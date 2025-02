En Directo Gran premio de Francia de Moto 2 2021 | Motor en El Comercio

Volver al inicio Final La cosa está que arde en Moto2 !!! Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta emocionante carrera. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de MotoGP. Les esperamos. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final El que se está desenganchando de la lucha por el título de Moto2 es Sam Lowes. Después de ganar en las dos primeras carreras de la temporada, ha abandonado en dos de las tres últimas, lo que le sitúa en la cuarta posición del ranking de pilotos a 23 puntos de Remy Gardner. Final Aunque aún no ha ganado, Remy Gardner ha conseguido su cuarto podio en las cinco carreras que se han disputado hasta el momento. Por su parte, Marco Bezzecchi logra su segunda presencia en el cajón, la segunda consecutiva. Final La victoria de Raúl Fernández hace que la clasificación de pilotos de Moto2 se ajuste aún más. Mantiene Remy Gardner el liderato con 88 puntos, pero con un solo punto de ventaja con respecto a su compañero de equipo. Marco Bezzecchi, que hoy ha sido tercero, se queda a 16 puntos del primero. 25 VICTORIA DE RAÚL FERNÁNDEZ !!! Segunda victoria de la temporada y fies absoluta en el equipo Red Bull KTM porque Remy Gardner ha sido segundo y mantiene el liderato con un solo punto de ventaja con respecto al propio Fernández, su compañero de equipo. 25 ÚLTIMA VUELTA !!! Raúl Fernández muy cerca de conseguir su segunda victoria y puede ser el primer rookie que gane dos carreras de Moto2 desde Alex Rins en 2015. 24 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Gran carrera de Fabio Di Giannantonio. Bajó muchos puestos después de la penalización que sufrió, pero ha vuelto a remontar y es ahora 7º, rodando en un numeroso grupo. 23 Vaya temporada de debut de Raúl Fernández en Moto2 !!! Está muy cerca de conseguir su segunda victoria, su tercer podio y en las otras carreras ha sido quinto. Una regularidad que le permite aspirar claramente al título en la categoría intermedia. 23 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Excepcional el tiempo de Raúl Fernández en este último giro. Lleva la ventaja a casi dos segundos con respecto a Remy Gardner, por lo que, ahora sí, si no comete errores, tiene la victoria prácticamente asegurada. 22 Han avisado a Marco Bezzecchi por sobrepasar los límites de la pista. Podría ser sancionado con una long lap penalty. 22 Aguanta el tipo Raúl Fernández !!! El madrileño sube la apuesta y logra rodar con el mismo tiempo que Remy Gardner en el último giro, por lo que logra mantener la ventaja a solo cuatro vueltas paras la conclusión de esta segunda carrera de la jornada. 21 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Raúl Fernández mantiene algo más de un segundo con respecto a Remy Gardner, pero es que el australiano marcha con un ritmo tremendo por detrás. 20 Atención porque Remy Gardner va como un misil y está comenzando a recortar de forma acelerada la desventaja que mantiene con respecto a Raúl Fernández. Puede que haya carrera... 19 REMY GARDNER SEGUNDO !!! Aprovechó un error de Marco Bezzecchi, que se fue largo en una curva, para arrebatarle la segunda plaza. Con esta posición, el australiano estaría en condiciones de mantener el liderato de Moto2, aunque con un solo punto de ventaja con respecto a Raúl Fernández. 19 Por delante, Raúl Fernández sigue manteniendo una cómoda ventaja y tiene que concentrarse simplemente en no cometer errores para sellar su segundo triunfo de la temporada. 18 Marco Bezzecchi debe ahora concentrarse en defender la segunda posición porque tiene a Remy Gardner cada vez más cerca... 18 También supera Tony Arbolino a Bo Bendsneyder. El italiano pasa a la cuarta plaza y de terminar así, sería su mejor posición histórica en Moto2. Hasta ahora su mejor resultado en la presente campaña fue el 11º puesto que logró en el pasado Gran Premio de Doha. 17 Remy Gardner pasa al ataque !!! Acaba de superar a Bo Bendsneyder y se coloca en la tercera posición. El australiano quiere defender su liderato de Moto2 con uñas y dientes ante la amenaza de que se lo arrebate Raúl Fernández, su compañero de equipo. 16 Hay un mundo entre los cinco primeros clasificados y el grupo que los persigue, encabezado por Cameron Beaubier. Casi 14 segundos !!! 16 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Afortunadamente, los pilotos que quedan en pista se ha terminado por adaptar a las condiciones de la pista y ya no se están produciendo tantas caídas como las vistas al comienzo de la prueba. 15 Responde Raúl Fernández al aumento de nivel de Marco Bezzecchi con una vuelta rápida y estirando de nuevo la ventaja hasta 1.3 con respecto a Bezzecchi. 14 Atención porque Marco Bezzecchi ha recortado sensiblemente la desventaja y aún falta mucho. El italiano podría acercarse de nuevo a la cabeza de carrera. Veremos... 13 Continúa Raúl Fernández haciendo una carrera de gran solidez. No ha cometido error alguno y parece todo un veterano. Cuenta todavía con algo más de un segundo con respecto a un Marco Bezzecchi al que, no obstante, no hay que dar por vencido. 