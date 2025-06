Volver al inicio 3 Los dos Mercedes perdieron sus posiciones de salida. Russell sigue por delante de Antonelli cuando se habilita el DRS. 2 ¡Gran salida de Piastri! Se mantiene en el liderato de cabeza. Alonso pierde posición con Hulkenberg tratando de pasar a Hadjar. 1 ¡MUCHO BAILE DE POSICIÓN! ¡Verstappen se pone segundo pasando a Norris! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡RUEDAN LOS MONOPLAZAS! ¡VUELTA DE FORMACIÓN EN BARCELONA! ¡Todos con blandos! Solo Tsunoda, que parte desde el pit lane por romper las normas del parque cerrado, sale con medios. Hoy se espera mucha degradación... Dos paradas de estrategia con blando - medio - blando. ¡10 minutos para que tenga lugar el procedimiento de inicio de carrera! ¡Todo preparado en Barcelona! ¡No se lo quieran perder! Lewis Hamilton (Ferrari) se ha quedado fuera del podio en cada una de las últimas 10 carreras en la Fórmula 1. Solo en dos ocasiones arrastró una racha de al menos 10 grandes premios sin podio en carrera: 10 entre Brasil 2008 y Alemania 2009 y 12 entre Sao Paulo 2023 y Canadá 2024. Max Verstappen (Red Bull) ha vencido en 32 ocasiones sin partir desde la pole position. De repetir triunfo sin pole en España, serán 33 veces en las que el neerlandés sube a lo más alto del podio sin salir desde la 1ª posición, igualando el tercer registro histórico de Alain Prost. Carlos Sainz (Williams) ha finalizado 174 de los 214 grandes premios que ha disputado en la Fórmula 1. El piloto español tiene la oportunidad de superar a Nico Rosberg como el 14º piloto en solitario con más grandes premios finalizados en la historia de la competición. Carlos Sainz ha participado en 10 grandes premios de España, siendo el GP en el que más veces ha participado sin subir una sola vez al podio. De lograrlo, será el 89º piloto que sube al podio en un gran premio nacional en la historia de la Fórmula 1. Fernando Alonso ha conseguido subir al podio del Gran Premio de España hasta en siete ocasiones, y solo en el de Brasil (8, 9 contando Sao Paulo) ha acabado entre los tres primeros en más ocasiones en su carrera en la Fórmula 1. Sin embargo, el piloto asturiano no ha acabado en el top 5 en el gran premio de su país desde 2013, precisamente su última victoria en la competición. McLaren ha sumado puntos en cada uno de los últimos 46 grandes premios que ha disputado en la Fórmula 1. De puntuar en España, la escudería británica puede conseguir la 8ª mejor racha en solitario en la competición superando las 46 de Ferrari (en dos ocasiones, entre San Marino 2006 e Italia 2008 y entre Malasia 2017 y Estados Unidos 2019). Oscar Piastri (McLaren) ha sumado puntos en cada uno de sus últimos 34 grandes premios en la Fórmula 1. El australiano ha logrado la tercera mejor racha de puntuación en la historia de la competición, superando los 33 grandes premios de Lewis Hamilton entre Japón 2016 y Francia 2018. Hoy habrá 19 coches en la salida. Lance Stroll no participa en la carrera tras acabar ayer con dolores y molestias en una de sus muñecas. El ganador del Gran Premio de España ha comenzado la carrera desde la primera línea de salida en 42 de las 54 ocasiones anteriores (30 desde la pole, 12 desde la 2ª plaza). Solo en dos ocasiones consiguió la victoria un piloto comenzando fuera de estas posiciones en el Siglo XXI: 4º de Max Verstappen en 2016 y 5º de Fernando Alonso en 2013. Hoy, esa primera línea está ocupada por los dos McLaren, con Piastri por delante de Norris La carrera del Gran Premio de España de 2025 es solo la segunda que se celebra en un 1 de junio tras la del GP de Mónaco de 2003. Juan Pablo Montoya subió a lo más alto del podio (2ª victoria del colombiano en la Fórmula 1), acompañado de Kimi Raikkonen (2º) y Michael Schumacher (3º). El primer Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebró en el circuito de Barcelona tuvo lugar el 29 de septiembre de 1991. Nigel Mansell consiguió la 21ª victoria de su trayectoria en la Fórmula 1 en una carrera en la que hubo 9 abandonos. Solo dos pilotos han copado la victoria en las últimas ocho ediciones del Gran Premio de España, con Lewis Hamilton ganando desde 2017 a 2021 y con Max Verstappen venciendo en cada una de las últimas tres disputadas en Barcelona. ¡Buenas tardes a todos, y sean bienvenidos al gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Día de carrera! ¡El Gran Premio de España verá hoy a su ganador en la edición de 2025!

