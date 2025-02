Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta emocionante carrera. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para contarles todo lo que acontezca en la prueba de MotoGP. Les esperamos. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Así pues, Remy Gardner suma 25 puntos adicionales y estira su ventaja con respecto a Raúl Fernández, ya cuenta con seis de diferencia con respecto a su compañero de equipo. Final El revés de la moneda es para un Sam Lowes que ha registrado hoy su tercer abandono de la temporada, tres en las cuatro últimas carreras. El británico se está difuminando después de lograr las dos primeras victorias del curso. Final Joe Roberts ha terminado en la tercera plaza, pero le comunican que tiene que perder una posición por sobrepasar los límites de la pista en la última vuelta. Al final el que sube al podio es Marco Bezzecchi, el tercero de la temporada. 21 Raúl Fernández logra su cuarto podio de la temporada, el segundo consecutivo. Ha rozado la victoria, sigue en la pelea por el título, pero se demuestra que será Remy Gardner el rival a batir. 21 Remy Gardner consigue su primera victoria de la temporada, pero es que ha terminado en el podio en cinco de las seis carreras disputadas. Extrema la regularidad del australiano y refuerza su posición al frente de la clasificación de pilotos de Moto2. 21 VICTORIA DE REMY GARDNER !!! Se ha impuesto a su compañero de equipo por escasas milésimas y Raúl Fernández se tiene que conformar con el segundo puesto después de haber liderado durante toda la carrera. 21 Primero Remy Gardner !!! Ahora sí !!! Ahora tiene que consolidar el adelantamiento, pero parece que el australiano marcha con mucho ritmo. A Raúl Fernández le queda solo el recurso del rebufo... 21 Aguanta de momento Raúl Fernández y no termina Remy Gardner de verlo claro. No le llega la oportunidad... 21 ÚLTIMA VUELTA !!! Sigue por delante Raúl Fernández !!! Remy Gardner ha llegado, pero ahora hay que adelantar. Veremos... 20 Remy Gardner se echa encima de Raúl Fernández y lo va a intentar en breve !!! Habrá que ver que punto exacto del circuito elige el australiano. 20 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sigue por delante Raúl Fernández !!! Mantiene apenas dos, tres décimas de ventaja sobre Remy Gardner. Y después, el abismo, porque cuentan con ocho segundos de ventaja sobre un Joe Roberts que continúa en el tercer puesto. 19 Otra nueva caída... En esta ocasión ha sido Marcos Ramírez el que se ha ido al suelo. 19 No solo está en juego la victoria, también el liderato de Moto2. Se la están jugando los dos pilotos del equipo Red Bull KTM Ajo. 19 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! No va a ser esto un paseo para Raúl Fernández y Remy Gardner se le está echando encima. 18 Tiene que regular Raúl Fernández y cuidar las gomas. Faltan solo cuatro vueltas, aunque ahora Remy Gardner ha conseguido recortarle tiempo. Muy complicado este momento de administrar ventajas después de haber liderado la carrera desde el comienzo. 17 Muchos abandonos en esta carrera y solo continúan 20 pilotos sobre el exigente trazado de Mugello. 17 El panorama se le despeja enormemente a un Raúl Fernández que tiene a Remy Gardner a un segundo y medio. Tiene la victoria en el bolsillo si, como ha sucedido hasta ahora, no comete errores. 16 CAÍDA DE SAM LOWES !!! En plena persecución de Raúl Fernández. Iba al límite el británico y lo cierto es que no está teniendo suerte en las últimas carreras, con tres abandonos en sus cuatro últimas participaciones en Moto2. 16 Joe Roberts ha superado a Marco Bezzecchi y se sitúa en la cuarta plaza, pero lo tiene muy difícil para llegar hasta Remy Gardner. 15 Parece que Raúl Fernández ha conseguido frenar la hemorragia y mantiene la ventaja con respecto a Sam Lowes. Por detrás, sigue enganchado al británico un Remy Gardner que no se rinde y que tiene en su mano volver a terminar en el podio. 14 Ocho décimas en estos momentos entre Raúl Fernández y Sam Lowes. Sigue recortando poco a poco el británico, aunque ahora lo hace a un ritmo más lento. Veremos... 13 Al suelo Fabio Di Giannantonio !!! Marchaba en la cuarta plaza. Esto favorece a un Marco Bezzecchi que ve como tiene por delante a sus más directos rivales en la lucha por el título en esta categoría intermedia. 13 Tiene que apretar Raúl Fernández porque Sam Lowes le está recortando tiempo en las dos últimas vueltas. No sabemos si tiene problemas en los neumáticos, pero el de San Martín de la Vega ha bajado el rendimiento. 12 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Atención porque Sam Lowes le ha conseguido recortar tres décimas en la última vuelta. Puede que tengamos carrera... 11 Raúl Fernández aspira hoy ha conseguir su tercera victoria de la temporada, la segunda consecutiva. El piloto español solo había logrado dos triunfos en sus dos campañas completas en Moto3. 10 Sam Lowes se encuentra a casi dos segundos de un Raúl Fernández que continúa en la primera plaza, ajeno a todo lo que está sucediendo por detrás y cuajando una actuación perfecta de momento sobre el asfalto de Mugello. 10 Se consolida Sam Lowes en la segunda plaza. Tiene mejor ritmo el piloto de Lincoln y tratará ahora de cazar a Raúl Fernández. No será fácil... 