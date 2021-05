Volver al inicio 59 ¡¡¡ LANCE STROLL CON BLANDOS Y EN OCTAVA POSICIÓN !!! Han funcionado sus duros pra hacerse con la posición de Esteban Ocon (medios) y Antonio Giovinazzi (duros), que son los hombres que cierran la ventana de puntos. Falta Yuki Tsunoda sin parar. Buenísimo Gran Premio de Aston Martin con la quinta y octava plaza en la mano. 58 20 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN DE UN ABURRIDO GRAN PREMIO DE MÓNACO. El abandono de Charles Leclerc tras abrir el Pit Lane, los problemas de Valtteri Bottas en boxes y los "Over Cut" de Sergio Pérez y Sebastian Vettel ha sido lo más destacado hasta el momento. Atentos a la jugada de Lance Stroll que es lo más llamativo en estos momentos. 57 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON VUELVE A PEGARSE A PIERRE GASLY Y ANTONIO GIOVINAZZI SOBRE ESTEBAN OCON !!! La sexta y la octava plaza en juego. Aunque cuidado con Lance Stroll que sigue estirando su duro y ya son 21 segundo sobre el duo formado por el italiano y el canadiense y ganar así la partida. Se trata del mejor Gran Premio de la temporada de Aston Martin. 54 25 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Carlos Sainz a tres segundos de ventaja de Max Verstappen y consolida su ventaja con respecto a Lando Norris, que poco a poco está comprobando como Sergio Pérez se le acerca paulatinamente (el mexicano baja de los seis segundos para arañar el podio). 52 LANDO NORRIS DOBLA A DANIEL RICCIARDO. Uno en el podio y el otro fuera de los puntos. Humillación para el australiano que no termina de hacerse con el McLaren.Lando Norris está encadenando su mejor racha en los puntos en la Fórmula 1 (nueve Grandes Premios seguidos, con el de hoy deiz). No ha habido un piloto de McLaren con más Grandes Premios consecutivos puntuando en la Fórmula 1 desde Jenson Button (diez entre 2011 y 2012). 51 ANTONIO GIOVINAZZI QUIERE RECUPERAR EL PUESTO QUE ESTEBAN OCON LE HA ARREBATADO. Sería por una eventual octava plaza porque Lance Stroll aún no ha parado (el canadiense es junto a Yuki Tsunoda los únicos que no han entrado en boxes porque son los únicos que han empezado con duros). 49 ¡¡¡ CARLOS SAINZ SE ENCUENTRA A DOS SEGUNDOS Y MEDIO DE MAX VERSTAPPEN QUE ESTARÁ ADMINISTRANDO NEUMÁTICOS DE CARA AL FINAL !!! Ocho segundos es el colchón del madrileño con Lando Norris, que mantiene de momento a raya a Sergio Pérez. 48 HOY LEWIS HAMILTON TENDRÁ PESADILLAS CON PIERRE GASLTY. El Alpha Tauri se defiende a las mil maravillas en este circuito de alta carga aerodinámica, pero si el Mercedes AMG F1 es capaz de pegarse a su monoplaza en Portier, la potencia de su motor podría salir a relucir en el túnel. 46 El medio de Fernando Alonso no ha podido con el duro de Lance Stroll y el asturiano a boxes para salir por detrás de Daniel Ricciardo en 13ª posición y protegiéndose del ataque de Yuki Tsunoda. Calvario para el asturiano que ha colocado blandos. 44 FERNANDO ALONSO AVANZA UNA POSICIÓN DEBIDO A LA PARADA DE KIMI RAIKKONEN QUE HA SALIDO JUSTO POR DETRÁS SUYA. Bonita pelea por los puntos. El español va a estirar ese medio hasta el final o, por lo menos, aguantar a Lance Stroll, que no alcanza la distancia conveniente para entrar en puntos o estar por delante de Esteban Ocon y Antonio Giovinazzi. 42 Por detrás en la lucha por los puntos, Esteban Ocon ha adelantado en la estrategia de la parada a Antonio Giovinazzi y es virtualmente octavo. No han parado todavía Lance Stroll octavo (que no para de volar sobre los pianos de la piscina), Kimi Raikkonen noveno y Fernando Alonso duodécimo, esperando un accidente o un Safety Car. 41 A destacar el "Over Cut" de Sergio Pérez cuarto y Sebastian Vettel quinto sobre Pierre Gasly y Lewis Hamilton, y que han colocado al mexicano de Red Bull en disposición de atacar el podio tras partir en novena posición. 40 Ello ha colocado a Max Verstappen líder de la carrera y líder del Mundial (porque Lewis Hamilton no es capaz de avanzar de ese séptimo lugar) y a Carlos Sainz igualando la mejor actuación de toda su carrera deportiva (el segundo puesto de Italia 2020). Cuatro segundos entre ellos. Lando Norris es tercero a otros cuatros segundos del madrileño. 