Volver al inicio Final ¡Nos espera una carrera apasionante en el día de mañana con la parrilla de salida como está! ¡Nos despedimos por hoy! ¡Que pasen buena tarde de sábado y les esperamos en la carrera! ¡Adiós! Final Es la pole 170 para McLaren, la 10ª que consiguen en el Gran Premio de España. Son dos seguidas para la escudería británica, algo que no conseguían aquí desde 1998 y 1999 con Mika Hakkinen. Final Consiguió la victoria en dos de las tres anteriores, fallando precisamente en la última en Emilia-Romagna. Final Es la cuarta pole position de Oscar Piastri, las cuatro esta temporada. Final ¡TREMENDA VUELTA DE PIASTRI! ¡Se pone primero por delante de su compañero! ¡Verstappen es tercero, que ha cuadrado el tiempo con Russell en 4ª posición! El neerlandés está por delante porque la hizo primero. Hamilton es 5º. Antonelli, Leclerc, Gasly, Hadjar y Alonso, que su vuelta al final no le sirvió para salir más adelante, completan el top 10 de la parrilla. Q3 ¡POLE POSITION PARA OSCAR PIASTRIIIII! ¡Vuelta impresionante del australiano para llevarse la pole! Q3 ¡LLEGA EL MOMENTO DE LA VERDAD! ¡ÚLTIMA VUELTA PARA LOGRAR LA POLE! Q3 ¡VUELTÓN DE ALONSO! ¡Se pone 5º por detrás de Leclerc y delante de Verstappen! Posiblemente le adelanten, pero tiempo de acabar 7º. Q3 ¡NORRIS SE PONE PRIMERO! ¡Tiene la pole provisional a 17 milésimas de Piastri! Rusell es tercero por delante de Verstappen. Q3 Comienzan las primeras vueltas de esta Q3. Hadjar, Leclerc y Alonso son los únicos que siguen en el box. Q3 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCA LA PELEA POR LA POLE! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! ¡Sin sorpresas esta vez! Doblete de McLaren con Verstappen en tercera posición. Russell, Hamilton, Hadjar (que sigue sin parecer un rookie), Leclerc, Alonso, Antonelli y Gasly completan el Top 10 que peleará por la pole. Q2 ¡Los pilotos vuelven a pista! ¡Última oportunidad para buscar el pase a Q3! Q2 ¡PIASTRI ES EL MÁS RÁPIDO! ¡Norris tiene el segundo mejor puesto! Verstappen es tercero, seguido de Russell y los dos Ferrari. Alonso lidera a los mortales. Gasly, Antonelli y Hadjar completan el Top 10. Q2 ¡GRAN VUELTA DE ALONSO! ¡1:12.5! ¡Tiempo de pasar a Q3! Q2 Alonso abortó vuelta y saldrá de nuevo en unos minutos. Q2 Salen los tres con neumático blando usado, así que ninguno de los que están en pista va a conseguir un tiempo reseñable. Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Comienza la Q2! Q1 ¡Final de la Q1! ¡Colapinto se bajó del coche muy cabreado y arrojando los guantes! Alpine tiene muchos problemas. Sorpresón con Tsunoda en última posición... Alonso abortó al saberse dentro, pero áso 14º. Los más rápidos son Piastri, Verstappen y Norris. Hamilton fue 11º, con Leclerc 6º. Russell y Antonelli fueron 4º y 5º. Q1 ¡CARLOS SAINZ CAE ELIMINADO! ¡Sorpresa con Williams en un fin de semana en el que se esperaba más! ¡TSUNODA ES ÚLTIMO! Q1 ¡COLAPINTO SE QUEDA PARADO EN EL PITLANE! ¡Tiene un problema y los pilotos le adelantan con cuidado! Q1 ¡Los pilotos vuelven a pista para afrontar el último intento de pasar a Q2! Hasta los McLaren vuelven a pista... Q1 Piastri ha sido el más rápido en el primer envite. Verstappen es segundo. Norris se queda tercero, una milésima por detrás del Red Bull. Le siguen Russell, Leclerc, Albon, Alonso, Hamilton, Hadjar y Bearman en el top 10. Malos tiempos de Sainz y Tsunoda. El corte debería rondar el 1:13.3. Q1 ¡Piastri supera a su compañero! Verstappen va a comenzar su vuelta en estos momentos. Q1 1.12.799 es el tiempo a batir con la mejora de la pista. Norris firma, por ahora, el tiempo más rápido de la Q1. Q1 Lando Norris tiñe de morado los dos primeros sectores. Q1 Siguen saliendo pilotos a pista. Quedan los Ferrari y Verstappen por salir. Q1 Solo cinco pilotos en pista. Comienzan las vueltas lanzadas... Q1 ¡ARRANCA LA QUALY! ¡COMIENZA LA Q1! ¡Poco más de 10 minutos para que comience esta sesión de clasificación! ¡No quieran perdérsela! ¡Les esperamos! Sainz no está teniendo el fin de semana soñado, quedándose con algunos de los peores tiempos del fin de semana. Por otra parte, Verstappen continúa peleando con los de arriba, aunque, por ejemplo, Hadjar se quedó a 7 milésimas del neerlandés en los Libres 3 en 6ª posición. Donde no hay sorpresa es en la cabeza de carrera. Los McLaren siguen volando sobre la pista, con Piastri siendo el más rápido en la 2ª y 3ª sesión, con Lando siéndolo en la 1ª Fernando Alonso no ha tenido malas sensaciones en el circuito. 7º en los Libres 2 y 8º en los de hace un par de horas. Aunque sí se quedó alejado en la primera sesión (13º). Lando Norris (McLaren) consiguió la última pole position en el Gran Premio de Mónaco. De repetir en España, serán 12 en el total del piloto británico, y la tercera vez que encadene dos grandes premios con pole en la Fórmula 1. Puede ser el primer piloto que encadene dos poles en España desde Lewis Hamilton en las ediciones de 2020 y 2021, y el primer piloto de McLaren desde Mika Hakkinen en 1998 y 1999. El Gran Premio de España se va a celebrar por 55ª vez. Se trata del séptimo gran premio que más veces se ha disputado en la historia de la competición. Será el 35º que se dispute en el circuito de Barcelona. ¡Buenas tardes a todos y sean bienvenidos un fin de semana más de Fórmula 1! ¡Tres semanas consecutivas de este maravilloso deporte que acaba en España! ¡El circuito de Catalunya, de gala para vivir la clasificación!

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.