El Dakar se traslada a Arabia Saudí con la incógnita de Fernando Alonso

Era un secreto a voces que se empezó a hacer noticia cuando Nasser Al Attiyah aún no había cruzado la meta como ganador del Dakar 2019: el raid más duro del mundo deja Sudamérica y se disputará en Arabia Saudí en 2020. Así lo ha confirmado el ASO en un comunicado, en el que señalan que la candidatura presentada por el país de Oriente Medio ha sido aceptada.

Será una edición especial, y no sólo por el cambio de continente. David Castera, exmotard y copiloto de Stepháne Peterhansel en la última edición del raid, se estrenará como director de carrera. Suya será la responsabilidad de crear un nuevo recorrido que quite el mal sabor de boca que dejó la última edición, disputada en menos etapas y sólo por territorio peruano debido a los problemas para convencer a Bolivia, Argentina o Chile. Fernando Alonso no cierra la puerta su participación y han sido muchos los guiños en este sentido. Sin embargo, habrá que ver si su agenda se lo permite.