39 ¡¡¡ LLEGAMOS AL ECUADOR DEL GRAN PREMIO DE MÓNACO !!! Y lo hacemos con Charles Leclerc que se ha quedado fuera antes de la carrera por culpa de un palier afectado del accidente de ayer, y con Valtteri Bottas que ha entrado a boxes en parada y no ha vuelto a salir porque han sido incapace de desenganchar la pistola con respecto al neumático delantero derecho. 37 VALTTERI BOTTAS HA ABANDONADO. Desde hace unas vueltas. ¿Qué ha podido pasar en esa pistola, en esa tuerca o en ese neumático que ha sido incapaz de despegar la pistola de la rueda? Acción surrealista en Mercedes AMG F1 sobre el piloto que le estaba salvando el honor en el Principado. 36 ¡¡¡ OVER CUT GENIAL DE RED BULL CON SERGIO PÉREZ !!! ¡¡¡ EL MEXICANO SE HA COLOCADO CUARTO !!! Han copiado la estrategia del Aston Martin de Sebastian Vettel y lo han mejorado. El piloto tapatío ha adelantado al alemán que ha sido una pesadilla en la primera parte de la prueba, y ahora es la principal amenaza para Lando Norris y Carlos Sainz en los puestos de podio. 35 SERGIO PÉREZ LÍDER DEL GRAN PREMIO TRAS LA PARADA DE MAX VERSTAPPEN. Ha visitado a sus mecánicos de forma fulgurante como es habitual en Red Bull y el neerlandés aventaja en siete segundos a Carlos Sainz. Llaman al mexicano a boxes. 34 ¡¡¡ PEDAZO DE PARADA DE SEBASTIAN VETTEL QUE SE HA HECHO CON LA POSICIÓN TANTO DE PIERRE GASLY Y DE LEWIS HAMILTON !!! El Aston Martin es un auténtico tapón para Pierre Gasly quinto y Lewis Hamilton sexto. Carlos Sainz consolida el podio. 33 ¡¡¡ BUENA PARADA PARA CARLOS SAINZ QUE REGRESA A MÓNACO EN TERCER PUESTO CON AIRE LIMPIO !!! ¡¡¡ TRES SEGUNDOS DE COLCHÓN SOBRE LANDO NORRIS !!! ¡¡¡ GRAN PREMIO HISTÓRICO PARA EL MADRILEÑO !!! 32 ¡¡¡ FIASCO EN MERCEDES AMG F1 PORQUE LEWIS HAMILTON NO HA PODIDO CON PIERRE GASLY QUE SE HA DEFENDIDO DEL UNDER CUT !!! Lando Norris entra en el podio, el francés de Alpha Tauri tiene un cuarto puesto increíble y el heptacampeón del mundo es quinto. 31 VALTTERI BOTTAS, LANDO NORRIS Y PIERRE GASLY A BOXES. Desastre en la parada del finés al que se le ha estancado el neumático delantero derecho. ¡¡¡¡ CARLOS SAINZ ES SEGUNDO !!!! ¡¡¡¡ CARLOS SAINZ ES SEGUNDO !!!! ¡¡¡¡ CARLOS SAINZ ES SEGUNDO !!!! 30 PARADA DE BOXES PARA LEWIS HAMILTON QUE COLOCA EL DURO. Muy buena parada para el británico que sale a pista por delante de Antonio Giovinazzi. El objetivo es el "under cut" con respecto a Pierre Gasly y, por qué no, Lando Norris. 29 VUELVE SERGIO PÉREZ A LA CARGA PERO DELANTE TIENE UN SEBASTIAN VETTEL QUE ES UN HUESO MUY DURO DE ROER. Por delante de ellos, decae el ritmo de Lando Norris que puede ejercer de tapón sobre Pierre Gasly y un Lewis Hamilton que todavía no ha destacado en Montecarlo. 28 50 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y LA PRIMERA PARADA ES INMINENTE. Todos los pilotos ya están rodando un segundo por debajo de sus mejores tiempos. Aparte de los resquicios que las escuderías están intentando buscar para hacer su parada, hay que tener en cuenta a los pilotos con una goma más dura y también a los doblados (los dos Haas son los primeros en serlo). 27 MAX VERSTAPPEN CAMPA A SUS ANCHAS CON CASI CINCO SEGUNDOS DE VENTAJA SOBRE VALTTERI BOTTAS. De terminar así, el neerlandés sería el líder del Mundial habida cuenta del sexto lugar momentáneo de Lewis Hamilton. 25 El espacio más claro entre los primeros son los 11 segundos que hay entre Sergio Pérez y Antonio Giovinazzi entre el octavo y el noveno puesto. No hay tanto entre Lewis Hamilton sexto y Sebastian Vettel séptima cuya distancia es inferior a los cuatro segundos. 23 Pirelli había aconsejado usar el blando entre la vuelta 19 y 24. Está claro que todos los equipos tienen sus propios planes para realizar la ansiada parada. Todos buscando ese hueco para posicionarse mejor de cara a la segunda parte de la carrera. Puro Gran Premio de Mónaco. 22 Daniel Ricciardo roza los muros en la piscina, que está siendo el punto más comprometido de este fin de semana. Valtteri Bottas se queja de su neumático izquierdo y divisa en su retrovisor a Carlos Sainz. Banderas blancas y negras de aviso a Lando Norris y a Nikita Mazepin. 20 CARLOS SAINZ SE ENCUENTRA RODANDO EN UN CÓMODO TERCER LUGAR. Tiene una interesante ventaja de cuatro segundos y medio sobre el McLaren de Lando Norris, y a menos de dos segundos ya de Valtteri Bottas. Cuidado con el posible "under cut" del español que podría precipitar los acontecimientos. 