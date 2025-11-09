Volver al inicio

Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta emocionante carrera y es solo la primera de la jornada. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de MotoGP.

21 Así las cosas, Diogo Moreira es el gran triunfador de esta carrera. Recordemos que no es matemático, pero prácticamente acaricia el título de Moto2, con 24 puntos de ventaja con solo una carrera por disputarse. Con solo dos puntos adicionales se aseguraría el campeonato y obliga a que Manu González tenga que ganar obligatoriamente la próxima carrera.

21 David Alonso ha terminado de nuevo en el podio y ya es su tercera presencia en el podio de forma consecutiva, la quinta en el global de la temporada.

21 No ha podido llevarse la victoria, pero impresionante la carrera hoy de Collin Veijer. El neerlandés, debutante este año en la categoría intermedia, ha conseguido su primer podio en Moto2.

21 Diogo Moreira está completando un fantástico final de temporada con cuatro victorias y nueve podios en las 15 últimas carreras.

21 Así pues, el Campeonato del Mundo de Moto2 se decidirá el próximo domingo en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el cierre de temporada.

21 VICTORIA DE DIOGO MOREIRA !!! Golpe de autoridad tremendo de Diogo Moreira, que logra su cuarto triunfo del año. No es matemático, pero el brasileño llegará a Valencia con 24 puntos de ventaja con respecto a un manu González que ha sido sexto.

21 Moreira mantiene dos décimas de ventaja con respecto a Collin Veijer. Pero el neerlandés está más preocupado de defender la segunda posición porque le sigue amenazando David Alonso.

21 AL SUELO JAKE DIXON !!! Marchaba en la séptima plaza por detrás de Manu González.

21 ÚLTIMA VUELTA !!! David Alonso llega a la altura de Collin Veijer y le ha intentado pasar, pero no ha podido de momento.

20 Diogo Moreira lo tiene ahora todo a su favor para conseguir la que sería su cuarta victoria de la temporada.

20 Consolida Diogo Moreira la primera posición y en estos momentos son 24 puntos los que le saca a un Manu González que sigue en la 6ª posición.

19 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Diogo Moreira supera a Collin Veijer y esto no es definitivo, pero es prácticamente un jaque mate en toda regla.

18 Sigue Moreira estrechando la diferencia, pero es que por detrás llega rápido también David Alonso y Arón Canet. Se están juntando todos los pilotos...

17 Cada vez más cerca de Collin Veijer Diogo Moreira !!! El brasileño huele sangre, pero es cierto que no puede arriesgarse más de lo necesario porque se está jugando el título.

17 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Las posiciones están estabilizadas, pero cada vez hay menos diferencias entre los pilotos, por lo que avecinan...

16 Manu González no se ha desenganchado de Barry Baltus y habrá que ver si tiene algo guardado para mejorar, al menos, una posición adicional.

15 Ojo porque Moreira ha recortando ahora gran parte de la desventaja que mantenía con respecto a Collin Veijer !!! El brasileño se sitúa a solo tres décimas.

14 En estos momentos la diferencia entre Diogo Moreira y Manu González es de 19 puntos, por lo que el título de Moto2 se resolvería en la última carrera, el próximo domingo en el Gran Premio de Valencia.

14 5º BARRY BALTUS !!! Va como un avión en estos momentos el piloto belga. Ha superado sin casi oposición a Manu González y se le siguen acumulando los problemas al piloto español en esta carrera.

13 Está llegando por detrás Barry Baltus !!! El belga se encuentra ahora mismo en la 6ª posición, pero se está echando encima de Manu González y le tratará de superar en breves instantes.

13 Ojo a Arón Canet. El piloto de Corvera se sigue acercando a la posición de David Alonso y podría aspirar a terminar de nuevo en el podio tras dos carreras de ausencia.

11 Collin Veijer sigue sin aflojar y podría conseguir su primera victoria en Moto2. Ya cuenta con ocho décimas de diferencia con respecto a un Diogo Moreira que sigue rodando en la segunda posición sin demasiada presión.

10 AHORA SI !!! 5º MANU GONZÁLEZ !!! El español consigue deshacerse de Jake Dixon, pero Arón Canet se le ha escapado. Se encuentra a más de un segundo y necesita imperiosamente seguir mejorando puestos porque Diogo Moreira, aunque no sea hoy, tiene el título de Moto2 en sus manos.

10 Lo sigue intentando Manu González, pero no puede de momento con Dixon y debe conservar la calma, aunque es esvidente que el británico le está frenando ahora su progresión en pista.

10 Intenta Manu González superar a Dixon, pero el británico le está cerrando todas las puertas.

9 CUARTO ARÓN CANET !!! Gran adelantamiento sobre Jake Dixon. Parece que al británico le está costando en estos momentos y va quedándose relegado a medida que avanza la carrera.

9 Caída por detrás ahora de Eric Fernández. Se están acumulando las incidencias en este momento de la carrera.

7 Manu González intenta mejorar ahora una posición y está tratando de superar a Celestino Vietti, pero no lo va a tener fácil para mejorar posiciones de forma sustancial y recordemos que Diogo Moreira permanece por delante sin tanta presión.

7 CAÍDA DE MARCOS RAMÍREZ Y AYUMU SASAKI !!! Ambos se recriminan mutuamente la acción, aunque el resultado es el mismo, los dos fuera de la carrera.

6 Gran ritmo el que está imponiendo ahora encima de la mesa Collin Veijer. El neerlandés cuenta con cuatro décimas de diferencia con respecto a Diogo Moreira.