10 Ataca Sam Lowes, pero se rehace Remy Gardner. Toma y daca entre ambos y es que ya sabemos que el australiano es muy competitivo en este tipo de duelos. 9 Por detrás, Fabio Di Giannantonio lidera el grupo de los perseguidos. Marcha en la cuarta plaza en estos momentos, justo por delante de un Marco Bezzecchi que, tras dos carreras terminando en el podio, lo tendrá hoy muy complicado para repetir en el cajón. 8 Sam Lowes se echa encima de Remy Gardner !!! Se avecina una bonita batalla entre ambos por la segunda posición. 7 Se ha caído Xavier Vierge !!! Segunda carrera consecutiva en la que se ve obligado a abandonar. 7 Ha abierto hueco definitivamente Raúl Fernández. Se escapa en cabeza de carrera el piloto de San Martín de la Vega y cuenta con un segundo de ventaja con respecto a Remy Gardner. 7 Da la sensación de que Remy Gardner no puede seguir el ritmo de Raúl Fernández y ahora se tiene que centrar en defender la segunda posición porque está muy cerca ya de su posición Sam Lowes. 6 Con este resultado, Raúl Fernández se situaría como nuevo líder de Moto2 en su primera temporada en la categoría intermedia. 6 Incontestable de momento el dominio de Raúl Fernández y ojo porque parece que está siendo capaz de abrir hueco con respecto a Remy Gardner, actual líder de Moto2 y compañero de equipo. 5 CAÍDA DE JORGE NAVARRO !!! Salía desde la primera línea y parecía que podía pelear hoy, por fin, por las primeras posiciones, pero sigue sin suerte el piloto valenciano los domingos, el día en el que se reparten los puntos. 5 De momento, Sam Lowes se encuentra a seis décimas de Raúl Fernández y Remy Gardner. 4 Parece que Sam Lowes se está consiguiendo rehacer tras protagonizar una mala salida y el británico acaba de marcar la vuelta rápida. Milita ya en la tercera posición tras superar a Tony Arbolino. Habrá que ver si tiene ritmo para dar caza a los dos primeros. 3 Raúl Fernández ha marcado la vuelta rápida y bate el récord del circuito en carrera. Está rodando muy rápido el de San Martín de la Vega y solo Remy Gardner es capaz de momento de seguir su ritmo. 2 Se están escapando Raúl Fernández y Remy Gardner. Por detrás, Tony Arbolino, ganador en este circuito en 2019, cuando militaba en Moto3, trata de seguir el ritmo de las dos KTM, pero no será fácil. 2 Se ha caído Augusto Fernández !!! Se fue al suelo también en la primera vuelta Fabio Di Giannantonio. 1 Sam Lowes, por su parte, ha caído hasta el quinto puesto y se demuestra que son las máquinas del equipo Red Bull KTM Ajo las más fuertes esta temporada en la categoría intermedia. 1 Gran salida también de Remy Gardner !!! El australiano se sitúa en la segunda plaza y se lanza ya en persecución de su compañero de equipo. 1 BUENA SALIDA DE RAÚL FERNÁNDEZ !!! Mantiene la primera plaza el madrileño... La carrera se disputará a pesar de la triste noticia que acabamos de conocer. Muy duro para los pilotos correr en estas condiciones... ÚLTIMA HORA. Noticias muy triste las que les tenemos que comunicar y es que se acaba de confirmar el peor de los escenarios. Ha fallecido Jason Dupasquier debido al grave accidente que sufrió en la jornada de ayer. Sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico y en el torax que, lamentablemente, no ha podido superar. DEP. Remy Gardner inicia la defensa de su liderato saliendo desde la cuarta posición de la parrilla de salida. Aunque todavía no ha conseguido ninguna victoria en este 2021, el australiano se está mostrando como un piloto competitivo y regular, finalizando en el podio en cuatro de las cinco carreras disputadas y en la que no lo consiguió, el Gran Premio de España, fue cuarto. Jorge Navarro, por su parte, no comenzaba desde la primera línea desde el Gran Premio de Teruel de 2020 y no finaliza en el podio desde el Gran Premio de Aragón de 2019. El valenciano siempre ha sido un piloto a tener en cuenta en este campeonato de Moto2, aunque lo cierto es que no ha cosechado buenos resultados en las dos últimas temporadas. En la presente campaña, su mejor resultado fueron las dos décimas plazas que logró en los Grandes Premios de Catar y de Francia. Sam Lowes arranca desde la segunda plaza, mientras que Jorge Navarro completa la primera línea. Lowes, que se impuso en las dos primeras carreras de la temporada disputadas en el circuito de Losail, se ha ido diluyendo desde entonces y ha abandonado en dos de las tres últimas carreras. Aún así, el británico ha conseguido tres podios hasta el momento, una cifra que solo ha superado Remy Gardner (cuatro). El piloto de San Martín de la Vega consiguió ayer la octava pole de su trayectoria, la segunda en Moto2 y todas ellas conseguidas en los dos últimos años, por lo que se constata una vez más que es uno de los pilotos más rápidos de la parrilla y con gran control en las sesiones de calificación. Hoy Raúl Fernández, que sale desde la pole position por segunda carrera consecutiva, intentará desbancar a Remy Gardner del liderato. De momento, el australiano cuenta con 89 puntos, solo uno más que el piloto madrileño, la gran revelación de esta categoría intermedia, pues hay que recordar que esta es su primera temporada en esta disciplina. Marzo Bezzecchi es el tercero del ranking de pilotos de Moto2 con 72 puntos, mientras que Sam Lowes es cuarto con 66. Después de la victoria de Denis Foggia en Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto2. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Italia. ¿Preparados? Comenzamos…