19 ¡¡¡ VAYA BOTE EL DE LANCE STROLL EN LA CHICANE DE LA PISCINA !!! En el mismo punto donde ayer se accidentó Charles Leclerc pero en el otro lado de la calzada, el Aston Martin ha volado y no se ha chocado con los muros de enfrente de milagro. Hemos estado a milímetros del coche de seguridad. 17 Lo había intentado Sergio Pérez pero de nuevo se ha dejado llevar dos segundos con respecto a Sebastian Vettel. No hay más emoción en un Gran Premo de Mónaco con las distancias estabilizadas, sin abandonos, sin accidentes y sin paradas, y con todos a la expectativa. 16 MAX VERSTAPPEN SIGUE TIRANDO. Ya son dos segundos sobre Valtteri Bottas. Toda la atención puesta en ver quien será el primero en moverse. Si lo hace el líder del Gran Premio, arrastrará a todos los demás. Si el neerlandés encuentra el hueco entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, cuidado que el líder del Mundial podría hacer labor de equipo. 14 SERGIO PÉREZ SE PEGA EN LAS CURVAS AL ASTON MARTIN PERO NO PUEDE CON EL MOTOR MERCEDES DEL ASTON MARTIN. En el túnel no tiene problemas Sebastian Vettel en despegarse y afrontar la chicane con tranquilidad. El mexicano tiene mínimas opciones en La Rascasse, Santa Devota o Loews, mejor en la estrategia. 12 LOS RED BULL AL ATAQUE. Son los más rápidos en estos instantes. Max Verstappen quiere buscar ese hueco que hay entre Lewis Hamilton y un Sebastian Vettel que vuelve a ser amenazado por el mexicano. No sería descartable el "Under Cut" del ex de Racing Point. 11 SECTORES MORADOS Y VUELTA RÁPIDA PARA MAX VERSTAPPEN. El neerlandés empieza a exprimir su Red Bull para agotar su blando y abrir un colchón sobre Valtteri Bottas, anticiparse al posible "Under Cut" teniendo en cuenta que sus mecánicos son los mejores a la hora de cambiar ruedas. 9 Los tiempos se están controlando. Todos los pilotos están administrando gasolina y cuidando su monoplaza. Los equipos tienen que ver en qué momento realizar la parada para que, a la salida de boxes, no te pille tráfico que te pueda fastidiar la carrera. Muy atentos a Carlos Sainz tanto con Valtteri Bottas o Lando Norris. 7 No hay emoción en pista con las ventajas más o menos estabilizadas. No hay zona de DRS para nadie ni siquiera para los HAAS que habían comenzado este Gran Premio muy igualados. Muchos dejan aire limpio a propósito para airear sus frenos y para poder "coger carrerilla" en un momento dado si se lanza el ataque 6 VALTTERI BOTTAS EN ZONA DE DRS PARA PODER ADELANTAR A MAX VERSTAPPEN. El adelantamiento es lo más complicado y más para un hombre como el finés. Todo se jugará en la estrategia, en la única parada que los pilotos tendrán que hacer. 4 SERGIO PÉREZ EMPIEZA A ASOMARLE EL MORRO A SEBASTIAN VETTEL EN LA SALIDA DEL TUNEL. Su compañero Max Verstappen es el único que tiene aire limpio, aunque está continuamente encimado por un Valtteri Bottas que está empeñado en darle una alegría a Mercedes AMG F1 en un fin de semana muy complicado para los alemanes. 3 SE ABRE EL DRS. El primer pequeño tapón lo origina Sebastian Vettel que tiene en el retrovisor al mexicano Sergio Pérez, que hoy tiene una empresa muy complicada. Su compañero en Aston Martin, Lance Stroll, que ha llegado a tocar a Esteban Ocon, quiere ya la zona de puntos y está muy agresivo con sus duros. 1 SALIDA LIMPIA EN MÓNACO. No hay accidentes en una salida donde Carlos Sainz por fuera en Santa Devota se ha echado encima de Valtteri Bottas y ha cerrado muy bien la subida en Beau Rivage a Lando Norris. Muy bien Alpine con Esteban Ocon décimo, y Fernando Alonso 14º. Mal Daniel Ricciardo 13º justo delante del asturiano. VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA. Los 11 primeros con el blando y también los dos últimos. Medios para Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen y los dos Williams. Delante del asturiano, una goma dura, el de Yuki Tsunoda al que tiene que adelantar. También con la banda gris Lance Stroll que será, en teoría, el último en parar hoy a boxes. TODO LISTO EN LA PARRILLA DE SALIDA DE MÓNACO. No lloverá no soplará el viento. Día muy agradable, primaveral donde luce el sol. Los co-equipiers retiran las mantas y esperan a ambos lados de la calzada. Nos esperan 78 vueltas trepidantes. No