6 SUSTO DE MANU GONZÁLEZ !!! Ha estado a punto de irse al suelo y termina por perder dos posiciones. Un abandono en esta carrera supondría decir adiós a sus opciones de título, por lo que tiene que ir con pies de plomo.

5 TERCERO DAVID ALONSO !!! Gran carrera de momento del colombiano y ahora se encuentra con opciones incluso de poder superar a Diogo Moreira.

4 También se une al grupo cabecero Arón Canet. El valenciano siempre se ha mostrado competitivo en este trazado y el año pasado, sin ir más lejos, se impuso en esta carrera.

3 PRIMERO COLLIN VEIJER !!! El neerlandés ha superado a Diogo Moreira, mientras que Manu González ha pasado a ocupar la 5ª plaza. En estos momentos el español estaría impidiendo que el brasileño sea hoy campeón.

3 David Alonso ha marcado la primera vuelta rápida de la carrera. Está remontando en este primer tramo de la carrera el colombiano y milita en la 5ª plaza tras comenzar en la 9ª.

2 Collin Veijer parece ser el único capaz de seguir la estela de Diogo Moreira y se mantiene a apenas dos, tres décimas del brasileño.

2 Manu González ha mejorado una posición justo antes de completar la primera vuelta y el madrileño milita en la sexta plaza en estos momentos.

1 Está tirando Moreira con mucha fortaleza y este resultado le convertiría en el nuevo campeón mundial de Moto2.

1 El piloto brasileño mantiene la primera posición, mientras que Manu González no ha podido remontar ninguna plaza hasta el momento.

1 GRAN SALIDA DE DIOGO MOREIRA !!!

Como decíamos, hoy sale desde la pole Diogo Moreira, la séptima de la presente temporada y la tercera en las cuatro últimas temporadas. Por su parte, Manu González tendrá que remontar para tratar de impedir que su máximo rival se corone hoy campeón comenzando desde la 7ª posición. Jake Dixon y Collin Veijer completan la primera línea de la parrilla de salida.

Al madrileño se le está atragantando este final de curso. Se le resiste la victoria desde el pasado Gran Premio de Francia y no ha conseguido pisar el cajón en sus seis últimas citas mundialistas, con dos de las tres últimas carreras sin poder sumar punto alguno.

Manu González, por su parte, registró en el pasado Gran Premio de Malasia su quinto ‘cero’ de la temporada tras terminar en la 25ª posición y vio como perdía el liderato que ostentaba desde el pasado mes de abril.

Moreira está completando un fantástico final de temporada con tres victorias y ocho podios en las 14 últimas carreras.

Diogo Moreira cuenta ya con la primera oportunidad para proclamarse campeón de Moto2 y podría ser el primer brasileño de la historia en conquistar un título del Campeonato Mundial de motociclismo de la FIM en cualquier categoría.

Ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder en la carrera de Moto2, precisamente en la que hay más en juego. Como decíamos, solo nueve puntos separan a Diogo Moreira de Manu González en la clasificación mundialista.

Repasamos el horario previsto para las carreras de hoy y atención porque cambia el orden habitual. La acción comienza a las 12:15 horas (horario peninsular español) con la disputa de la prueba de Moto2. A las 14:00 horas arranca MotoGP, mientras que la carrera de Moto3 será hoy la última y se dará el pistoletazo de salida a las 15:30.

Asimismo, Alex Márquez ha logrado 11 podios esta temporada, su mejor cifra no solo en MotoGP sino en todas las categorías.

Alex Márquez ha logrado tres victorias en la presente temporada y podría igualar el récord de carreras ganadas de un piloto del equipo Gresini en una misma temporada en 500cc/MotoGP (lograron cuatro Enea Bastianini en 2024 y Sete Gibernau en 2003 y 2004).

Hoy sale desde la pole Marco Bezzecchi. El italiano lo ha conseguido por cuarta vez en la presente temporada, la octava vez en la máxima categoría.

Ayer en el Sprint se impuso un Alex Márquez en estado de gracia. El piloto de Cervera confirmó hace dos semanas el subcampeonato de MotoGP en la última carrera en Malasia y ayer logró la cuarta victoria en un Sprint de su trayectoria, la segunda en el presente curso.

Esto en lo que respecta a Moto2. En MotoGP parece que el regreso de la competición a Europa parece confirmar las tendencias vistas en las últimas carreras en lo que respecta especialmente al gran momento de Alex Márquez y la crisis de la que parece recuperarse Pecco Bagnaia.

Diogo Moreira sale hoy desde la pole position, mientras que Manu González tendrá que remontar y lo hace en la 8ª plaza de la parrilla de salida.

Moreira podría proclamarse campeón de Moto2 en esta misma carrera y las combinaciones para conseguirlo son relativamente sencillas. El brasileño necesita sacarle 17 puntos a Manu González en esta carrera y, para hacerlo, tendría que ganar la carrera y que el madrileño sea octavo o peor, o quedar segundo y que Manu González finalice 13º o peor.

Diogo Moreira asaltó el liderato en la clasificación de pilotos de la categoría intermedia hace dos semanas y cuenta con nueve puntos de diferencia con respecto a un Manu González que ha sido el primer clasificado del ranking durante la mayor parte de la temporada, concretamente desde el pasado Gran Premio de España.

Con Marc Márquez y José Antonio Rueda confirmados ya como campeones de MotoGP y Moto3 respectivamente desde hace semanas, solo queda por dirimir ya el campeón de Moto2.