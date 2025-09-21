Volver al inicio 9 Yuki Tsunoda se encuentra en quinta posición defendiéndose con todo ante un Russell con mucho mejor ritmo. Lawson se defiende de Antonelli. 8 Hamilton, ahora sí, pasa a Hadjar y veremos si puede dar caza a Lando Norris. 8 Buen ritmo de Sainz, que no se despega del todo de Verstappen y sí se aleja de Lawson. 7 Verstappen se mantiene líder y abre espacio respecto a Sainz para dejarle fuera del DRS. Le toca intentar despegar con aire limpio y sacar la mayor ventaja posible. 6 ¡Hadjar está vulnerable! Hamilton pasa al francés, aunque le vuelve a pasar para recuperar la novena posición. 6 ¡Norris pasa a Hadjar y sube a la octava posición! 5 ¡CINCO SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA ALONSO POR SALIDA FALSA! 5 ¡Russell pierde posición y Tsunoda le gana la partida! ¡Leclerc adelanta a Norris! 5 ¡TIRA VERSTAPPEN! ¡SE REANUDA LA CARRERA! 4 ¡BAJO INVESTIGACIÓN ALONSO POR SALIDA FALSA! ¡Puede haber sanción para el de Aston Martin! 4 ¡SE RETIRA EL SAFETY CAR! ¡Se reanudará la carrera a partir de la vuelta 5! 4 Se sigue reparando el muro de protección tras el golpe de Piastri. Los pilotos tienen orden de mantenerse a la izquierda al paso de la zona del accidente. 3 Doble parada de Esteban Ocon. No sabemos aún qué puede pasar en el monoplaza del Haas. 2 Las seis primeras posiciones se mantienen intactas en la salida. Hadjar adelantó a Norris. Leclerc gana la posición perdida por Piastri y Hamilton consiguió adelantar a Alonso en la salida. 2 ¡Piastri intentó un exterior en la chicane, se va por fuera, bloqueó frenos pero no fue suficiente y se estampó contra el muro! ¡Momento crucial para el campeonato! 1 ¡SAFETY CAR EN PISTA! 1 ¡BANDERA AMARILLA! ¡PIASTRI CONTRA EL MURO EN LA CURVA CINCO! 1 ¡PIASTRI PIERDE POSICIONES! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡TODOS EN POSICIÓN! ¡VA A COMENZAR LA CARRERA! ¡ARRANCA LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Ruedan los monoplazas en Baku! ¡Hadjar compite! ¡Ya tenemos información de neumáticos! ¡Mucha disparidad entre medios y duros! 11 pilotos deciden poner el compuesto medio: Sainz, Lawson, Antonelli (2º, 3º y 4º respectivamente), Norris, Hadjar (pendiente de ver si sale), Piastri, Leclerc, Alonso (del 7º al 11º), Stroll (14º), Colapinto (16º) y Albon (19º). El resto, con duros. ¡Veremos qué nos depara esta carrera en Bakú! ¡15 minutos para el arranque del procedimiento de inicio de carrera! ¡Les esperamos! Transmiten seguridad desde el equipo de Aston Martin en cuanto a Fernando Alonso. Sí parece haber problemas en Racing Bulls con la unidad de potencia de Isack Hadjar. Parece que hay aparentes problemas mecánicos en el monoplaza de Fernando Alonso. Veremos si es algo fácil de solucionar y puede completar la carrera sin problemas. Carlos Sainz (Williams) acumula seis Grandes Premios consecutivos sin entrar en los puntos, igualando la peor racha de su trayectoria en la Fórmula 1 (seis dos veces, las dos con Toro Rosso, una en 2015 y otra en 2016). Jamás ha encadenado siete sin puntuar. Hoy tiene una gran oportunidad para romper esa racha saliendo desde la 2ª posición. Tampoco es un circuito propicio para el neerlandés, puesto que ha abandonado hasta en tres ocasiones (2017, 2018 y 2021), y solo en Baréin ha abandonado más en su carrera en la Fórmula 1 (4 - 3 también en Australia, Austria y Gran Bretaña). Sin embargo, Azerbaiyán no parece un gran premio afín a Max Verstappen, y es que el de Red Bull solo ha ganado una vez en siete carreras: fue en 2022 y saliendo desde la tercera posición. Max Verstappen consiguió su pole número 46 en su carrera en la Fórmula 1. Partir en primera posición y con McLaren algo más atrás puede dar ventaja al neerlandés. Ya ha ganado 34 carreras desde la pole. ¿Logrará la 35ª hoy? Hay varias incógnitas que despejar a la hora de comenzar la carrera: Con una parrilla de salida algo insólita en la parte de arriba en términos de escuderías (Sainz con Williams es 2º y Lawson con Racing Bulls es 3º), y con Mercedes ocupando la cuarta y quinta posición, veremos cómo responden Norris (7º) y Piastri (9º) en la lucha por el campeonato. Hay que hacer mención especial a Alpine y McLaren. Las dos escuderías han cambiado el chasis de Colapinto y Piastri respectivamente, pero al ser piezas de la misma especificación mantienen sus posiciones en parrilla. Se espera mucho viento en Bakú durante la carrera, algo que ya afectó a la conducción y que fue principal provocador de los accidentes del día de la clasificación. Tras un día de mucho trabajo, los monoplazas averiados ya están disponibles para correr hoy. Tras una sesión de clasificación bastante accidentada y que acabó con pole position de Max Verstappen, esperemos que en el día de hoy no veamos accidentes ni banderas rojas, y sí mucho espectáculo en el asfalto urbano de Bakú. ¡Buenos días a todos y sean bienvenidos al gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Día de carrera! ¡Todo preparado en Bakú para afrontar el domingo del Gran Premio de Azerbaiyán!

Volver al inicio Final ¡Nos despedimos! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la sesión de clasificación y de su narración! ¡Que pasen buena tarde de sábado y les esperamos mañana con la carrera en Bakú! ¡Adiós! Final No ha sido tampoco el día para Aston Martin. De demostrar mejoría, a volver a caer fuera de la Q3. Mucho que mejorar aún en el equipo británico. Final Ferrari, que venía con gran ilusión y optimismo a Azerbaiyán, acabó el sábado con Hamilton caído en Q2 y Leclerc en el muro en Q3. Temporada para olvidar de la escudería italiana. Final Norris tuvo todo de cara para ganar posiciones y recortar diferencias con Piastri tras su abandono en la Q3, pero una mala última vuelta, donde golpeó el muro incluso, le relegó a la 7ª posición, solo dos posiciones por delante de su rival por el campeonato. Final Carlos Sainz hizo una grandísima sesión que acabó rozando la pole position, pero acabó en 2ª posición. Lawson consiguió un meritorio 3er puesto, su mejor posición en parrilla de su carrera en la F1. Final Tremenda sesión de clasificación hemos visto, la más larga en mucho tiempo con diferencia. Ha sido la sesión con más banderas rojas en la historia, con 6, superando las 3 que hubo en Arabia Saudí 2021. Final ¡Nueva pole position para Max Verstappen! Es el único piloto que ha enlazado dos poles seguidas esta temporada, y lo ha hecho en 2 ocasiones. Es el que más poles ha logrado en 2025, con seis. Q3 ¡POLE POSITION PARA MAAAAX! ¡LE GANA LA PARTIDA A CARLOS! Q3 ¡SOLO VERSTAPPEN PUEDE MEJORAR A SAINZ! Q3 ¡8 pilotos en pista! ¡Arrancan vuelta! ¡MOMENTO DE LA VERDAD! Q3 ¡SE REANUDA LA SESIÓN! ¡3 MINUTOS Y 40 SEGUNDOS POR DELANTE! Q3 La lluvia que llega al circuito es de una zona lejana a la pista, pero la gran cantidad de viento que hace trae ese agua al trazado. Q3 ¡Poco más de 3 minutos y medio! ¡Sainz estaba en boxes y sigue con el mejor tiempo de esta Q3! ¡Solo él, Lawson y Hadjar han completado vuelta! ¡Los demás, gastando neumáticos, siguen sin crono! Q3 ¡BANDERA ROJA OTRA VEZ! ¡Piastri contra el muro en la curva 3! Q3 ¡Todos