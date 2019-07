Dani Solà vuelve a reinar en Avilés Dani Solá y Álex Noriega se disponen a trazar una curva en la primera sección del Rallye de Avilés con su BMW M3 . / MARIETA De menos a más, el mundialista superó unos problemas mecánicos para demostrar su calidad y repetir victoria trece años después El catalán fue el más rápido de una prueba que abandonaron Daniel Alonso, Muniente y Otegui SANTY MENOR AVILÉS. Domingo, 7 julio 2019, 01:15

Trece años después, Dani Solà se subió ayer a lo más alto del podio del Rallye de Avilés, tras finalizar los ocho tramos cronometrados con el mejor tiempo junto a su copiloto, el asturiano Álex Noriega 'Kuku'. Si en 2006 lo hacía en la prueba puntuable para el Campeonato de España, competición que ganó en varias ocasiones, esta vez lo ha logrado en el mundo de los históricos, concretamente en la categoría pre90 del nacional, yendo de menos a más y aprovechando los abandonos de tres de sus principales rivales: Daniel Alonso, Manuel Muniente y el líder Miguel Otegui.

Solà, que comenzó el rallye con problemas mecánicos, como casi todos los pilotos al tratarse de vehículos antiguos, fue de menos a más. En el primer tramo (Corvera-Ferroñes), hizo el tercer mejor tiempo, en el segundo (Villabona-El Montico) el segundo, y en el tercero (Corvera-Ferroñes) el primero, adelantando a Manuel Muniente y colocándose en el primer puesto de la general, posición de privilegio que no abandonaría hasta el final del rallye avilesino.

A excepción de en el sexto y el octavo, correspondientes a La Corrada-La Lloba, posiblemente los tramos más espectaculares, con salto incluido, el catalán marcaría el mejor ritmo en el resto de especiales, demostrando que se había adaptado perfectamente a las condiciones de la prueba. Con Daniel Alonso retirado en el primer tramo por un pinchazo al tocar una arqueta que derivó en la rotura de la suspensión trasera -el tramo se tuvo que neutralizar-, Manuel Muniente en el cuarto y Miguel Otegui en el séptimo, Solà tuvo a su principal rival en el asturiano Marcos García (Ford Sierra RS Cosworth), que evidenció ayer el buen momento de forma en el que llegaba al rallye, con un vehículo que, pese a algunos problemas, estuvo a su altura.

Mención especial merece la mala fortuna de Daniel Alonso, que no ha podido acabar la prueba en sus últimos tres intentos. Tras ganar en 2015 su quinto título, que le sirvió para desempatar con Chus Puras y convertirse en el piloto más laureado -su acompañante, Salvador Belzunces, es el copiloto con más participaciones en la historia de la prueba-, hace tres años no llegó ni a poder salir a competir y hace dos sufrió un problema mecánico que le dejó fuera de carrera.

Por su parte, Manuel Muniente, gran piloto de los años 90 que volvió a la competición el año pasado de mano de UCAV Racing, equipo de ingenieros mecánicos de la Universidad Católica de Ávila cuyo trabajo está llamando la atención por su originalidad y buen hacer, volvió a abandonar por segunda edición consecutiva, y en esta ocasión cuando mejor estaba rodando.

Volviendo a lo meramente deportivo, tercero en discordia fue Francisco López, que no entraba en las quinielas para el podio y que se vio beneficiado por la coyuntura logrando una más que meritoria tercera posición, bastante cerca de Marcos y de Dani. Gran trabajo junto a Miguel Peña. No faltó a su cita con el crono el castrillonense Aldo de Alberto, que con su 'Cordobeyu' no pudo superar a Dani Solá ni a Marcos García pero sí marcó el tercer mejor tiempo general de la competición. En categoría 5, por ende, no tuvo rival, con Antonio José Pulido muy lejos. Otro piloto de la comarca, Jaime Menéndez, intentó hacerle frente a Marcos García en el Trofeo Asturias de velocidad, pero el Sierra Cosworth fue más rápido que el Volkswagen 19 Golf GTI.

En regularidad, disciplina cada vez con más adeptos, los favoritos estuvieron al nivel esperado. A nivel nacional, Antonio Verdaguer y María Jesús Mora vencieron en regularidad y Jorge Gorroño y Mikel Oleaga, de Pravia Autocompetición, hicieron lo propio en regularidad sport. En lo que respecta al Trofeo Asturias, Andrés Gala y Pedro Otero fueron los que menos puntos de penalización acumularon en regularidad, y Santiago Campos y Javier Alonso fueron los más destacados en regularidad sport.

Con el Rallye de Avilés finalizado, al Campeonato de España de históricos le restan tres pruebas, mientras que el Trofeo Asturias ya se ha decidido en velocidad y está cerca de hacerlo en regularidad, modalidad para la que puntuará alguna prueba más.