está Charles Leclerc por culpa de un palier. Puede ser un día glorioso para el automovilismo español. Prepárense para disfrutar. En breve pasearemos por esa curva tan conflictiva de Santa Dévota ante de subir por Beau Rivage hacia el Casino. Bajaremos por Mirabeau y la glorieta más lenta del Mundial (Loews). Ya en el segundo sector donde aparece en escena, tras Portier, el túnel y la chicane que se afronta a contraluz. El último tramo es el más revirado desde Tabac a La Rascasse – Anthony Nogues pasando por la piscina. Charles Leclerc hubiera perseguido el primer podio de Ferrari de la temporada. Nada más lejos de la realidad, será Carlos Sainz. Todo ello con un Lewis Hamilton que es líder del campeonato con 94 puntos, pero que hoy puede verlo peligrar en favor de un Max Verstappen situado ahora a 14 puntos, y que no se ha bajado aún del segundo puesto en un campeonato que bajó de emoción en España. Soñamos con las posibilidades de Carlos Sainz (4º) para que España volviera a tener una pole position nueve años después. El madrileño en el primer stin de las dos primeras Q le ganaba a su compañero que cerraba cada turno por delante. En el primero de la Q3, Charles Leclerc brilló con luz propia para, en el segundo y de forma involuntaria, chafar la última vuelta rápida de todos sus competidores. Salvó el honor de Mercedes AMG F1 Valtteri Bottas (3º) que siguió la misma estrategia de Max Verstappen (2º): dos buenas vueltas (la primera y la tercera tras la de reconocimiento). Diferente a la de los Ferrari que se la jugaron al segundo giro tras la de calentamiento, tras un primer giro con ritmo alegre. amás fue competitivo, aunque la hora de la verdad es ahora. Solo tres pilotos en la historia en Mónaco han logrado la victoria desde más allá de la séptima posición en parrilla de salida: Maurice Trintignant en 1955 (9º), Jochen Rindt en 1970 (8º) y Olivier Panis en 1996 (14º). El británico solo ganó una de las 38 veces saliendo como mucho séptimo (Alemania 2018). Buenas sensaciones para buenos clasificadores como Lando Norris (5º) y Pierre Gasly (6º), sobre todo el británico que estuvo en la misma décima de los mejores, que le ganaron la partida a un ensombrecido Lewis Hamilton (7º) que se mostró permanentemente incómodo y con errores durante toda la clasificación. Otra de ellas fue Antonio Giovinazzi (10º) que disputó la sexta Q3 de su carrera deportiva. Eso sí, en cinco de estas seis no ha sido capaz de superar el décimo puesto. Delante del italiano, saldrá el mexicano Sergio Pérez (9º) que no termina de dar el do de pecho en clasificación. No ha estado entre los tres mejores en tres de las cinco “Qualys” con Red Bull. Con el asturiano se quedó eliminado otra vez un Yuki Tsunoda (16º) que empieza a cansar a Dietrich Mateschitz y al entorno de Alpha Tauri. Tampoco estuvieron a la altura de las circunstancia Daniel Ricciardo (12º), fuera de la Q3, y un Lance Stroll (13º), muy alejado de su compañero Sebastian Vettel (8º), una de las sorpresas más agradables de la jornada. La fase de clasificación de ayer amaneció con el mal rendimiento del Alpine de Fernando Alonso (17º) que recordó viejos malos tiempos con McLaren al no superar la Q1. Más sangrante si tenemos en cuenta que en ese turno estuvo a medio segundo de su compañero Esteban Ocon (11º) que no alcanzó la Q3 por tan solo 77 milésimas. El piloto de Ferrari tenía el reto de superar la mejor posición de un monegasco en su país que fue la de Louis Chiron cuando con Maserati quedó tercero en la primera carrera de la historia celebrada en el Principado (1950). Dos victorias en sus ocho pole position. Charles Leclerc solo ha ganado, por tanto, el 25% de las veces que poseía la preciada posición. ¡¡¡ CHARLES LECLERC SE HA LEVANTADO DE SU ASIENTO, HA SALIDO DEL BOX Y ESTÁ SALUDANDO A LOS AFICIONADOS !!! ¡¡¡ CHARLES LECLERC NO DISPUTARÁ EL GRAN PREMIO DE SU PAÍS, DE MÓNACO, DONDE ERA EL POLEMAN !!! Mónaco es el circuito donde más veces ha abandonado el monegasco Charles Leclerc (dos, las dos ocasiones en las que ha participado el piloto monegasco). Hoy no es que abandone, es que ni sale. Mónaco es el circuito más corto del Mundial (3337 metros) y a la vez el que más vueltas cuenta (78) del actual calendario de la Fórmula 1. La primera vuelta no es clave como ocurre en otros escenarios. El