehículo en el que tanto ella como su copiloto, Pablo Huete, han trabajado para maximizar sus virtudes. En un Dakar dividido en dos semanas claras, ella intentará dar el callo en la primera, donde podrá «ir rápido», que es lo que le gusta. El apoyo de las marcas, los medios (es una de las figuras que forma parte del universo 'La Resistencia', el fenómeno televisivo de David Broncano) y su propia experiencia la han convertido en una protagonista clara.

Realista

Ahora le toca a ella responder claramente. «He enfocado mi carrera deportiva de manera mucho más profesional este año y el objetivo es de aquí a tres años dar un salto de calidad tanto en el coche como en mi para focalizarme en aspirar a algo más grande. Esperemos que de aquí a medio plazo podamos dar ya un discurso un poco más ambicioso. De momento soy realista y es a lo que tengo que aspirar», señala. Su objetivo será acercarse al 'top 25', como el de una persona muy especial para ella, con quien además ya tiene una vinculación profesional: Fernando Alonso.

La marca del piloto asturiano, Kimoa, la patrocina, y su agente Luis García Abad está siguiendo muy de cerca sus evoluciones. No es casual que los colores de Gutiérrez sean prácticamente los mismos que los de Alonso, a quien considera su ídolo. Irónicamente, será esta vez ella la que pueda dar lecciones al asturiano. «Estoy encantada de que venga. ¿Adelantarle? Sí lo imagino. En el Dakar no es tan raro que te pase alguna cosa y le puedas ver. Me pararé y le preguntaré: '¿Necesitas algo? Si hay algo en que pueda ayudarte…'. Todo lo que rodea a Fernando es bueno a nivel mediático y nos va a venir muy bien. Le conocí en las 6 Horas de Asturias que organizó en su karting y ojo, que es muy competitivo y quería ganar a toda costa. Incluso se puso a mirar las décimas que llevaban al segundo», relató.

Pero si algo va a tener que mirar muy de cerca Gutiérrez es la actitud de los saudíes. Arabia está en el centro de la polémica por la falta de derechos que tienen las mujeres allí, donde hace apenas un año que pueden conducir libremente. La llegada del Dakar, como la de la Supercopa de España, servirá para ayudarles a avanzar en ese sentido, opina la castellanoleonesa. «Estoy muy tranquila porque la organización que hace el Dakar, que es la misma que hace el Tour, está acostumbrada a hacer eventos muy grandes en estos países y nos han transmitido desde el principio que tuviésemos tranquilidad. El país quiere avanzar y una forma muy buena es llevar a gente allí. Lo están haciendo muy bien en ese sentido», afirmó. Queda por ver si será así.