con neumático blando a excepción de Verstappen, Russell y Antonelli! ¡Parece que solo hay opción a una vuelta, o calentar neumático otra vuelta para apurar tiempo! Q3 ¡SE REANUDA LA Q3! Q3 ¡COMIENZA A LLOVER SUTILMENTE EN EL CIRCUITO! Q3 ¡BANDERA ROJA! ¡LECLERC SE COME EL MURO EN LA CURVA 15! Q3 ¡RUSSELL SE SALIÓ EN LA CURVA 4! ¡De nuevo, protagonista la escapatoria de este trazado! Parece que puede continuar en pista. Q3 ¡Comienzan las vueltas en esta Q3! Q3 Nueve pilotos en pista a excepción de Verstappen. Q3 ¡ARRANCA LA Q3! ¡Semáforo en verde y comienza la pelea por la pole! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! ¡Vuelve a caer Lewis Hamilton! No está siendo la mejor temporada del británico, precisamente. Alonso también cayó tras forzar demasiado en esta segunda sesión. Verstappen fue el más rápido a más de una décima de Norris. Sainz pasó como 9º. Los dos RB, dentro. Q2 ¡FERNANDO ALONSO CAE! ¡Tsunoda deja al español en 11ª posición y es eliminado! Q2 ¡HAMILTON ELIMINADO! Q2 ¡Alonso firma el 1:41.8 y se queda al límite! ¡Puede caer eliminado! Q2 Lando Norris está siendo el más rápido en la Q2, seguido de Verstappen. Gran actuación de Mercedes, con Russell y Antonelli en la segunda línea. Piastri es 5º, por delante de Sainz. El australiano golpeó ligeramente el muro y toca ver si hay algo que perjudique la mecánica del monoplaza. Q2 ¡Comienza vuelta Fernando! La primera fue mala y da una más, que será la definitiva con el tiempo que queda. Q2 ¡Todos a pista a falta de 10 minutos para que acabe la Q2! Q2 ¡SE REANUDA LA SESIÓN! ¡Veremos si ahora no hay más accidentes! Q2 ¡BANDERA ROJA OTRA VEZ! ¡Bearman se queda parado en la recta entre las curvas 2 y 3! ¡Avería en el Haas! Q2 ¡Todos en pista a excepción de los dos Mercedes! ¡Primeras vueltas lanzadas comenzadas! Q2 ¡BANDERA AMARILLA! ¡Se fue Hadjar a la escapatoria de la 4, pero pudo reanudar la vuelta sin incidencias! Q2 ¡Arranca la Q2! ¡Algunos pilotos opta por el blando y otros por el medio, ya sea nuevo o usado! Q1 Norris ha sido el más rápido en una Q1 bastante accidentada, donde hemos tenido hasta tres banderas rojas. Dos abandonos claros por accidente: Albon y Colapinto. Al argentino le puede caer alguna sanción por ser un accidente en un sector con bandera amarilla. Eso implica que no iba siguiendo las directrices de seguridad. Sainz también pasó el corte por los pelos. Q1 Fernando Alonso pasó por los pelos, cruzando la línea de meta un segundo antes de que saliera la bandera roja, pudiendo fijar tiempo en la novena posición. Q1 ¡No fue un accidente! ¡Gasly se fue largo a la escapatoria en la 4, pero Colapinto sí se pegó un golpe fuerte en el mismo sitio contra el muro! Q1 ¡BANDERA ROJA! ¡SE ACABA LA SESIÓN! ¡Parece que ha habido un accidente entre Gasly y Colapinto! Q1 ¡Norris y Verstappen pulverizan el tiempo de Leclerc y se ponen en las dos primeras posiciones! Q1 ¡Leclerc se pone primero! ¡Russell es segundo y Antonelli se cuelta en sexta posición! Q1 ¡Se reanuda la sesión! ¡Parece que solo da tiempo a dar una vuelta limpia, o dos si se ha puesto la gasolina suficiente! Q1 Antonelli sigue sin tiempo. Faltan poco más de 6 minutos para el final de la Q1. Malos momentos para el de Mercedes. Q1 ¡Entró directo al muro en la curva 4, frenando a tiempo para no ser un golpe fuerte, pero sí para quedarse sin el morro delantero! Puede volver al box para que le pongan otro. Q1 ¡BANDERA ROJA DE NUEVO! ¡Hulkenberg fuera en la curva 4! Q1 ¡GRAN VUELTA DE HAMILTON! ¡Se pone primero! Q1 Leclerc sigue siendo el piloto más rápido en pista. Q1 El corte de eliminación puede rondar