poleman ha sido el primero en la primera vuelta en los últimos 17 Grandes Premios de Mónaco. No hay apenas escapatorias, la posibilidad de aparición del coche de seguridad es muy alta y la posibilidad de adelantamiento es prácticamente nula. Se puede intentar en la salida del túnel donde se activará el DRS, Santa Dévota, La Rascasse y si alguno se despista en Loews preparando la entrada en Portier. Se apacigua por tanto la revolución Ferrari después de unos deslumbrantes entrenos donde sacaba partida a un circuito donde los Mercedes AMG F1 no brillarían, puesto que aquí no destaca el motor o la potencia, aquí sobresale la carga aerodinámica y, sobre todo, la pericia del piloto. POR LO TANTO MAX VERSTAPPEN SERÁ EL PRIMERO EN SALIR (NO DESDE LA POLE). Carlos Sainz es tercero y gana opciones de hacer algo grande en el día de hoy en un lugar tan emblemático como éste. Tiene a Valtteri Bottas por delante y a su ex compañero Lando Norris por detrás. ¡¡¡ PIT LANE CERRADO !!! ¡¡¡ PIT LANE CERRADO !!! ¡¡¡ CHARLES LECLERC NO SALDRÁ DESDE LA POLE POSITION POR PROBLEMAS EN SU MONOPLAZA TRAS EL ACCIDENTE DE AYER !!! Los mecánicos de Ferrari están trabajando a destajo para saber si el monegasco podrá participar en la prueba, aunque sea saliendo desde el Pit Lane. Charles Leclerc recordó a Michael Schumacher en 2006 (cuando perjudicó a Fernando Alonso al pararse en La Rascasse), o al Nico Rosberg del año 2014 cuando hizo lo propio con su compañero Lewis Hamilton en la curva alta de Mirabeu. Ayer el que se llevó la cruz fue Max Verstappen que pintó el primer sector de morado mientras el monegasco perdió la dirección en la piscina. También lo hizo Sebastian Vettel en 2017 pero la pole fue para su compañero Kimi Raikkonen, que fue la última vez que los de Maranello conseguían esta preciada plaza. Ayer volvieron al ruedo después de unos días magníficos, en el que solo Max Verstappen fue capaz de seguirles el ritmo y conseguida, eso sí, de manera controvertida. Con esta pole position, Ferrari había igualado a McLaren como el equipo con más poles position en la historia de este Gran Premio (11 cada uno). Por parte de la Scudería, de las diez anteriores poles solo ganaron en tres ocasiones (Niki Lauda en 1975 y 1976, y Jody Scheckter en 1979). Ahora todos en vilo pendientes de los datos de un Ferrari que sigue en el garaje. ¡¡¡ PROBLEMAS PARA CHARLES LECLERC !!! Se ha lamentado mucho en radio de la caja de cambios, que pudo quedar dañada tras el accidente de ayer. Ferrar tenía la opción de modificar la caja de cambios (lo cual le costaría cinco puestos). No lo ha hecho y, nada más salir a pista, ha fallado el bólido rojo y se ha visto obligado a volver a boxes. Tensión en Maranello. Puesta en escena que se presenta con un hecho histórico. El conseguido ayer por Charles Leclerc al convertirse en el primer poleman monegasco de toda la historia. Y todo ello gracias a un renacimiento: el de Ferrari, que encabezará el grid por primera vez desde que el propio Charles Leclerc partiese en primer lugar en México en el año 2019. Hola muy buenas tardes a todos los seguidores de la Fórmula 1 y sean bienvenido al Gran Premio más icónico de este deporte. Quinta prueba del Mundial. Turno para el Principado de Mónaco, para la ciudad de Montecarlo, para el lujo, el glamour, la opulencia y la riqueza que asiste a uno de los campeonatos más igualados en la era híbrida.

Volver al inicio Final El asturiano ha caído en el primer turno de clasificación. Saldrá mañana desde la 17ª plaza al no superar la Q1 recordando los malos viejos tiempos. En ese primer turno se quedó a medio segundo del otro Alpine, el de Esteban Ocon que no alcanzó la Q3 por tan solo 77 milésimas. Esperemos que hayan disfrutado. Reciban un fuerte abrazo, les esperamos mañana. Final Una lástima para Carlos Sainz que aspiraba a más y se tiene que conformar con la cuarta plaza (solo ha habido 44 milésimas entre el segundo y el quinto). Buena clasificación para Sebastian Vettel y Antonio Giovinazzo que ha estado por sexta vez en una Q3. Mal para Daniel Ricciardo (12º), Yuki Tsunoda (16º) y Fernando Alonso (17º). Final En el segundo stin de la Q3, la pista no mejoró, que se lo digan a Lewis Hamilton (séptimo) y Sergio Pérez (noveno) que arriesgaban hasta el punto de tocarse y, por tanto, sin poder