12 Vaya carrera para Fabio Di Giannantonio. Tenía que hacer una long lap, pero al parecer la ha hecho mal y desde Dirección de Carrera le dicen que la tiene que volver a hacer. Terminan sus opciones de poder terminar hoy en un puesto medianamente competitivo. 11 No se rinde Remy Gardner. El australiano está tratando de superar a Bo Bendsneyder y alcanzar la tercera plaza. Necesita recuperar posiciones porque su liderato, con Raúl Fernández en la primera plaza, se encuentra claramente amenazado. 10 La pista se sigue secando a un ritmo acelerado y más ahora teniendo en cuenta que luce el sol sobre el circuito de Le Mans. 9 Fabio Di Giannantonio ha sido sancionado con una 'long lap penalty' debido al incidente que terminó con una caída de Héctor Garzo. 9 Más de un segundo ya de ventaja para Raúl Fernández !!! Sigue rodando con mucha seguridad en una pista muy complicada y de momento es el máximo favorito para conseguir su segunda victoria de la temporada y alzarse con el liderato de Moto2. 9 Se van a investigar los incidentes de Xavier Vierge y Sam Lowes y el más reciente entre Fabio Di Giannantonio y Héctor Garzo. 8 Raúl Fernández ha conseguido abrir un pequeño hueco con respecto a Marco Bezzecchi. Ocho décimas entre ambos !!! 7 AL SUELO HÉCTOR GARZÓ !!! Marchaba en la sexta posición y estaba en plena batalla por ese puesto con Fabio Di Giannantonio. 7 Enorme la progresión en carrera de Tony Arbolino. El italiano, también debutante este año en la categoría intermedia, partía en la 19ª posición de la parrilla y ahora mismo es 5º, siguiendo ya los pasos de Remy Gardner. 6 PRIMERO RAÚL FERNÁNDEZ !!! El piloto español supera a Marco Bezzecchi y es su turno para liderar la carrera y tratar de abrir hueco. Muy importante esto de cara a la lucha por el campeonato porque Remy Gardner no pasa de la cuarta plaza y Sam Lowes está fuera de carrera. 5 CAÍDA DE JOE ROBERTS !!! Se van acumulando los incidentes, tal y como sucediera en Moto3. Carrera de supervivencia también y Raúl Fernández recupera momentáneamente la segunda plaza. 4 Buen movimiento de Joe Roberts. El norteamericano supera a Raúl Fernández y se sitúa en la segunda plaza, en plena persecución ya de Marco Bezzecchi. 4 CAÍDA DE XAVI VIERGE Y SAM LOWES !!! Y atención porque esto afecta a la pelea por el campeonato en la categoría intermedia. 3 Por delante sigue liderando Marco Bezzecchi, pero lo cierto es que Raúl Fernández ha detenido el golpe y se encuentra ya a solo dos décimas del transalpino. 3 Sam Lowes ha marcado la vuelta rápida. El piloto inglés está remontando y trata de acercarse a los primeros puestos. De momento es 8º. 2 CAÍDA DE ARÓN CANET !!! Una pena porque el valenciano salía desde la 4ª plaza y parecía tener un gran ritmo de cara a esta carrera. 1 Buena salida de Marco Bezzecchi. El italiano se hace con el liderato y está incluso consiguiendo abrir hueco de inicio. Raúl Fernández es segundo... 1 COMIENZA LA CARRERA DE MOTO2 !!! Salida limpia, sin caídas... La carrera ha sido declarada en seco, por lo que si comenzara a llover de forma intensa habría que parar la carrera para que los pilotos cambien los neumáticos. Estaremos muy pendientes tanto de la evolución meteorológica como del estado de la pista. Hace ya bastante tiempo que no llueve sobre el circuito de Le Mans y esto esta permitiendo que el asfalta se haya ido secando progresivamente. Aún así, quedarán zonas húmedas y esto puede provocar muchas caídas tal y como sucedió en la prueba de Moto3. Arón Canet, que sale en la 4ª posición, tiene una buena oportunidad para reengancharse a la lucha por el título, mientras que Remy Gardner y Sam Lowes comienzan hoy más retrasados de lo que es habitual. El australiano lo hace en el 7º puesto de la parrilla, mientras que el británico desde el 10º. Marco Bezzecchi y Joe Roberts acompañan a Raúl Fernández en la primera línea. Esta es la tercera carrera en la que el italiano arranca desde la primera línea en la presente campaña, mientras que es la primera vez que el estadounidense parte desde posiciones tan avanzadas en este 2021. Raúl Fernández aspira a conseguir hoy su segunda victoria de la temporada después de imponerse en el Gran Premio de Portugal. Fue además tercero en el Gran Premio de Doha y ha mantenido una gran regularidad desde el comienzo de la temporada, demostrando haberse adaptado a la perfección a esta categoría intermedia. Es precisamente Raúl Fernández el piloto que comienza desde la pole. Se trata de la séptima de su carrera, pero la primera en Moto2. Recordemos que el piloto de San Martín de la Vega debuta este año en la categoría intermedia y es, de largo, el mejor rookie de la categoría. Después de la victoria de Sergio García en Moto3, nos centramos ya en la prueba de Moto2. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2, la situación también se encuentra tremendamente ajusta. Remy Gardner lidera el ranking de pilotos en la categoría intermedia con 69 puntos, solo tres de ventaja con respecto a Sam Lowes y seis sobre Raúl Fernández. Buenos días. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Francia de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…