el 1:41.4, por lo que ahora mismo solo estarían en Q2 con tranquilidad Leclerc y Verstappen. Q1 ¡Se reanuda la sesión en Bakú! Casi todos los pilotos con neumático medio viendo que está funcionando bien. Q1 Se anota una posible infracción de Antonelli bajo bandera amarilla. Q1 Pista limpia y la sesión se reanudará en unos minutos. Q1 Piastri y Antonelli no han completado tiempo, puesto que la bandera roja les pilló en vuelta. Q1 ¡Golpeó el interior de la curva con la rueda delantera izquierda y se salió el neumático! No puede seguir y se para la sesión por ahora con Leclerc siendo el más rápido por ahora. Q1 ¡BANDERA ROJA! ¡Albon está parado en mitad del trazado entre las curvas 1 y 2! Q1 ¡BANDERA AMARILLA! ¡Albon parado! Q1 A pesar de que el tiempo está parcialmente nublado, hay mucho viento en la pista que puede entorpecer la conducción. Mañana se esperan vientos de más de 60km/h. Q1 ¡Ligero toque de Hulkenberg con el muro! Q1 Mucho neumático medio para probar el compuesto. Q1 ¡Todos los pilotos en pista! ¡Primeras vueltas lanzadas comenzadas y pronto comenzaremos a ver los primeros tiempos! Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la qualy en Bakú! ¡Corrillo de monoplazas saliendo del pit lane! ¡TODO PREPARADO EN BAKÚ! ¡A PUNTO DE COMENZAR LA QUALY! ¡Veremos qué nos depara en este Gran Premio de Azerbaiyán! Sin duda, la sesión de clasificación aspira a ser emocionante. A una vuelta, estamos viendo muchísimas sorpresas en las qualys esta temporada. Solo Max Verstappen ha conseguido encadenar dos poles seguidas en 2025 (Arabia Saudí y Miami). Sin embargo, el denominador común ha sido McLaren, siendo los más rápidos en la primera sesión y en la tercera. Max Verstappen se interpuso en 2ª posición en la sesión de esta mañana por detrás de Norris con Piastri siendo el tercero más rápido. Durante los entrenamientos libres hemos visto la sorpresa de Ferrari durante la segunda sesión, con Hamilton en primera posición por delante de Leclerc. Red Bull viene de superar a Lotus como la quinta escudería de la historia con más pole position (ahora 108). Eso sí, en caso de no lograrla en Bakú, Azerbaiyán igualaría a Rusia como el Gran Premio donde más veces ha competido el conjunto energético sin pole position. Charles Leclerc (Ferrari) ha conseguido 4 poles position en el Gran Premio de Azerbaiyán, todas en cada una de las últimas cuatro ediciones. De repetir pole, el monegasco será el cuarto piloto que logre cinco poles consecutivas en un mismo gran premio tras Ayrton Senna (7 en San Marino – 1985 a 1991), Lewis Hamilton (6 en Australia – 2014 a 2019) y Michael Schumacher (5 en Japón – 1998 a 2002 – y 5 en España – 2000 a 2004). Charles Leclerc (Ferrari) ha conseguido 4 poles position en el Gran Premio de Azerbaiyán, más que en cualquier otro en la Fórmula 1. De repetir en esta edición, será el 7º piloto diferente en la historia de la competición que logre al menos 5 en un mismo gran premio (Lewis Hamilton – 10 GPs, Michael Schumacher – 6, Ayrton Senna – 5, Sebastian Vettel – 2, Juan Manuel Fangio – 2 y Jim Clark – 1). El Gran Premio de Azerbaiyán se va a celebrar por 8ª vez en la Fórmula 1. Solo un piloto ha conseguido más de una victoria en Bakú: Sergio Pérez (2021 y 2023). Solo Lewis Hamilton (2018), Max Verstappen (2022) y Oscar Piastri (2024) puede igualar al mexicano. ¡Buenas tardes a todos los amantes de la Fórmula 1, y sean bienvenidos a la narración de otro fin de semana de este deporte! ¡Es turno del Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito urbano de Bakú!

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.