progresar. Pero, con el crono casi a cero, Max Verstappen pulverizaba el primer sector en el momento que Charles Leclerc se estampaba en la piscina dejando la clasificación como estaba. Final Max Verstappen gozaba de ventaja con respecto a los Red Bull. Daba dos vueltas buenas por cada stin (igual que Valtteri Bottas) por una de los Ferrari. Así llegábamos a una Q3 donde en el primer giro lanzado, Charles Leclerc aventajó en dos décimas a sus tres directos rivales, a los que aventajaba en dos décimas. Final Charles Leclerc mejoraba a Carlos Sainz al final de cada Q en un duelo dentro de la Scudería que, con permiso de Max Verstappen, se iban a disputar la pole position. Asomaba de vez en cuando Valtteri Bottas con un Mercedes AMG F1 y un Lewis Hamilton totalmente escondido e incómodo. Q3 CHARLES LECLERC HACE HISTORIA. ES EL PRIMER PILOTO MONEGASCO DE LA HISTORIA EN HACER POLE POSITION EN SU PROPIO GRAN PREMIO DE MÓNACO. Venía mejorando Max Verstappen pero no ha podido completar la vuelta por la bandera roja. Valtteri Bottas tercero y Carlos Sainz cuarto, su tercer mejor resultado en sábado de su carrera (tras Estiria 2010 e Italia 2020). Q3 ¡¡¡ POLE POSITION PARA CHARLES LECLERC CON UN ACCIDENTE !!! ¡¡¡ POLE POSITION PARA CHARLES LECLERC CON UN ACCIDENTE !!! HA TOCADO EN LA PISCINA, HA ESTROPEADO LA DIRECCIÓN Y SE HA DADO DE FRENTE CONTRA EL MURO. Q3 SERGIO PÉREZ SE HA TOCADO DOS VECES EN LA PISCINA Y ESTROPEA SU VUELTA LANZADA. Sigue noveno. Lewis Hamilton viene mejorando en el primer sector pero ha perdido el control de su monoplaza en Loews. Q3 MAX VERSTAPPEN NO HA MEJORADO EN SU PRIMER INTENTO. Nadie está mejorando porque parece que la pista se ha enfriado. Sí está haciendo sus mejores guarismos Sergio Pérez. No era difícl que el mexicano progresase, al que aún se el exige más en Red Bull. Q3 CINCO MINUTOS PARA EL FINAL Y NO HAY CALMA EN BOXES. A pista Pierre Gasly y Max Verstappen, cuya ventaja con respecto a los Ferrari (también Valtteri Bottas) es que hace dos vueltas buenas (la primera y la tercera). La Scuderia solo la segunda. Q3 ¡¡¡ POLE PROVISIONAL PARA CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ FERRARI ACARICIA LAS MIELES DE LA POLE POSITION !!! Le ha metido dos décimas a Max Verstappen, Valtteri Bottas y Carlos Sainz. Pierre Gasly es quinto y Lando Norris sexto por encima de Lewis Hamilton que no consigue completar una vuelta decente. Sin noticias de Sergio Pérez. Q3 CHARLES LECLERC PULVERIZA EL SEGUNDO SECTOR Y CARLOS AINZ EL PRIMERO. Están igualados los dos Ferarri que están peleando por la pole position. Recuerden que el monegasco es mejor en la piscina, en La Rascasse.... Q3 MAX VERSTAPPEN COLOCA LA PRIMERA REFERENCIA. Le ha metido solo 6 décimas a un Valtteri Bottas que en esta clasificación está intentando salvar los muebles de Mercedes AMG F1. Los Ferrari empiezan su giro lanzado. Q3 ÚLTIMOS EN SALIR HAN SIDO LANDO NORRIS Y EL TAPADO LEWIS HAMILTON. Sectores en morado en vueltas lanzadas, las de Max Verstappen que ha salido a por todas en un circuito propicio a sus cualidades y a las del Red Bull. Q3 ¡¡¡ COMIENZA EL TERCER TURNO DE LA FASE DE CLASIFICACIÓN CON MAX VERSTAPPEN Y PIERRE GASLY CON PRISAS !!! ¡¡¡ DETRÁS LOS FERRARI !!! ¡¡¡ RECUERDEN QUE LA ÚLTIMA POLE POSITION ESPAÑOLA EN LA FÓRMULA 1 FUE LA DE FERNANDO ALONSO EN ALEMANIA 2012 !!! Q2 Lucharán, por tanto, para la pole position, administrando los neumáticos para una sola vuelta los Ferrari, los Red Bull, los Mercedes AMG F1, Lando Norris, Pierre Gasly, Sebastian Vettel y un increíble Antonio Giovinazzi, que estará en Q3 por sexta vez en su carrera deportiva. Le contemplan cuatro décimos puestos en parrilla, y un séptimo, su mejor resultado que fue en el Gran Premio de Austria de 2019. Q2 ¡¡¡ SE HUNDE DANIEL RICCIARDO !!! Ha sido superado por Antonio Giovinazzi que, junto a Sebastian Vettel, son las grandes sorpresas de cara a la Q3. El italiano ha sido mejor en 77 milésimas sobre el Alpine de Esteban Ocon, que no tiene nada que ver con el de Fernando Alonso. Q2 ¡¡¡ MEJOR CRONO DEL FIN DE SEMANA PARA CHARLES LECLERC !!! ¡¡¡ 53 MILÉSIMAS MEJOR SOBRE MAX VERSTAPPEN !!! ¡¡¡ CRONÓMETRO A CERO EN ESTA Q2 !!! Q2 Mal último sector para Lewis Hamilton después de dos buenos primeros sectores. Se tiene que conformar con la sexta plaza. Charles Leclerc por detrás ha destrozado el segundo sector y viene para colocarse al frente. Q2 ¡¡¡ CUATRO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA Q2 Y TODOS A PISTA !!! El último en hacerlo ha sido Daniel Ricciardo que es el pilot corte, dos décimas mejor que Antonio Giovinazzi. Todos van a mejorar porque este asfato así lo exige, pero "los gallitos" además necesitan darn vueltas, vueltas y más vueltas para su puesta a punto. Q2 ¡¡¡ SEIS MINUTOS PARA EL FINAL Y TODOS A BOXES !!! Lance Stroll es el que no entra entre los diez primeros pero sí su compañero Sebastian Vettel que se jugará la cabeza junto a Pierre Gasly, Daniel Ricciardo y, ojo, Antonio Giovinazzi. Los diez primeros a menos de un segundo de Max Verstappen, el piloto referente. Q2 MAX VERSTAPPEN GOBIERNA AHORA LA Q2. Pero solo décima y media sobre Carlos Sainz que ha visto como Charles Leclerc, mejor en el sector más técnico, se le ha colocado a tan solo una décima. Y Lando Norris cuarto, ensombreciendo aún más los guarismos de los Mercedes AMG F1 y Sergio Pérez. Q2 Muy bien los Aston Martin que comprometen la existencia en Q3 de los McLaren y Pierre Gasly que tendrán que sudar para luchar por la pole. Viene volando Max Verstappen.... Q2 ¡¡¡ CARLOS SAINZ AL FRENTE !!!! ¡¡¡ CHARLES LECLERC SEGUNDO A DOS DÉCIMAS !!! ¡¡¡ FERRARI MANDA EN MÓNACO !!! El madrileño ha aventajado en dos décimas a Max Verstappen, a tres décimas de los Mercedes AMG F1, y a siete de Sergio Pérez. Q2 ¡¡¡ CUARTO DE HORA POR DELANTE PORQUE COMIENZA LA Q2 !!! No hay tiempo para el respiro. Ha habido cola tras el semáforo. Se necesitan muchas vueltas para alcanzar la vuelta buena. Todos en pista, los primero los monoplazas de la Scudería, que completarán dos vueltas de reconocimiento. Q1 Por desgracia nos recuerda la peor época de Fernando Alonso con McLaren. No caía el asturiano en la Q1 en clasificación desde el Gran Premio de Estados Unidos cuando salió 16ª en la parrilla. Nada que ver el horizonte del ovetense con las grandes sensaciones que está transmitiendo Carlos Sainz en particular y Ferrari en general, en pelea con los más grandes como se ha visto en este primer turno. Q1 ELIMINADO FERNANDO ALONSO QUE PARTIRÁ MAÑANA DESDE LA 17ª PLAZA. A una décima de poder salvarse y, lo que es peor, a casi medio segundo de Esteban Ocon. No termina el asturiano en acoplarse a un Alpine que tampoco termina de explotar. Le acompañará para ver lo que queda de "Qualy" desde la barrera Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi, Nikita Mazepin y el consabido Mick Schumacher. Q1 ¡¡¡ ÚLTIMA VUELTA LANZADA PARA SALVAR EL CUELLO !!! Mejoran todos en el primer sector exceptuando Lance Stroll que se puede meter en un lío. Yuki Tsunoda ha mejorado pero se queda a 18 milésimas de la permanencia, que está definida por Sebastian Vettel. Q1 MINUTO Y MEDIO Y FERNANDO ALONSO NO MEJORA LO SUFICIENTE. Sigue en zona de peligro, a media décima de la salvación. Toca recargar baterías para completar un último giro lanzado para estar entre los 15 primeros. Problemas para los Alfa Romeo y ni hablar de Yuki Tsunoda, decepcionante con el Alpha Tauri. Q1 DOS MINUTOS PARA EL FINAL Y PEGAN UN SALTO GEORGE RUSSELL Y ESTEBAN OCON. Se han encendido las alarmas para Fernando Alonso que ha completado su mejor primer y segundo sector. Q1 Carlos Sainz estaba en vuelta buena pero ha tenido que abortar al encontrarse a muchos pilotos en el último sector, de hecho se ha salido en la S de la piscina. El madrileño, de todas maneras, está tranquilo en quinta posición. Q1 VALTTERI BOTTAS SE HA COLOCADO DESDE HACE UNOS MINUTOS EN PRIMERA POSICIÓN. Y Charles Leclerc había mejorado pero se ha colocado a casi dos décimas del finés. Lewis Hamilton estaba registrando buenos tiempos en los dos primeros sectores pero se ha metido a boxes (el británico es séptimo). Q1 CINCO MINUTOS PARA LA CONCLUSIÓN. Los Alpine solo por encima del HAAS y de los Williams Mano a mano entre Fernando Alonso y Esteban Ocon, con Kimi Raikkonen y Yuki Tsunoda también como candidatos para caer en el atolladero. Q1 MAX VERSTAPPEN ARRIBA CON LANDO NORRIS SEGUNDO A DOS DÉCIMA. Han relegado a los dos Ferrari que ocupan la tercera y la cuarta plaza. Suerte dispar para Fernando Alonso que sufrirá hoy para estar en la Q2. Ahora es 15º con tan solo 8 milésimas de colchón sobre su compañero Esteban Ocon, con el que tendrá que batirse en duelo. Q1 CARLOS SAINZ CONTINUA EN PRIMERA POSICIÓN PORQUE SU COMPAÑERO CHARLES LECLERC SE HA QUEDADO TERCERO A TAN SOLO DOS DÉCIMAS. Todos están mejorando, incluído Max Verstappen que ha teñido de morado los dos primeros sectores. Q1 ¡¡¡ TIEMPO DE REFERENCIA PARA CARLOS SAINZ QUE YA ESTÁ AL FRENTE, UNA DÉCIMA MEJOR QUE MAX VERSTAPPEN Y CUATRO SOBRE VALTTERI BOTTAS !!! Siete sobre Lewis Hamilton. Ojo que viene Charles Leclerc con mejor tiempo personal pero peor que Carlos Sainz en los diferentes sectores. Q1 Los peores tiempos para Ferrari y para los Mercedes AMG F1. No es síntoma de nada, es solo significativo que necesitan solo una vuelta para calentar neumáticos. También Sergio Pérez seguirá este mismo patrón, algo que no está siguiendo por ejemplo Max Verstappen. Q1 PRIMER TIEMPO DE REFERENCIA PARA LANDO NORRIS. Tres décimas mejor que Max Verstappen. En este fin de semana no brillarán y no porque hayan empeorado, sino porque quizás estén ensombrecidos por la gran progresión de Ferrari. Tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz comienzan vuelta lanzada en estos momentos. Q1 BLANDOS PARA TODOS. Habrá pilotos que, con una vuelta, ya puede marcar su mejor tiempo. Otros quizas necesiten dos o tres giros. Hay que recordar que una de las peculiaridades de este circuitos es que las gomas no requieran mucha degradación, porque este asfalto es un firme permanentemente en uso. Q1 ¡¡¡ COMIENZA LA FASE DE CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE MÓNACO !!! ¡¡¡ Y HAY PRISAS !!! ¡¡¡ NOS ESPERA MUCHO TRÁFICO EN LA PRÓXIMA HORA !!! Ya está la mitad de la parrilla en el asfalto. No están los Mercededs GP, los Red Bull y los Ferrari. Todo preparado de cara a una clasificación que se disputará nubosa pero sin riesgo de lluvia. Mick Schumacher, por su accidente en la FP3, no competirá y será mañana último. Muchos ya están listos desde sus yates o balcones privilegiados para disfrutar de una "Qualy" que no solo será completamente abierta sino que nos brindará la igualdad reinante en 2021. Y es que cinco de las últimas seis fases de clasificación de F1 se han definido con una diferencia de 36 milésimas como mucho del poleman con respecto al segundo. Hoy pasaremos por Santa Dévota, la primera curva del circuito donde son frecuentes los toques y los accidentes. Subiremos por Beau Rivage hasta el Casino para dar concluído el primer sector. El segundo nos recibe con Mirabeu y esa escapatoria donde Nico Rosberg "hizo trampas" y con esa glorieta de Loews que es la más lenta del año. Todo ello antes de afrontar el túnel donce, a su salida y a contraluz, los pilotos tendrán que doblegar la chicane. El último tramo es el más técnico, con Tabac, la S de la piscina y la histórica "La Rascasse" donde se quedó tirado el Ferrari de Michael Schumacher. Mónaco es el Gran Premio donde Red Bull ha cosechado más pole positions en su trayectoria en la Fórmula 1 (cinco junto con Japón). Se tratal circuito más corto del Mundial (3337 metros) y a la vez el que más vueltas cuenta (78) del actual calendario de la Fórmula 1. En cada rincón se pueden contar mil historias sobre este deporte. No es un circuito de velocidad, de motor, de poderío de Mercedes AMG F1. A buen seguro darán un paso adelante y serán competitivos para luchar por la pole position, pero hoy no son favoritos. Todos los pronósticos entregan la pole position a Max Verstappen, beneficiado por la gran carga aerodináimica (gran característica de Red Bull), aparte de técnica, que esconde este trazado urbano de Montecarlo El Cavallino Rampante ha sido la gran sopresa agradable de estos días, al ser el mejor tiempo de referencia en los FP2 (con Charles Leclerc batiendo a Carlos Sainz por tan solo 112 milésimas); y tras ser solo superados por Max Verstappen en los FP3. Ferrari marcha bien en curva, lo está demostrando y, con todos los ojos puestos en Carlos Sainz, hoy Charles Leclerc se podría convertir en la primera pole position monegasca en Montecarlo. Hola muy buenas tardes a todos los amantes de la Fórmula 1, y sean bienvenidos a la fase de clasificación del Gran Premio más simbólico, a la vez que más glamouroso, de este deporte. Con todos ustedes, Mónaco, que nos ha traído una gran noticia: la vuelta de Ferrari.